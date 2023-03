Frisuren-Inspiration: Das sind die 5 schönsten Frisuren von Heidi Klum!

Wenn jemand auf dem Red Carpet auffällt, dann ja wohl Heidi Klum. Zuletzt auf der Oscar-Party von Elton John mit ihrem knallgelben Federkleid. Die Modelmama von Germany's Next Topmodel ist immer für eine Überraschung gut – auch was ihre Haare angeht. Ob straight oder mit wilden Locken: Wir haben Heidis beste Frisuren rausgesucht und verraten, wie ihr sie nachstylen könnt.

Heidi Klum mit Beach Waves

Lange, blonde Haare und Beach Waves – eine der beliebtesten Frisuren von Heidi Klum. Bereits auf vielen Events trug die 49-Jährige ihre Haare wellig und machte diesen Style zu einem ihrer Markenzeichen. Dazu trägt sie aktuell am liebsten einen geraden Pony und helle Highlights im Balayage-Stil. Eins steht fest: Nicht nur mit ihrem Outfit, sondern auch mit ihrer Frisur lässt Heidi die Leute staunen.

So geht's: Beach Waves mit dem Lockenstab

Beach Waves könnt ihr in wenigen Schritten zu Hause nachstylen. Schnappt euch dafür euren Lockenstab. Ganz wichtig: Schaut, dass dieser einen größeren Durchmesser hat, damit ihr am Ende keine Engelslöckchen habt. Ein Durchmesser von 25-32 mm ist ideal. Tragt zuerst Hitzeschutz auf eure Haare und steckt danach die obere Haarpartie ab. Jetzt könnt ihr ganz wild draufloslegen. Lockt eine Haarsträhne zum Kopf hin und die andere wieder vom Kopf weg. So sehen eure Haare natürlicher aus und ihr kreiert den perfekten Undone-Look. Am Ende noch mit Haarspray fixieren und fertig ist die Heidi-Klum-Frisur.

So geht's: Beach Waves mit dem Glätteisen

Ihr habt nur ein Glätteisen zu Hause? Keine Sorge, denn auch damit könnt ihr die Wellen ganz easy-peasy zu Hause nachstylen. Wichtig: Sprüht zuerst wieder Hitzeschutz auf eure Haare, um diese nicht allzu sehr zu beschädigen. Anschließend macht ihr alles wie bekannt: Erst die obere Haarpartie abstecken, dann eine Haarsträhne einklemmen, mit dem Glätteisen leicht eindrehen und dann nach unten ziehen. Damit eure Frisur nicht zu streng wirkt, lohnt es sich, eine Strähne zum Kopf hin und die andere vom Kopf wegzudrehen. Am Ende nicht das Haarspray vergessen.

Heidi Klum bei den Grammy Awards 2023 © IMAGO/ZUMA Wire

Heidi mit Side Swept Bangs

Mittlerweile wissen wir: Heidi ist immer für eine Styling-Überraschung zu haben. Mal eben eine neue Frisur schneiden macht ihr nix aus. Deshalb griff sie auch 2021 zur Schere und schnitt sich selbst einen Pony – auf Wunsch von ihrem Ehemann Tom Kaulitz. Seitdem blieb sich Heidi ihrem Look treu und trug ihren Pony straight, bis jetzt. Beim Nickelodeon Kids' Choice Award sah der Pony anders und viel wilder aus. Diese "Side Swept Bangs" machen den Anschein, der Wind habe den Pony ganz natürlich zur Seite geweht. Diesen Look trug Heidi total lässig und rundete die Ponyfrisur mit ihren messy Beach Waves ab.

So geht's: Side Swept Bangs

Um den seitlichen, wuscheligen Pony wie Heidi zu stylen, solltet ihr zuerst euren Pony befeuchten und zur Seite föhnen. Wichtig: Verwendet dabei keine Bürste und föhnt den Pony einfach nur in die gewünschte Richtung. Den letzten Schliff verleiht ihr eurem Pony, indem ihr Haarspray auf eure Fingerspitzen sprüht und einzelne Strähnen extra zur Seite zieht. Das lässt den Look noch mal natürlicher wirken und sorgt für einen langen Halt.

