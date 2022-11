Wir lieben den Herbst, aber er bringt unsere Haut manchmal ganz schön durcheinander. Kalter Wind und trockene Heizungsluft beanspruchen die zarte Gesichtshaut, sodass wir auf eine intensivere Pflege umstellen müssen. Wir verraten euch, worauf ihr bei der Gesichtspflege im Herbst achten solltet.

Anzeige

Trockene Heizungsluft und niedrige Außentemperaturen können die Barrierefunktion der Haut beeinträchtigen und damit nicht nur die Haut austrocknen, sondern auch Bakterien und Reizstoffen den Zugang in die unteren Hautschichten gewähren. Hautirritationen, Rötungen und sogar Akne können die Folge sein. Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, die Pflege-Routine anzupassen und der Haut den Start in den Winter zu erleichtern. Wir haben 9 Hautpflege-Tipps für die Gesichtspflege zusammengestellt, mit denen du deine Gesichtshaut Schritt für Schritt auf den Winter vorbereitest.

Alles zum Wunderwirkstoff Niacinamid und wieso er für den Glow wichtig ist, lest ihr hier.

Gesichtspflege-Tipp #1: reichhaltiger Cleanser

Verwende zur Reinigung des Gesichts einen reichhaltigen Cleanser, beispielsweise einen cremigen Balsam oder ein Reinigungsöl. So werden Schmutz und Make-up sanft und gründlich entfernt. Gleichzeitig wird die Haut verwöhnt. Insbesondere bei normaler und trockener Haut ist die Reinigung auf Ölbasis eine tolle Alternative zu Gel-Reinigern, bei fettiger Haut solltet ihr besser auf ölfreie Cleanser zurückgreifen.

Auf die richtige Gesichtsreinigung und Pflege kommt es an! Hier findest du die besten Tipps gegen Akne, Rötungen und Hautirritationen. © Maridav

Gesichtspflege-Tipp #2: alkoholfreier Toner

Nach der Grundreinigung erfolgt die Vorbereitung auf die Pflege mit einem Toner. Er sorgt dafür, dass die in der Pflegeroutine folgenden Produkte besser von der Haut aufgenommen werden können. Achte darauf, dass das Produkt auf deinen Hauttyp abgestimmt ist und verzichte auch bei fettiger Haut auf einen alkoholhaltigen Toner. Denn Alkohol trocknet die Haut noch mehr aus, schwächt die Barrierefunktion und begünstigt dadurch Entzündungen und Infektionen. Verbanne alkoholhaltige Pflegeprodukte am besten ganz aus der Pflege-Routine, auch wenn Alkohol die Haut kurzfristig mattiert und entfettet, können sich Hautprobleme langfristig verschlimmern.

Anzeige

Anzeige

Serumflasche mit Pipette picture alliance / Zoonar

Gesichtspflege-Tipp #3: hochkonzentriertes Serum

Machen wir unsere Haut winterfit! Dabei hilft uns ein reichhaltiges Serum, das speziell auf die Bedürfnisse der Haut im Herbst abgestimmt ist. So werden Pigmentierungen reduziert, die Zellreparatur angekurbelt und das Zellwachstum gefördert, die Haut beruhigt, hydratisiert und geglättet, und entzündetes Gewebe regeneriert.

Gesichtspflege-Tipp #4: nährende Feuchtigkeitscreme

Nach den leichten Feuchtigkeitscremes und Fluids des Sommers wird es jetzt Zeit für eine reichhaltigere Feuchtigkeitscreme, die unsere Gesichtshaut gut versorgt. Achte bei der Wahl des Produkts unbedingt auf deinen Hauttyp. Bei fettiger oder zu Akne neigender Haut ist eine dickflüssige Textur nicht geeignet und kann sogar für Hautprobleme verstärken. In diesem Fall solltest du auf eine nicht komedogene Gesichtscreme setzen, die wenig Lipidanteil aufweist. Insbesondere deine Nachtcreme sollte die Reparatur und Regeneration unterstützen.

