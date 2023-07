Gelnägel zu Hause machen: So schnell gelingen euch die schönen Nageldesigns selbst!

Nageldesign: Verwendt nun am besten einen dünnen Nailart-Pinsel mit extralangen feinen Borsten. Damit lassen sich Swirls, Wellen und S-Formen besonders schwungvoll zeichnen. Setzt den Pinsel mit der ersten Farbe an und zeichnet mit einer möglichst schwungvollen, aber auf jeden Fall in einer einzigen Bewegung ein S auf den ersten Nagel. Auf dem nächsten Nagel könnt ihr eine Welle malen. Auf dem Übernächsten eine schneckenförmige Linie oder Ähnliches. So sieht jeder Nagel etwas anders aus. Ist die erste Farbe trocken und ausgehärtet, folgt die zweite. Mit dem sauberen, dünnen Pinsel setzt ihr nun die zweite Farbe direkt daneben an und zeichnet auf jedem Nagel die erste Linie nach.