Heidi Klum bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023 © REUTERS

Heidi mit Lion Waves

In der ersten Folge ihrer Sendung Germany's Next Topmodel hat uns Heidi Klum mit ihrer Löwenmähne ganz schön eingeheizt. Der aktuelle Frisurentrend der Lion Waves zeichnet sich vor allem durch 2 Eigenschaften aus: XXL-Locken und extremes Volumen. Diesen Look stylte Heidi wie in den 80er-Jahren und war neben Gastjurorin und Model Winnie Harlow der absolute Hingucker.

So geht's: Lion Waves

Um auch so eine bezaubernde Löwenmähne zu stylen, braucht ihr einen extragroßen Lockenstab. Er sollte einen Durchmesser von ca. 30 bis 40 mm haben. Teilt eure Haare ab und und lockt Strähne für Strähne. Kleiner Tipp: Damit die Locken extralange halten und sich nicht zu schnell aushängen, lohnt es sich, die Strähnen mit dem Finger noch mal nachzudrehen und die Locken von unten nach oben leicht zu kneten. Wer es besonders wild mag und eine Extraportion Volumen haben möchte, kann die Mähne am Ansatz und die Längen vorsichtig antoupieren. On top viel Haarspray, damit das Styling auch wilde Tage und Nächte übersteht.

Heidi Klum und Model Winnie Harlow in der ersten Folge der 18. Staffel von GNTM. © ProSiebe/Richard Hübner

Heidi mit Straight-Look

Bei so vielen Locken und Volumen braucht es zur Abwechslung auch mal wieder einen glatten Style. Auch diesen trägt Heidi bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem People's Choice Awards. Zu ihrem Outfit von Designer Yannik Zamboni zähmte sie ihre sonst so oft voluminösen Haaren zu einem Straight-Look. Dass dieser Look Heidi mega steht, wissen auch die Star-Haardesigner.

Deshalb gab es beim großen Umstyling von GNTM für Heidi auch eine neue Frisur. Tränen flossen bei Heidi aber nicht, denn für das Model gab es keine krasse Veränderung. Anstatt kurz und bunt (wie bei Kandidatin Selma) wurde es bei bei Heidi Klum glatt und blond. Die Spitzen wurden geschnitten und die Haare wieder aufgefrischt.

So geht's: glatte Haare

Manche von uns haben von Natur aus superglattes Haar, andere müssen dafür ein bisschen mehr Styling-Effort aufbringen. Die Haare nach dem Waschen glatt nach unten föhnen, hier lohnt es sich vor allem eine Paddle Brush zu benutzen. Wem die Haare so nicht glatt genug sind, kann auch zusätzlich das Glätteisen benutzen. Den Pony föhnt ihr auch im nassen Zustand gerade nach unten. Wer ein bisschen Volumen reinbringen möchte, kann auch mit einer kleinen Rundbürste arbeiten und dem Pony so etwas mehr Form verleihen.

Heidi Klum nach ihrem Umstyling bei GNTM 2023. © ProSieben / Richard Hübner

Heidi im Wet Hair Look

Wie frisch aus der Dusche: Der Wet Hair Look ist ein absoluter Frisuren-Evergreen und ist nicht mehr aus der Fashion- und Beauty-Welt wegzudenken. Der Style ist elegant und sexy zugleich. Kein Wunder also, dass Heidi Klum mit diesem Klassiker auf der Premiere von "Avatar: The Way of Water" alle begeisterte. Dieser Look passte nicht nur zu ihrem Outfit, sondern auch thematisch zum Film.

So geht's: Wet Hair Look

Der Wet Hair Look ist nicht nur ein Hingucker auf Filmpremieren und Fashion-Shows, er kann auch super im Alltag getragen werden. Dafür bürstet ihr eure Haare kopfüber und sprüht sie danach mit Haarspray ein. Klingt verrückt, ist aber sehr wichtig. So sorgt ihr dafür, dass eure Haare nicht platt oder unordentlich unter dem Haargel wirken. Anschließend verteilt ihr Haargel gleichmäßig auf dem Kopf mit einem groben Kamm. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch Haarklammern benutzen. Sowohl im Business-Look mit Blazer als auch im langen Kleid zur Party: Der Wet Hair Look kann zu verschiedenen Anlässen getragen werden. Kleiner Tipp: Vor dem Haare waschen, die Haare zuerst einfach nur mit Wasser ausspülen, danach erst mit Shampoo waschen.