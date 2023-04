Frühlings-Essentials: Diese 12 Beautyprodukte gehören 2023 in jede Tasche!

Ein Blick aus dem Fenster bestätigt uns: Der Sommer rückt immer näher. Zeit, die Handtasche auf links zu drehen und die Winter-Tools gegen die Beauty-Essentials für den Frühling und Sommer auszutauschen. Wir haben für euch die Top 12 der Summer-Must-haves zusammengestellt, die ihr in der Handtasche immer griffbereit haben solltet – am besten in Minigröße.

Beauty-Tipp #1: Sonnencreme fürs Gesicht

Auch wenn die Sonnenstrahlen im Frühling noch nicht so stark sind, gilt dennoch: Sonnencreme fürs Gesicht ist total wichtig. Denn die für die Haut schädliche UV-Strahlung wird durch die Wolken zwar teilweise abgehalten, kann aber im Gegenzug durch leichte Bewölkung noch verstärkt werden. Sonnenschutz sollte Teil unserer Hautpflege-Routine sein, beispielsweise indem wir eine Tagescreme mit mindestens Lichtschutzfaktor 30 verwenden. Zusätzlich bietet eine kleine Tube Sonnencreme oder idealerweise ein Sonnenschutz-Spray für das Gesicht in der Handtasche gute Dienste, mit der wir unseren Sonnenschutz bei Bedarf auffrischen können.

Beauty-Tipp #2: Lippenbalsam für samtweiche Lippen

Trockene Lippen sind nicht nur in den kälteren Jahreszeiten ein nerviges Problem. Auch im Sommer verliert unser Körper durch das unvermeidbare Schwitzen viel Flüssigkeit, was zu ausgetrockneten Lippen führen kann. Pflegende Sheabutter und wertvolle Öle schützen die Lippen und verhindern, dass sie trocken, spröde oder rissig werden. Schön ist ein Lippenpflegestift, der unseren Lippen direkt einen natürlichen Hauch Farbe verleiht. Ein handlicher Lippenbalsam passt prima in jede Handtasche und kann die Lippen bei jeder Gelegenheit mit Feuchtigkeit versorgen und sie geschmeidig machen.

Beauty-Tipp #3: Lidschatten in Sommerfarben

Wie wär's mit einem kupferfarbenen Lidschatten im Copper-Glow-Style? Dieses Frühjahr lieben wir warme und natürliche Farben auf unseren Augenlidern, die die Schönheit des Sommers einfangen und widerspiegeln. Mit einer Lidschattenpalette perfekt aufeinander abgestimmter Farben sind wir bestens ausgerüstet und total im Trend. Vor allem glänzende Kupfertöne sollten auf eurer Palette zu finden sein. Das Beste an den Erdtönen? Wenn's schnell gehen muss, können wir sie auch perfekt als Bronzer verwenden.

Eine Lidschattenpalette in Kupferfarben ist diesen Sommer ein Must-have in deiner Handtasche. © GettyImages-xBeaxVerax

Beauty-Tipp #4: Eye Roll-On

Durch die hohen Temperaturen kann unser Gesicht schnell angeschwollen wirken. Zu Hause können wir zu Augenpads oder Gesichtsrollern greifen. Aber was nutzen wir unterwegs? Ganz einfach: ein Eye Roll-On. Durch die kühlende Massagekugel können wir Schwellungen unter dem Auge ganz schnell lindern. Die Augenpartie ist im Handumdrehen erfrischt und geglättet und bekommt eine Extraportion Pflege. Egal ob nach einer Sporteinheit im Park oder beim Bummeln durch die Stadt – dieses Beauty-Tool darf in der Sommerhandtasche nicht fehlen.

Beauty-Tipp #5: Brow Gel für definierte Augenbrauen

Nicht nur unsere Augenpartie und Lippen sollen bei den sommerlichen Temperaturen topgepflegt. Auch die Augenbrauen können im Sommer manchmal verrückt spielen. Mit einem transparenten Wachs lassen sich die Brows schnell wieder in die richtige Form bringen und fixieren. Mit einer kleinen Dose Augenbrauengel in der Handtasche sind wir gegen die Sonne, Schweiß oder Wind gewappnet!

