Wenn die Stars abends um die Häuser ziehen oder auf coolen Events unterwegs sind, dürfen Glanz und Glamour natürlich nicht fehlen. Hier siehst du die schönsten Looks von Sofía Vergara, Heidi Klum und Co. zum Nachstylen für deine nächste Feier.

Ganz egal, ob der rote Teppich ruft oder die Cocktail-Nacht mit Freundinnen - Stars lieben es, sich in Schale zu werfen. Und da sie dies auch besonders gut können, lohnt sich ein Blick auf ihre Party-Looks. Vom bunten Sommer-Style über schwarzer Spitze à la Sofía Vergara bis zum funkelnden Glitzer-Look, wie Heidi Klum ihn gerade beim GNTM-Finale getragen hat, lässt sich jede Menge Inspiration bei den Hollywood-Schönheiten finden.

Sofía Vergara in elegantem Schwarz

Auch Hollywood-Beauty Sofía Vergara weiß genau, wie sie ihre Traum-Figur am besten in Szene setzt. Für einen eleganten Abend-Look kombiniert sie gleich drei der größten Sommer-Trends 2024: Die Farbe Schwarz, Korsetts und Transparenz. In ihrem Zweiteiler aus schwarzem Korsage und Maxi-Strickrock, beides mit See-Through-Details, zeigt sie, wie elegant und sexy zugleich ein Party-Outfit sein kann.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heidi Klum im Glitzer-Dress

Topmodel Heidi Klum liebt es, bei jeder Folge GNTM mit neuen Looks und stylishen Kreationen zu überraschen. Natürlich durfte auch beim diesjährigen Finale der große Auftritt nicht fehlen. In einem funkelnden Mini-Dress mit XL-Dekolleté und Netzstrumpfhose mit Glitzersteinen vom amerikanischen Label The Blonds bezauberte sie die Zuschauer:innen. Ihre lange Mähne trug sie in natürlichen Wellen und setzte zudem auf leichte Smokey-Eyes.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: Heidi in Feierlaune auf dem Coachella-Festival

Winnie Harlow im grünen Bodycon-Dress

Vor allem im Sommer dürfen Party-Styles natürlich auch farbenfroh sein. Egal ob beim Garten-Lunch oder für ein Tanz-Event sehen bunten Kleider einfach toll aus und verbreiten sofort gute Laune. GNTM-Gastjurorin und Supermodel Winnie Harlow trägt ein figurbetontes Bodycon-Kleid, das vorne hochgeschlossen ist, dafür aber einen tiefen Rückenausschnitt hat und somit zum echten Hingucker wird. Das intensive Grün verleiht dem Dress Leichtigkeit und macht es zum perfekten Sommer-Look.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Zendaya im funkelnden Kleid

Die sympathische Schauspielerin zeigt immer wieder, dass sie eine echte Stil-Ikone ist. In ihrem glitzernden Loewe-Dress mit sportlichem Tennis-Print stahl sie bei der Presse-Tour ihres neuen Films "Challengers" allen die Show. Mit dem XL-Ausschnitt und dem hohen Beinschlitz beweist sie zudem, dass viel Haut auch elegant wirken kann. Zudem setzt sie ebenso wie Winnie Harlow auf die sommerliche Trend-Farbe Grün und schmeichelt somit ihrem Hauttyp optimal. Hochgesteckte Haare und dezenter, aber ebenfalls funkelnder Ohrschmuck runden den Look ab.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Elsa Hosk ganz in Weiß

Ein ganz bestimmter Look darf im Sommer selbstverständlich nicht fehlen: Allover-White. Wenn die Tage heiß sind, die Nächte lau und die Haut endlich leicht gebräunt ist, schmeichelt die Farbe Weiß unserem Teint und versprüht einen luftig-leichten Vibe. Auch Topmodel Elsa Hosk trägt ein weißes Ensemble aus bauchfreiem Top und Maxi-Rock, der sich perfekt an ihre Endlosbeine schmiegt. Passend dazu setzt sie ebenfalls auf weiße Accessoires für den monochromen Kopf-bis-Fuß-Look.