Glänzend und gepflegt: Die richtige Pflege für eure Schätze aus Silber, Gold und Co.

Schmuckstücke werden am Körper getragen und sind daher zahlreichen Einflüssen ausgesetzt. Feuchtigkeit, Wärme und sogar die Verwendung von Pflegeprodukten oder Parfum können deutliche Spuren hinterlassen und den Schmuck stark angreifen. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, Silber und anderen Schmuck regelmäßig zu reinigen. Nur so bleibt euer Lieblingsschmuck nicht nur schön, sondern behält auch seine Qualität. Hier erfahrt ihr, wie ihr Silber-, Goldschmuck und andere Schmuckstücke reinigen könnt.

Wer kennt’s nicht? Die Lieblingskette ist angelaufen. Aber muss es wirklich immer eine kostspielige Reinigung beim Juwelier um die Ecke sein? In den meisten Fällen ist dies tatsächlich ratsam, denn das professionelle Fachpersonal weiß genau, wie es vorgehen muss. Dennoch könnt ihr auch zu Hause selbst Hand anlegen und euren Silberschmuck und andere Schmuckstücke regelmäßig reinigen.

Material, Beschaffenheit und Design eures Schmucks sind entscheidende Faktoren bei der Wahl des richtigen Hausmittels zur Reinigung. Generell solltet ihr jedoch eure Schmuckstücke vor Körperflüssigkeiten, wie Schweiß, und den darin enthaltenen Stoffen schützen. Mechanische Belastungen, die beispielsweise durch Haus- oder Gartenarbeit entstehen, sollten vermieden werden.

Hier sind einige wichtige Grundregeln, um euren Schmuck lange schön zu halten:

Schmuck nicht in feuchten Räumen wie Keller oder Badezimmer aufbewahren

bewahrt euren Schmuck in speziellen Kästchen oder Schatullen oder auf einem Stück Stoff auf

möglichst nicht mit Schmuck in Dusche, Badewanne oder Sauna

Gold ist ein äußerst weiches Metall, weshalb für die Herstellung von Gold-Schmuckstücken andere Metalle hinzugefügt werden müssen. Die Unterscheidung erfolgt je nach Goldgehalt. Je niedriger der Goldanteil in einem Schmuckstück ist, desto häufiger muss es gereinigt werden. Leichte Verschmutzungen lassen sich ideal und einfach mit speziellen Gold-Pflegetüchern entfernen, die beim Juwelier erhältlich sind. Alternativ könnt ihr euren Goldschmuck auch mit lauwarmem Wasser reinigen, das mit einem Schuss Spülmittel oder einer Gebissreiniger-Tablette versetzt ist. Nach der Reinigung ist es wichtig, das Schmuckstück gründlich mit klarem Wasser abzuspülen, mit einem weichen Tuch trocken zu tupfen und es anschließend auf Hochglanz zu polieren.

Angelaufener Silberschmuck kann problemlos mit einer weichen Zahnbürste und etwas Zahnpasta gereinigt werden. Diese Methode ist jedoch nicht für die regelmäßige Reinigung geeignet, da die Borsten der Zahnbürste und die Inhaltsstoffe der Zahnpasta das Silber schädigen können.

Eine effektive Methode, um euren Silberschmuck zu reinigen, besteht darin, ihn in etwas Alufolie zu wickeln, das Päckchen mit kochend heißem Wasser zu übergießen und ein bis zwei Teelöffel Speisesalz hinzuzufügen. Innerhalb kürzester Zeit erstrahlt der Schmuck in neuem Glanz. Es ist jedoch wichtig, den Schmuck gründlich trocken zu polieren. Beachtet bitte, dass diese Methode nicht für Schmuckstücke mit Perlen geeignet ist.

Echter Perlenschmuck ist kostbar und erfordert entsprechende Pflege. Das Material ist im Vergleich zu anderen sehr weich und äußerst empfindlich. Verzichtet daher auf chemische Reinigungsmittel und reinigt Perlenschmuck ausschließlich mit klarem Wasser und eventuell einem Schuss sanfter, pH-neutraler Babyseife. Um hartnäckigen Verschmutzungen vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Perlen nach jedem Tragen mit einem weichen, trockenen Lappen abzuwischen und sie auf einem Stück Stoff aufzubewahren, um ihren Glanz zu erhalten.

Edelstahlschmuck ist besonders robust, formstabil und unempfindlich, aber es entstehen leicht Kratzer auf der Oberfläche. Auch hier sollten keine aggressiven, chemischen Reinigungsmittel verwendet werden, da sie feine Schleifspuren hinterlassen können, die Verschmutzungen begünstigen und das Material langfristig schädigen. Zur Reinigung eignen sich feine Mikrofasertücher und eine milde Flüssigseife.

Edelsteinschmuck kann aus mineralischen oder organischen Materialien bestehen und ist daher sehr empfindlich gegenüber chemischen Reinigungsprodukten. Diamanten, Saphire, Smaragde und andere Edelsteine sollten weder mit Seife noch mit Spülmittel oder chemischen Reinigungsprodukten behandelt werden. Die beste Pflege für Edelsteinschmuck bietet lauwarmes Wasser und ein extra weiches Poliertuch.

Glasschmuck sollte ähnlich wie Trinkgläser behandelt werden. Lauwarmes Wasser und ein mildes Spülmittel reichen aus, um Verunreinigungen zu entfernen. Anschließendes Polieren verleiht dem Schmuckstück den nötigen Glanz. Matt gewordene Stücke können mit einem Tropfen Öl wieder zum Strahlen gebracht werden. Ultraschallbäder sind für Glasschmuck nicht geeignet, da die Vibrationen das Glas brechen lassen können.

Keramikschmuck, der gerade im Trend liegt, ist aufgrund seines speziellen Härtegrades äußerst empfindlich gegenüber Salzen und Chemikalien. Die Reinigung sollte ausschließlich mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch erfolgen.

Stoffschmuck wie Freundschaftsarmbänder sollten sehr behutsam gereinigt werden, um eine Verformung des Stoffes zu vermeiden. Oftmals reicht lauwarmes, mildes Seifenwasser aus, um den Stoffschmuck zu reinigen. Legt ihn anschließend auf ein Handtuch zum Trocknen.