Anzeige

Jetzt brauchst du eine Creme, die deine Haut nährt und mit Feuchtigkeit versorgt. Leichte Fluids oder dickflüssige Texturen – welche Produkte solltest du in der kälteren Jahreszeit verwenden? Auf den Hauttyp kommt es an! © miniseries

Gesichtspflege-Tipp #5: schützendes Gesichtsöl

Gesichtsöle sind die Beauty-Wunderwaffe schlechthin: Sie schützen die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen und Feuchtigkeitsverlust. Nach dem Sommer ist die Haut durch die Sonneneinstrahlung häufig extrem ausgetrocknet und beansprucht. Ein hauttypgerechtes Gesichtsöl sorgt für einen strahlenden Glow. Für fettige und unreine Haut gibt es spezielle Produkte, die helfen, die Talgproduktion zu regulieren.

Gesichtspflege-Tipp #6: klärendes Peeling

Ein Peeling reinigt die Haut porentief und trägt zur Hauterneuerung bei. Bei regelmäßiger Anwendung wird deine Haut weich und strahlend. Peel deine Haut jedoch nicht zu oft und achte darauf, dass das Peeling zu deinem Hauttyp passt. Normale Haut darf ein- bis zweimal pro Woche gepeelt werden – mit mechanischen, Enzym- oder Fruchtsäurepeelings. Bei unreiner Haut reicht ein wöchentliches Peeling, Salicylsäure eignet sich besonders gut. Trockene Haut verwöhnst du am besten auch nur einmal wöchentlich mit einem milden Öl-Peeling. Für sensible Haut eignet sich ein sanftes Enzympeeling ein- bis zweimal im Monat. Wende ein Peeling am besten am Abend an und trage anschließend eine reichhaltige Gesichtscreme auf. So kann sich die Haut über Nacht regenerieren und dein Teint strahlt am nächsten Morgen.

Anzeige

Anzeige

Egal ob selbstgemacht oder in der Drogerie ausgesucht – im Beauty-Artikel verraten wir dir, warum du im Herbst auf Peelings und Gesichtsmasken setzen solltest. © Westend61

Gesichtspflege-Tipp #7: reichhaltige Maske

Zur intensiven Pflege deiner trockenen und gereizten Haut eignet sich eine wöchentliche Gesichtsmaske. Eine Creme-Maske schenkt deiner Gesichtshaut eine Extraportion Pflege und versorgt sie mit Lipiden und Feuchtigkeit. Praktisch ist auch eine Overnight-Maske, die ihre hochkonzentrierten Pflegestoffe die ganze Nacht über an die Haut abgibt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, solltest du nur Masken verwenden, die zu deinem Hauttyp passen.

Gesichtspflege-Tipp #8: pflegende Augencreme

Trockene Heizungsluft, Wind und Kälte lassen unsere Augen häufig tränen und machen sie anfällig für Schwellungen, dunkle Ringe und Fältchen. Augenpflege ist im Herbst also besonders wichtig, um die dünne Haut um die Augen herum mit Feuchtigkeit zu versorgen und Augenfältchen entgegenzuwirken. Entscheide dich für eine reichhaltige, aber nicht zu fettige Augencreme, die auf die empfindliche Hautpartie abgestimmt ist.

Gesichtspflege-Tipp #9: nährende Lippenpflege

Auch deine Lippen benötigen im Herbst eine angepasste Lippenpflege. Während im Sommer ein leichter Lipbalm mit hohem Lichtschutzfaktor angesagt war, solltest du jetzt auf Reichhaltigkeit setzen. Bienenwachs, Sheabutter, Oliven- oder Jojobaöl pflegen deine Lippen samtig weich und verhindern trockene und rissige Stellen. Ein regelmäßiges Peeling befreit die empfindliche Lippenhaut von alten Hautschüppchen und lässt sie weich und rosig erscheinen. Ein Lippenpeeling kannst du ganz einfach selber machen, indem du etwas Zucker mit Oliven- oder Kokosöl zu einer Paste vermischst und damit sanft die Lippen massierst.