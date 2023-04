Glazed Donut Nails von Hailey Bieber - jetzt trägt Millie Bobby Brown die Trend-Nägel zur Verlobung!

Lust auf ein Nageldesign so süß wie Donuts, so juicy wie Zuckerglasur und so glamourös wie Hailey Bieber? Auftritt: Glazed Donut Nails! Die Maniküre, wie sie die Trendsetterin selbst auf der Met-Gala getragen hat, sprengt aktuell alle TikTok-Trends. Wir verraten euch, wie ihr den Nageltrend ganz easy nachstylen könnt.

Hailey Bieber: Ihre Glazed Donut Nails werden Trend

Wenn das Nagelstudio plötzlich keinen Chromeffektpuder mehr auf Lager hat, gibt es nur eine, die daran schuld ist: Hailey Bieber. Nachdem sie uns schon mit ihrer Glazed Donut Skincare Routine infiziert hat, hält sie uns nun permanent ihre Glazed Donut Nails unter die Nase – beziehungsweise vor die Kamera. Der Look mit dem glasierten Finish, den sie seit der Met-Gala ständig auf ihren Nägeln trägt, hat uns alle zum Nachmachen inspiriert, damit sind u.a. Vanessa Hudgens, Sydney Sweeney, unsere Redaktion und so ziemlich jede:n TikTok-User:in gemeint. Aber was sind Hailey Bieber Glazed Donut Nails? Es handelt sich um eine perlmuttschimmernde Maniküre, die durch eine helle, neutrale Gel-Grundierung mit Chrom-Topping entsteht. Das ultimative Ergebnis: Ein Farbton, der an einen köstlichen glasierten Donut erinnert.

Hailey Biebers Brownie Glazed Lips kannst du hier nachschminken.

Glazed Donut Nails: Der Nageltrend geht viral

Der taufrische Glasur-Look ist so perfekt für die schwülen Sommertage, dass er einen viralen Trend auf TikTok ausgelöst hat. Ein kurzer Scroll durch die Ergebnisse unter dem Hashtag #haileybiebernails zeigt unzählige DIY-Tutorials. Experten:innen und Nail Artists sind sich aber einig: Der Trend ist lediglich ein wiederkehrendes Design der frostigen Töne aus den 80er-Jahren und der futuristischen Farbtöne der späten 90er und frühen 2000er. Wie passend, dass gerade alle anderen Y2K-Trends auch wieder zurück sind.

Millie Bobby Brown trägt die Nägel im Frühling 2023

Stranger Things-Schauspielerin Millie Bobby Brown gab am 11. April 2023 ihre Verlobung mit Jon Bon Jovi-Sprössling Jake Bongiovi bekannt. Ihren Verlobungsring trägt Millie zu perfekt manikürten Glazed Donut-Nails, die mit dem Diamant an ihrem Ringfinger um die Wette funkeln. Und zeigt: Die Trend-Maniküre sieht einfach fantastisch aus - da sie sich zurücknimmt und gleichzeitig ein Statement setzt.

Glazed Donut Nails: Step-by-Step-Anleitung für den Nageltrend

Der glasierte Donut-Nagel à la Hailey Bieber stammt aus der Feder oder eher dem Pinsel von Zola Ganzorigt. Sie kreierte den kultigen Nagellook für die Met-Gala, direkt danach ging der Look viral. Selbst sagte sie später darüber, der Look sei deswegen so beliebt, weil er so einfach ist und allen Nagelformen und -längen schmeichelt und außerdem anders war als die üblichen Chromnägel, die wir bisher kannten. Die Nail Artist verwendete für die Base den neutralen Farbton Funny Bunny von OPI. Mit dem Chrompuder Tin Man Can Chrome Effects Mirror-Shine Nail Powder von OPI sorgte sie für den Glanzeffekt auf den Nägeln. Zum Finish trug sie einen Top Coat mit Frosting-Effekt auf – und schon waren die Glazed Donut Nails geboren. In manchen Salons wird sogar schon die "Hailey Bieber Manicure" im Service-Menü angeboten und Marken wie Color Camp, verkauft individuelle Press ons im Glazed-Donut-Stil. Hailey Biebers Look wird zwar mit Gel-Lack und Chrompuder erzielt, aber er lässt sich auch mit herkömmlichem Nagellack und ohne UV-Lampe zuhause nachmachen.

Wer keine Lust hat, die ganzen Nägel zu lackieren, sollte die Mini-Maniküre ausprobieren. Kleine Nageldesigns mit großem Style!

Nägel in Form feilen, entfetten und Base Coat auftragen. Eine dünne Schicht von einem milchig-transparenten Lack auftragen. Erst wenn der Lack vollständig getrocknet ist, kommt eine Schicht von einem Effektlack mit frostigem Glanz-Look drauf. Kurz warten und die Nägel anschließend mit einem transparenten Chromlack bepinseln. Damit der schöne Look lange hält und wie glasiert glänzt, die Nägel zum Schluss mit einem Top Coat lackieren.

Glazed Donut Nails – Hailey Bieber trägt ihn bereits und wir finden ihn Klasse. Überzeugt auch euch der Nagellacktrend? © Dasha Romanova

Glazed Donut Nails à la Hailey Bieber: Tipps & Tricks

Beginnen wir mit dem Top-Trick: Den Profi ranlassen. Gerade transparente Lacke und Effektlacke oder Chrompuder verzeihen nur wenige Fehler. Ansonsten sehen die Nägel schnell fleckig aus und erinnern eher an Glitzernagellack für Kinder als an glamouröse Met-Gala Nails à la Bieber. Wer es dennoch gerne selbst versuchen möchte, legen wir diese Tipps ans Herz:

Um mögliche Patzer zu vermeiden, sollte man sich Zeit nehmen und immer warten, bis eine Schicht gut getrocknet ist, bevor man die nächste aufträgt.

Der Lack mit schimmerndem Chrome- oder Perleffekt sollte immer als Zwischen-Step aufgetragen werden und nicht als letzter.

Dünne Schichten halten besser als dicke. Außerdem gelingt so der transparent-schimmernde Look besser.

Base und Top Coat nicht vergessen.

Für alle, die keine Lust auf geduldiges Lackieren und keine Zeit fürs Nagelstudio haben, nutzen die Glazed Donut Press on Nails.

Wer gerne Farbe trägt macht es Hailey nach und hebt den Look auf die nächste Trendstufe mit einem Neon-Lack anstelle der weißen Base.

