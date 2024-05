Gesehen bei GNTM 2024: Heidi Klum und ihre Models tragen die heißesten Accessoires für den Sommer

Wir wissen, was du diesen Sommer tragen wirst. Zum Start in die sonnige Jahreszeit stehen die absoluten Trend-Teile nämlich bereits fest. Wir haben die angesagtesten Accessoires der Saison an den Fashionistas von GNTM gespottet. Heidi und ihre Models tragen die trendy Taschen, Gürtel und Brillen schon.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Heidi & Aldin in glänzenden Tüchern

Ein Seidenschal ist das Multitalent unter den Accessoires. Letzten Sommer haben seidig glänzende, bunte Tücher mit Schalringen schon einen Hype erlebt. Diesen Sommer entfalten sie ihr ganzes Potenzial an Wandelbarkeit: Wir tragen sie nicht nur um den Hals und auf dem Kopf, sondern auch als Gürtel, als Top, an Handtaschen gebunden oder ins Haar geflochten.

Dank der Schimmer-Optik verleihen sie jedem Outfit eine raffinierte Note. Das haben auch Heidi und Aldin längst mitbekommen. Die Modelchefin setzt bei den Filmfestspielen in Cannes auf einen doppelten Silk-Scarf-Style. Sie hat ein Tuch als Top um ihren Oberkörper gebunden und ein zweites kleineres ganz klassisch um ihren Hals.

Eines ihrer Laufsteg-Talente, Kandidat Aldin aus der aktuellen Staffel "Germany's Next Topmodel", trägt sein Halstuch locker nach vorn gebunden zum abendlichen Outfit.

Sara & Frieder setzen auf Statement-Gürtel

Belts are back! Wer es noch nicht mitbekommen hat, Bella Hadid trägt manchmal sogar zwei Gürtel übereinander und viele andere Stars zeigen sich mit Hingucker-Gürteln. Nachdem das Accessoire für einige Jahre sehr viel minimalistischer getragen wurde, greifen Stylist:innen und Modeprofis jetzt wieder zu Big Belts. Entweder durch möglichst große oder auch skulpturale Schnallen, Nieten-, Ketten- oder Fransen-Verzierungen machen Gürtel jetzt auf sich aufmerksam.

Die beiden GNTM-Kandidat:innen Sara und Frieder inszenieren die Eyecatcher-Pieces gekonnt. Sara setzt auf den Vintage-Style im Y2K-Look mit auffälliger Schnalle. Frieder entscheidet sich bei einem Shooting für einen Gürtel mit Feder-Details.

Im Clip: It-Piece Corsagen-Gürtel

Coco Rocha & Grace tragen Metallic-Bags

Glitzer-Bags sind nur was für Party-Nächte? Absolut nicht. Diesen Sommer begleitet sie uns auch in die Eisdiele oder ins Freibad. GNTM-Anwärterin Grace trägt ihre silberne Mini-Tasche sogar am Strand spazieren und Top-Model-Gastjurorin Coco Rocha setzt ihre goldene Clutch auf den Straßen von New York in Szene. Denn entgegen weit verbreiteter Vermutungen lässt sich das funkelnde It-Piece herrlich unkompliziert stylen. Es passt zum Blumenkleid ebenso wie zur Jeans und verleiht jedem Sommer-Outfit einen Hauch von Glamour.

Heidi selbst lebt den allgegenwärtigen Metallic-Trend - danke Beyoncé - noch lieber durch schimmernde Schuhe aus. In der aktuellen GNTM-Folge zum Beispiel mit Glitzer-Pumps. Die Gastjurorin an ihrer Seite Joan Collins hingegen trägt den Metallic-Look gleich von Kopf bis Fuß.

Neben den Glitter-Bags sind aber noch wein paar weitere Trend-Taschen auf dem Vormarsch. Heidi greift aktuell am liebsten zum kirschroten Exemplar.

Marvin & Kadidja versprühen mit ihren Sonnenbrillen Retro-Vibes

Jennifer Aniston trug sie in den 90ern nonstop, Julia Roberts machte sie im Liebesfilm "Notting Hill" zu ihrem Signature-Look. Und Marvin trägt die typische, schmale 90s-Brille jetzt im Theater. Am coolsten wirken die ikonischen Brillen mit transparenten Gläsern in Orange, Gelb oder Blau oder auch mit auffälligem Rahmen, beispielsweise in Weiß wie bei der von Marvin.

Parallel macht sich ein weiterer Retro-Trend bemerkbar. Vintage-Fans wie GNTM-Kandidatin Kadidja tragen den klassischen Nullerjahre-Style. Wie alle Accessoires aus der Zeit waren auch die Sonnenbrillen laut, schrill, groß und glitzernd. Paris Hilton und Co. trugen damals Modelle mit großen Logos an den Bügeln, die von der Stirnmitte bis zu den Wangenknochen das halbe Gesicht verdeckten. Am wichtigsten aber waren die bunten Ombré-Gläser mit Farbverlauf. Ein Trend, der richtig Spaß macht und dem minimalistischen Old-Money-Fashion-Style vom letzten Jahr nun wieder etwas mehr Farbe und Freude entgegensetzt.