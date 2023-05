GNTM-Gastjurorin Stefanie Giesinger: Das sind ihre coolsten Leder-Looks zum Nachstylen

Stefanie Giesinger ist ein international bekanntes Model aus Deutschland und zählt zu den Erfolgreichsten ihrer Branche. Zu Recht, denn sie begeistert regelmäßig mit ihren ausgefallenen und stylishen Looks, nicht zuletzt in einem extravaganten Ledermantel. Wir zeigen euch ihre schönsten Leder-Pieces, ganz einfach zum Nachstylen.

Stefanie Giesinger als Gastjurorin bei GNTM

Sie weiß selbst, wie es sich anfühlt, auf dem GNTM-Laufsteg vor Heidi Klum zu stehen und aufgeregt auf Feedback zu warten. Das ist mittlerweile fast ein ganzes Jahrzehnt her und in der aktuellen Folge coacht sie die Teilnehmerinnen selbst. Beim Entscheidungs-Walk geben nicht nur die Models alles, sondern auch Stefanie Giesinger selbst und zwar in puncto Outfit.

Bodenlanger, extravaganter Ledermantel

Stefanie Giesinger in ihrem extravaganten Look auf dem Weg zum Set. © ProSieben / Sven Doornkaat

Mit ihrem ausgefallenen, schwarzen Ledermantel, welcher mit Plüsch versehen ist, setzt sie definitiv ein Statement. Er ist bodenlang und hat auffällige Schultern im Pagoda-Style, die spitz hervorragen und definitiv ein Hingucker sind. Gleichzeitig erinnern sie ein bisschen an die Balmain-Kollektion, deren Teile mit ähnlichen Schultern versehen waren.

Wer denkt, dass Stefanie Giesinger unter dem Fashion-Piece auf einen schlichten Look setzt, liegt falsch. Sie trägt ein Minikleid mit Zebramuster. Dabei hat sie sich mit Sicherheit von Heidi Klum inspirieren lassen, denn die hat sich nicht nur des Öfteren schon in Animal Print gehüllt, sondern trägt ihn auch in dieser Folge. Ihr auffälliger Leo-Look ist ein echter Eyecatcher! Und auch bei der Schuhwahl diente die GNTM-Chefin als Modevorbild: Stefanie trägt nämlich Heidis geliebten Overknees-Style. Passend dazu wählt sie eine Sonnenbrille im gleichen Farbton.

Im Clip: So hat GNTM das Leben des Models verändert

So kombiniert Stefanie Giesinger andere Leder-Pieces

Kleidungsstücke aus Leder werden oft mit Herbst in Verbindung gebracht. Jetzt zeigt Stefanie Giesinger, dass das auch anders geht und der Look sich perfekt für die warme Jahreszeit eignet. Wir zeigen euch ihre schönsten Leder-Looks für den Sommer.

Sexy in Minikleid mit Cut-Outs

Oh, là, là! Mit diesem Kleid aus Leder sorgt Stefanie Giesinger für einen Wow-Moment. Das besondere an dem Outfit: Die Cut-Outs in ihrem Kleid. Diese machen den Look sexy, ohne zu viel Haut zu zeigen. So eignet er sich nicht nur für einen Städtetrip, sondern ist auch perfekt für einen Party-Abend. Mit diesem Hingucker posiert Stefanie während dem Sonnenuntergang locker lässig in New York mit einer Oversized-Jacke, Overknees, Sonnenbrille und der beliebten "Jackie"- Tasche von Gucci.

Externer Inhalt

Ready for summer mit einem pinken Leder-Look

Leder gibt es nicht nur in Schwarz, sondern auch in der Trendfarbe Pink! Perfekt für die anstehenden Sommertage und inspiriert vom Barbiecore-Trend, welcher aktuell auf TikTok durch die Decke geht. Stefanie setzt hier auf ein schulterfreies Top und eine gleichfarbige Ledertasche. Nach dem Motto "Mehr ist Mehr" kombiniert sie dazu einen Jeansrock in einem helleren Ton. Sogar ihre Sonnenbrille passt farblich perfekt. Wer also der Meinung ist, dass monochrome Looks langweilig sind, kann sich hier vom Gegenteil überzeugen. Denn langweilig ist der Look des Models auf keinen Fall.

Externer Inhalt

Auch Heidi Klum überzeugt im Y2K-Outfit

Nicht nur die Gastjurorin hat sich ein besonderes Outfit einfallen lassen, sondern auch Heidi Klum. Sie hat sich für die Farbkombination Braun und Gelb entschieden. Neben einem schlichten Pullover wertet sie den Look mit einem karierten Zweiteiler auf: Ein Minirock in Kombi mit einer kurzen Jacke. Dazu trägt sie, genau wie Stefanie, braune Overknees, eine Sonnenbrille und einen Hut in Teddy-Optik. Ob der Look etwa vom Kultfilm "Clueless" inspiriert ist? Er erinnert schon sehr an derzeit angesagten 2000er-Style von Hauptperson Cher Horowitz (gespielt von Alicia Silverstone). Eine gelungene Hommage, mit der Heidi mal wieder voll im Trend liegt.