Beauty-Tipp #6: Wimpernbürstchen für den perfekten Schwung

Ein abkühlendes Wasserspray oder eine Erfrischung im Pool: Im Sommer sind unsere Wimpern vor Wasser nicht sicher. Deshalb solltet ihr grundlegend immer wasserfeste Wimperntusche auftragen, um den typischen Panda-Look zu vermeiden. Verklebte Wimpern lassen sich aber oft nach einer nassen Erfrischung nicht vermeiden. Mit einer Wimpernbürste können wir schnell Abhilfe schaffen, die Wimpernhärchen trennen und den perfekten Schwung wiederherstellen.

Definierte Augenbrauen mit dem perfekten Schwung – vom Bürstchen bis hin zum Brow-Gel: Hier findet ihr die Beauty-Tipps und -Tools unseres Vertrauens. © mapodile

Beauty-Tipp #7: Lip Gloss

Im Frühjahr und Sommer können wir unsere matten Lippenstifte vorerst zu Hause lassen. Denn glänzende und shiny Lips sind jetzt wieder voll der Hingucker. Insbesondere Lippenstifte in den Trendfarben rosa und rot kommen noch besser zur Geltung, wenn wir on top einen Lip Gloss auftragen. Also vergesst ihn nicht, für den nächsten Ausflug in eure Handtasche zu packen. Kleiner Tipp: Vor dem Auftragen die Lippen etwas abpudern, dann hält der Lip Gloss länger.

Beauty-Tipp #8: Entwirrbürste gegen zerzauste Haare

Wind und Wasser, Sonnenhüte und Tücher können unsere Haare ganz schön durcheinanderbringen. Nach einem Spaziergang in der Sonne können unsere Haare unter dem Sonnenhut schnell zerzaust aussehen – vor allem wenn sie nicht im Zopf oder Dutt zusammengehalten werden. Eine kleine Bürste sollte deswegen immer einen Platz in der Handtasche haben, um die Frisur schnell auffrischen zu können. Besonders praktisch und klein sind Entwirrbürsten, die sich zusammenstecken oder -klappen lassen. Damit lässt sich das Haar ganz easy entknoten und sogar die elektrisch aufgeladene Mähne zähmen!

Beauty-Tipp #9: Haaröl für weiche Mähnen

Im Sommer sind unsere Haare extremer Wärme und auch Salz- oder Chlorwasser ausgesetzt. Um sie auch unterwegs ideal zu bändigen und pflegen hilft ein Haaröl. Die Haare damit einfach zwischendurch besprühen oder das Öl reinkneten und schon ist die spröde Mähne wieder butterweich. Bei besonders feinem Haar empfehlen wir eine Leave-in-Sprühkur, sie hat denselben Pflege-Effekt, ohne dabei das Haar zu sehr zu beschweren.

© GettyImages/Svetlana Monyakova

Beauty-Tipp #10: Handcreme für gepflegte Hände

Eine gute Handcreme sollte das ganze Jahr lang über in unserer Handtasche zu finden sein, denn die Hände werden permanent strapaziert. Sei es im Haushalt, bei der Gartenarbeit, im Salz- oder Chlorwasser, durch UV-Strahlung, Kälte oder trockene Luft. Eine hochwertige Handcreme versorgt die Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit und macht sie geschmeidig und weich.

Beauty-Tipp #11: Mundspray für das Frischegefühl

Mundsprays sind in Zeiten von Kaugummis und Frischedrops zwar Oldschool, aber da die ganzen Y2K-Trends wiederkommen, warum nicht auch dieser? Ein erfrischendes Mundspray nach der Kaffeepause oder einem knoblauchlastigen Mittagessen ist nicht nur für die Mitmenschen angenehm. Es sorgt für ein frisches Gefühl und einen angenehmen Geschmack im Mund.

Beauty-Tipp #12: Wasserspray

An einem warmen Sommertag wünschen wir uns doch nichts sehnlicher als eine Erfrischung. Die perfekte und schnelle Lösung: ein Wasserspray. Das passt ganz easy in unsere Handtasche und gibt uns den absoluten Frischekick. Es kann sowohl nur auf das Gesicht als auch auf den gesamten Körper aufgetragen werden. Wir finden es einfach nur refreshing.