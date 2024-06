Ihr Sommer-Song "Espresso" ist ein Ohrwurm und auch der verspielte Style von Sabrina Carpenter ist der Hit. Und das nicht nur bei ihrem GNTM-Auftritt. Was ihren Popstar-Look ausmacht? Die besten Make-up-Tipps für Wangen, Augen & Lippen.

Frisch und lebendig: der Rouge-Trick von Sabrina Carpenter

Der strahlende Look der Pop-Queen ist einfach bezaubernd: Großzügiges Blush in rosigem Pink betont die Wangenknochen und verleiht dabei eine weiche Kontur. Die Augen sind mit Lidschatten und Mascara in Szene gesetzt, die vollen Augenbrauen perfekt geformt und die Lippen glänzen verführerisch in natürlichem Rot.

So schminkst du den viralen Blush-Look

Make-up à la Sabrina Carpenter erobert die sozialen Medien und inspiriert zum Nachmachen. Neugierig, wie du den typischen Glam-Doll-Vibe selbst kreieren kannst? Schritt für Schritt zum Trend-Style:

Grundierung, damit bringst du deine Haut zum Strahlen. Primer: Beginne mit einer, damit bringst du deine Haut zum Strahlen. Concealer: Trage eine etwas hellere Abdeckcreme unter den Augen, auf der Stirn und am Kinn auf und verblende sie mit einem Schwämmchen. Rouge-Contouring : Tupfe etwas Creme-Blush auf die Wangen und verblende es nach oben Richtung Haaransatz. Trage anschließend großzügig pinkes Puderrouge auf. dezenten Glow. Bronzer: Setze sparsam Akzente auf Stirn, Wangen und Kiefer für einen Lidschatten: Verwende einen hellbraunen Eyeshadow für dein Augenlid und den Bereich unter dem Auge. Für einen natürlichen Look gilt: weniger ist mehr. Lidstrich: Trage einen subtilen Winged Liner in die äußere Ecke deines Auges mit einem dunkelbraunen Trage einen subtilen Winged Liner in die äußere Ecke deines Auges mit einem dunkelbraunen Eyeliner auf und verblende mit Rosa und goldenem Lidschatten vom Lidstrich bis zu den Augenbrauen. Augenbrauen: Fülle deine Brauen mit einem feinen Stift auf. Wimpern: Forme die Härchen mit einer Zange und trage schwarze Mascara auf. Lipliner: Umrande deine Lippenkontur mit einem pink-braunen Stift, trage dann einen etwas dunklere Nuance auf den Mund auf und vollende den Look mit einem farbigen Umrande deine Lippenkontur mit einem pink-braunen Stift, trage dann einen etwas dunklere Nuance auf den Mund auf und vollende den Look mit einem farbigen Gloss

