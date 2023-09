Für den Strandurlaub: Diese Top 12 Kosmetikprodukte gehören auf eure Packliste!

Packlisten für den Strandurlaub gibt es wie Sand am Meer. Vom Reisepass bis zur Unterwäsche ist alles vermerkt, nur das wirklich Wichtige kommt meist zu kurz: Denn welche Liste enthält schon detailliert, was an Make-up und Kosmetikartikeln mit auf Reisen geht? Na, diese hier! Und außerdem erfahrt ihr, was sonst noch in den Koffer gehört.

Top 12 Kosmetikartikel für den Strandurlaub

Beim Blick in den Badezimmerschrank kann der Kulturbeutel wahrscheinlich gar nicht groß genug sein. Zum Glück gibt es von vielen Artikeln die kleinen Reisegrößen, die nur wenig Platz wegnehmen und für den Strandurlaub gerade ausreichend sind, besonders wenn ihr nur mit Handgepäck unterwegs sein wollt. Ihr könnt auch die Lieblingsbodylotion in eine kleine Plastikflasche umfüllen, diese gibt es in der Drogerie. Wer im Hotel wohnt und offen für andere Pflegeprodukte ist, kann auf die Kosmetikprodukte des Hotels zurückgreifen, das spart viel Platz in der Kulturtasche.

#1 Sonnencreme und After Sun

Ein Muss für jeden Strandurlaub: die Sonnencreme. Greift gerne auf getönte Produkte fürs Gesicht zurück, so könnt ihr euch die klassische Foundation und Concealer sparen. Vergesst die After-Sun-Lotion nicht, sie kühlt und heilt die strapazierte Haut.

#2 Gesichtspflege

Gesichtscreme

Make-up-Entferner

Waschgel

Gesichtswasser

Wattepads und Wattestäbchen

Mit pflegenden Gesichtsreinigungstüchern könnt ihr viel Platz sparen, denn sie ersetzen Wattepads, Make-up-Entferner und Waschgel.

#3 Körperpflege

Duschgel

Bodylotion

Deo

Parfum

Die Bodylotion könnt ihr durch After-Sun-Lotion ersetzen, so wird die strapazierte Haut besonders intensiv gepflegt. Greift beim Parfum auf ein kleines Probefläschchen zurück.

#4 Haarpflege

Shampoo

Spülung

Haargel, Haarschaum, Haarspray

Haarbürste , Kamm, Spangen und Haargummis

Verwendet 2-in-1-Produkte, beispielsweise ein Shampoo mit integrierter Spülung. Beschränkt euch auf das Notwendigste, es ist auch okay, mal von der Pflegeroutine abzuweichen und das Haar nach dem Urlaub mit einer Extraportion Pflege zu verwöhnen.

#5 Handpflege

Handcreme

Nagellack und Nagellackentferner

Maniküre-Set oder Nagelfeile und Nagelschere

Eine kleine Tube Handcreme gehört in jede Handtasche, genauso unverzichtbar sind Nagelfeile und Nagelschere. Wenn ihr euren Nägeln auch mal einen Erholungsurlaub gönnen wollt, lasst Nagellack & Co. zu Hause und setzt auf Naturnägel - eure Fingernägel werden es euch danken!

Extravagante Nagel-Designs halten Sand, Salzwasser und Hitze nur schwer stand, stattdessen lieber auf Naturnägel und entsprechende Pflege setzen. © Portra

#6 Augen-Make-up

Lidschattengrundierung

Lidschatten

Eyeliner

wasserfeste Mascara

Auf Mascara und Augenbrauenstift könnt ihr verzichten, wenn ihr euch vor dem Strandurlaub die Wimpern und die Augenbrauen färben lasst.

#7 Puder, Rouge und Highlighter

Statt Puder, Rouge und Highlighter ist meist ein Bronzer ausreichend. Damit gibt es bereits am ersten Urlaubstag den sonnengeküssten Teint! Ein weiteres Plus: Er lässt sich sogar als Lidschatten verwenden!

#8 Lippenstift, Lippenpflege

Lippenstift

Lippenpflege

Achtet auf hitzefeste Produkte, die nicht zerlaufen. Wer den natürlichen Look bevorzugt, greift zu getönter Lippenpflege, damit habt ihr Pflege und Farbe in einem.

#9 Mundpflege

Zahncreme

Zahnbürste

Zahnseide

Auch Zahncreme gibt es in praktischen Reisegrößen, zusätzlich Platz sparen lässt sich mit einer zusammenklappbaren Reise-Zahnbürste.

#10 Hygiene und Sonstiges

Verhütungsmittel (Kondome)

Slipeinlagen, (Schwimm-)Tampons

Taschentücher

Waschmittel für Reisen

Insektenschutzmittel

Desinfektionstücher bzw. Handhygienegel

Schwimmtampons verhindern, dass Wasser in die Vagina eindringt, sie schützen beim Schwimmen vor Chlor oder verunreinigtem Wasser. Ihr könnt aber auch mit einem normalen Tampon schwimmen gehen, er sollte jedoch sofort nach dem Schwimmen gewechselt werden.

#11 Rasur

Rasierer

Rasierschaum oder -gel

Am besten sorgt ihr bereits vor dem Urlaub für eine gründliche Haarentfernung. Mit Waxing oder Sugaring habt ihr für mehrere Wochen Ruhe und könnt den Rasierer ganz zu Hause lassen.

#12 Reiseapotheke

Persönliche Medikamente

Wund- und Blasenpflaster

Wund- und Heilsalbe

Desinfektionsmittel

Durchfall- und Magenmittel

Schmerztabletten

Fiebermittel

Nasenspray

Fieberthermometer

Neben den Medikamenten, die ihr täglich einnehmt, seid ihr mit einem kleinen Erste-Hilfe-Set bestens ausgestattet. Achtet darauf, dass Pflaster & Co. in ausreichender Menge und Größe enthalten sind und prüft das Ablaufdatum der Medikamente.

Was gehört noch auf die Packliste für den Strandurlaub?