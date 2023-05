GNTM-Chefin Heidi Klum: Auf diese Sonnenbrillen-Trends schwört das Topmodel im Frühjahr 2023

Wen haben wir denn da hinter dieser lässigen Sonnenbrille gespottet? Eindeutig Topmodel Heidi Klum. Ohne ihr liebstes Accessoire verlässt die GNTM-Chefin eher selten das Haus. Ob Retro-Rahmen, Pilotenbrille, Cat-Eye-Frame oder XXL-Gestell - wir zeigen euch hier, wie das Topmodel ihre liebsten Schattenspender gekonnt in Szene setzt.

Anzeige

Heidis liebstes Accessoire: große Sonnenbrillen

Heidi Klum ist eine wahre Stilikone und verzaubert immer wieder mit ihren aufregenden Looks und kreativen Accessoires. Eins darf dabei allerdings auf keinen Fall fehlen: ihre geliebte Sonnenbrille! Egal welche Form oder Größe, ob schlicht in Schwarz oder in schrillem Rot: Heidi überrascht mit immer wieder mit neuen und coolen Sonnenbrillen, mit denen sie jedes Outfit vom Alltagslook bis hin zum glamourösen Auftritt gekonnt abrundet. Ein besonders großes Faible hat Heidi für XXL-Sonnenbrillen, die inzwischen fast schon zu einer Art Erkennungsmerkmal geworden sind. Die GNTM-Chefin verzaubert dabei immer wieder aufs Neue mit ausgefallenen Modellen. Ihre Sammlung an heißen Trend-Shades hätte wohl jede:r gerne. Ob es tatsächlich 50 sind, wissen wir natürlich nicht, aber sieben ihrer Faves können wir euch immerhin verraten.

Heidi rockt auf dem Laufsteg von "Germany's Next Topmodel" eine Jeanskombination. Erfahre hier, wie umwerfend sie damit aussieht.

Anzeige

Anzeige

1. Sonnenbrillen-Look: schwarz und funkelnd

Ihr persönlicher Catwalk bei GNTM 2023: Heidi trägt ihre schwarz-funkelnde Sonnenbrille zusammen mit einem außergewöhnlichen Federkleid. © ProSieben / Sven Doornkaat

Elegant und sexy - so kann man die Sonnenbrille von Heidi Klum in der zwölften Folge von "Germanys Next Topmodel" 2023 am besten beschreiben. Die schwarze Sonnenbrille im Katzenaugen-Stil wird durch die goldenen Glitzer-Highlights zum absoluten Blickfang. Und Heidi weiß auch, wie man dieses Accessoire kombiniert: Zusammen mit einem pinken Federkleid, extravagant gemustertem Mantel und ihren schwarzen Overknees, die farblich perfekt zu ihrer Sonnenbrille passen, sorgt Heidi Klum für einen echten Wow-Moment. We love it!

2. Sonnenbrillen-Look: Getarnt mit violetter Verspiegelung

Startklar für den Sommer: Zu Slip-Dress und Designer-Tasche trägt Heidi Pilotenbrille! © picture alliance / gotpap/STAR MAX/IPx

Heidi hat den Fashion-Durchblick: Die verspiegelte Sonnenbrille im Flieger-Style, farblich abgestimmt aufs violette Kleid, verleiht dem Outfit den Coolness-Faktor. Mit dieser lässigen Kombi kann es für Heidi von Techno-Party bis zum entspannten Stadtbummel überall hingehen. Kein Wunder, dass es der Look auch schon in unsere Top-Alltagslooks von Heidi geschafft hat.

Anzeige

3. Sonnenbrillen-Look: ein Match in Rot

Die Sixties lassen grüßen: Heidi rockt ihre knallroten Cat-Eye-Shades zum psychedelischen Print! © picture alliance / gotpap/STAR MAX/IPx

Wir sehen Rot! Aber sicher nicht, was Heidis Style anbelangt. Uns sind nur die roten Accessoires positiv ins Auge gefallen, die Heidi hier gekonnt miteinander kombiniert. Die klassische rote Tote-Bag zur Sonnenbrille in der Katzenaugenform ist ein echter Eyecatcher. Ein außergewöhnliches Accessoires, das jedes noch so schlichte Outfit zum Hingucker macht.

Mit diesen Retro-Sonnenbrillen liegt ihr voll im Trend

Anzeige

Anzeige

4. Sonnenbrillen-Look: Barbie-Style

Pretty in pink! In dem Outfit ist Heidi bereit für die nächste Gartenparty in den Hamptons. © picture alliance / RW/MediaPunch

Perfekt abgestimmt! Bei diesem frühlingshaften Hosenanzug in zarten Pastelltönen mit passender Tasche und Sonnenbrille in Bubble-Gum-Rosa bekommen wir glatt Lust Barbie-Pink wieder mehr in unsere Garderobe zu integrieren. Auch die ovale Form der Sonnenbrille ist super cute und eine gelungene Abwechslung zu Heidis Klassiker, der großen Fliegerbrille. Steht ihr übrigens mindestens genauso gut, wie wir finden. Ein verspielter Look in Rosatönen, der direkt Frühlingsgefühle auslöst.

Passend hierzu, haben wir die angesagten Barbiecore-Nägel für dich.

5. Sonnenbrillen-Look: Tierisch unterwegs

In Leoprint lässt es sich zwar nicht so leicht an den Paparazzi vorbeischleichen, aber wenigstens sind Heidis Augen hinter der XXL-Brille vorm Blitzlichtgewitter geschützt! © picture alliance / Everett Collection

Die Leoparden sind los! Mit diesem Zweiteiler im Safari-Stil sticht Heidi so richtig heraus und setzt bei gleich zwei Kleidungsstücken auf den angesagten Leo-Look. Nachdem Heidi bei Hose und Oberteil voll aufs Trendmuster setzt, hält sie sich bei der Sonnenbrille etwas bedeckter. Die etwas schlichtere, aber dennoch große Sonnenbrille rundet das Outfit perfekt ab und verleiht ihm einen glamourösen Touch.

6. Sonnenbrillen-Look: Welcome to the USA

Muster-Mix meets Maximalismus: Heidi Klum kombiniert gekonnt die <a data-li-document-ref="66278" href="https://www.prosieben.de/themen/beauty-fashion/news/modetrends2023-diese7-looks-sind-im-fruehjahr-super-angesagt-66278">neuesten Frühlingstrends</a>. © picture alliance / gotpap/STAR MAX/IPx

Einfach bezaubernd! So frühlingsfrisch strahlt Heidi bei einem Bummel durch die Stadt in ihrem XXL-Dress - ein It-Piece, das übrigens auch GNTM-Kollegin Nikeata Thompson sehr liebt. Ihre roten Triangle-Glasses verleihen dem Look Pop-Art-Vibes. Die für Heidis Verhältnisse eher kleine Sonnenbrille steht beim Style-Potenzial den größeren Brillen wahrlich in nichts nach.

7. Sonnenbrillen-Look: Diesen Sommer geht's rund

Here comes the sun! Dieser Look von Heidi Klum ruft förmlich nach Sommer und macht direkt gute Laune. © picture alliance / gotpap/STAR MAX/IPx

Oh, wow! Diese runde Sonnenbrille ist ein richtiger Blickfang. Heidis frühlingshaftes Outfit in der Trendfarbe Pastellgrün wird durch die auffällige Brille nochmal richtig aufgepimt. Die silberne Verspiegelung verleiht dem süßen Look einen mysteriösen Touch und man ist damit auch gut getarnt: perfekt zum unauffälligen Beobachten oder für einen kleinen Frühlingsflirt.