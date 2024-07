Die Optik samtweicher Nägel verspricht der Trend Velvet Nails. Wir verraten, was hinter der Maniküre steckt und mit welchem Twist du ihr noch ein angesagtes Update verpassen kannst.

Velvet Nails: Trend-Maniküre mit samtigen Schimmer

Die samtweichen Velvet Nails gehören definitiv zu den angesagten Nagellacktrends 2024. Sie verleihen jedem monochromen Look einen samtig wirkenden Schimmer und lassen ihn im Sonnenlicht erstrahlen. Deine Nägel bekommen durch das Nageldesign eine glänzende und edle Oberfläche und erinnern an den namensgebenden Samtstoff. Das Nagelstyling ist auf Naturnägeln und Gelnägeln in nahezu allen Farben umsetzbar. Dabei wirken die dunklen Nagellackfarben wie Smaragdgrün, Blau oder Schwarz elegant und festlich, während helle Farbtöne wie Rosa, Champagner und Pastell zu jedem Anlass passen und den Glitzereffekt wunderschön auffangen.

Velvet Nails mit coolem Twist

Aktuell geht ein besonderes Update der Velvet Nails auf Social Media viral: Mit einer gedrehten Büroklammer, die an einem Magneten befestigt ist, wird ein Herzdesign auf der Oberfläche des Nagels erzeugt. Dabei wirken die magnetischen Kräfte, die über die Enden der Büroklammer das Glitzerpuder in eine Herzform bewegen.

Velvet Nails selber lackieren - so geht’s

Vielleicht hast du dir auf Social Media schon einige Videos zu den Velvet Nails angesehen und auch schon versucht, die Trendnägel zu lackieren? Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie dir der plüschige Nageltrend ganz einfach gelingt:

Feile deine Nägel in die gewünschte Form, entferne die Nagelhaut und entfette die Nageloberfläche. Trage einen Base-Coat auf. Gib nun eine dünne Schicht einer matten Farbe deiner Wahl auf. Wenn du einen Gellack verwendest, lasse ihn unter der UV-Lampe aushärten. Jetzt trägst du einen magnetischen Lack, ein Cat Eye Gel oder ein Nagelpuder mit Glitzerlack auf. Jetzt noch mit einem Top Coat abschließen: fertig sind deine Velvet Nails.

Externer Inhalt

Im Clip: Tipps für gepflegte Hände und Nägel

5 Tipps für gepflegte Nägel und Hände

Velvet Heart Nails: Samtnägel mit coolem Update

Du möchtest den Trick mit der Büroklammer ausprobieren und ein Herzchen auf deinem Nagel erzeugen? So geht’s:

Starte mit den Schritten 1 bis 3, wie oben beschrieben. Verwende jetzt einen magnetischen Lack oder Cat Eye Gel für den Glitzereffekt. Verdrehe nun die beiden Enden einer Büroklammer und lasse die Spitzen etwa 7 bis 8 Millimeter auseinander stehen. Verbinde die geschlossene Seite der Büroklammer mit einem kleinen Magneten. Halte jetzt die offenen Drahtenden dicht an den magnetischen Lack, jedoch ohne diesen zu berühren. Die magnetischen Kräfte sorgen dafür, dass die Glitzerpartikel herzförmig auseinanderweichen. Abschließend mit einem Top-Coat überziehen - fertig!

Tipp: Die Technik erfordert etwas Übung … nicht verzweifeln, wenn es nicht direkt beim ersten Mal funktioniert.

Externer Inhalt

