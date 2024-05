Frisuren-Trends bei GNTM 2024: Die Kandidatinnen Stella und Grace tragen Bob und Micro-Pony

Schon wieder ein Umstyling? Die GNTM-Kandidatinnen Stella und Grace überraschen mit einer neuen Frisur, die ihr Aussehen krass verändert: mit einem schwarzen Bob und Micro Bangs. Wir haben die Infos zum neuen Look und zeigen, was du bei Micro Bangs beachten solltest.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Neuer Look für Stella und Grace

Der ultrakurze und gerade geschnittene Pony von Grace erinnert ein wenig an Zendayas Look bei der Haute Couture Fashion Week in Paris. Dort überraschte die Schauspielerin mit Micro Bangs, die sie mit langen, glatten, schwarzen Haaren kombiniert. Grace hat den cleanen Cut übernommen, trägt das schwarze Haar jedoch als gestufte Bob-Frisur.

Auch Stella hat ihre blonde Mähne durch einen kurzen, schwarzen Bob ersetzt. Im Gegensatz zu Grace ist ihr kurzer Pony leicht fransig und asymmetrisch geschnitten. Die halblange Bob-Frisur ist ähnlich wie bei Grace leicht gestuft, was dem Look Struktur und Volumen verleiht.

Update vom 7. Mai 2024: Liebes-Gerüchte um Grace und Armin: Funkt es zwischen ihnen?

Angesagte Bob-Frisuren sind immer im Trend

Bob-Frisuren gehören zu den Klassikern in der Frisurenwelt und jede Saison wird ein Update zum Trend. Box Bob, Shaggy Bob, Long Bob oder Undone Bob - wer kennt nicht die unzähligen Varianten des Bobs? Mit dem Midi-Bob, also einer Bob-Frisur für mittellange Haare, liegen die beiden Topmodel-Anwärterinnen voll im Trend. Denn der Midi-Bob mit seinen zahlreichen Styling-Möglichkeiten gehört zu den Trendfrisuren 2024. Model Hailey Bieber trägt seit Jahren die beliebte Kurzhaarfrisur und stellt immer wieder neue Varianten vom Sleek Bob über Flipped Bob bis Undone Bob vor.

Trendfrisur Micro Bangs - darauf solltest du achten

Der superkurze Pony macht die Bob-Frisur zu einem echten Hingucker, denn er erzeugt einen markanten Look. Wenn du mit dem Gedanken spielst, deinen Pony entsprechend zu kürzen, solltest du Folgendes beachten:

Der Styling-Aufwand ist relativ hoch, da du den Pony regelmäßig glätten oder föhnen musst, damit er richtig sitzt.

Um die Form und Länge der Micro Bangs zu erhalten, musst du ihn regelmäßig nachschneiden lassen, normalerweise alle 3 bis 4 Wochen .

Micro Bangs sind ein Statement und können das Aussehen stark verändern . Lass dir vorher in deinem Haarstudio virtuelle Looks zeigen oder die Frisur mit einem Clip-Pony veranschaulichen, bevor du den Schnitt machst.

Zeit zum Herauswachsen benötigen, falls du dich entscheidest, sie wieder lang wachsen zu lassen. Dies kann eine Herausforderung sein, da die Zwischenlängen oft nicht Denke daran, dass Micro Bangs eine gewisse, falls du dich entscheidest, sie wieder lang wachsen zu lassen. Dies kann eine Herausforderung sein, da die Zwischenlängen oft nicht leicht zu stylen sind.

Oder du machst es so wie Stella und Grace und lässt dir einen temporären Look mit einer Perücke verpassen. Und: Die angesagte Y2K-Frisur bei GNTM 2024. So trägt Kandidatin Grace die coolen Pigtails.