Funkelnd schön: So strahlen Palina Rojinski und Viviane Geppert bei "The Masked Singer" um die Wette

Zwei Fashionistas unter sich: Im Rateteam von "The Masked Singer" zeigten Palina Rojinski und taff-Moderatorin Viviane Geppert wieder einmal, dass sie immer den richtigen Riecher in Sachen Mode haben.

Palina Rojinski in Eisblau

Ob Palina ihren Platz im Rateteam von "The Masked Singer" aufgibt, um eine Karriere als Eisprinzessin Elsa hinzulegen? Zumindest optisch lehnte sie sich in der vierten Folge der Show an die Disney-Prinzessin an und erstrahlte in einem eisblauen Blazer-Minikleid von Rotate.

Dazu trug sie passende Drop-Earrings, eine auf das Kleid perfekt abgestimmte Kette und mehrere Ringe an beiden Händen.

Das Eisblau setzte einen richtig tollen Farbkontrast zu ihren roten Haaren, die Palina zu einem hohen Messy Bun gezwirbelt trug - was eine coole Styling-Entscheidung war, da die Frisur der Strenge des Blazers entgegenwirkte.

Auch auf Instagram konnte sie damit punkten - ein User verglich sie mit einem funkelnden Diamanten. Richtig so!

Denn natürlich hat Palina auch eine Extraportion Glitter dabei, in diesem Fall in Form von schwarzen Glitzer-Strumpfhosen, deren silberner Schimmer perfekt zu ihren silber-holografischen High Heels passte.

Auch Viviane Geppert funkelt

Aber nicht nur Palina hatte eine Portion Glitzer dabei. Auch Rategast und taff-Moderatorin Viviane Geppert konnte locker mit dem Diamant-Vergleich mithalten.

Sie entschied sich für einen Look von Designer Dawid Tomaszewski bestehend aus einem fliederfarbenen Blazer, den sie zu einer ebenfalls fliederfarbenen Bluse kombinierte. So weit, so langweilig.

Aber langweilig ist im Styling-Vokabular von Vivi (und Dawid) fehl am Platz. Die Bluse war nämlich aus einem feinen Mesh-Stoff und vom Kragen abwärts verlaufend über und über mit funkelnden Steinchen bestickt. Dazu kombinierte sie eine trendige silberfarbene Metallic-Hose, die die Farbe der Steine auf ihrer Bluse aufgriff.

Ihre Fingernägel waren in zurückhaltendem Nude lackiert, da ein XXL-Ring in Form einer türkisfarbenen Blume von Sévigné am Zeigefinger alle Aufmerksamkeit auf zog.

Ihre langen Haare trug Viviane offen und in leichten Wellen, was dem Look nur noch mehr Lässigkeit verlieh.

