GNTM-Gastjurorin 2024: Die coolsten All-Black-Looks für den aktiven Lifestyle von Nikeata Thompson

Die Coachin und Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" 2024 ist bekannt für ihre All-Black-Outfits, die für eine Symbiose aus Fitness und Extravaganz stehen. Was die schwarzen Looks von Nikeata Thompson so besonders macht.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Stylish und funktional: die All-Black-Outfits von Nikeata Thompson

Sie sorgt dafür, dass die GNTM-Models die richtigen Moves für die nächste Challenge beherrschen. Das ist anstrengend und schweißtreibend - und Nikeata Thompson ist selbst mittendrin. Sie trägt eines ihrer typischen All-Black-Outfits, das nicht nur toll aussieht, sondern fast so funktional ist wie Athleisure: Schließlich kommt sie aus der Welt des Tanzes und der körperlichen Performance und ist immer in Bewegung. In ihren Outfits verbindet sie die Elemente von Sportlichkeit und modischer Eleganz zu außergewöhnlichen Looks.

Nikeata Thompson ist bereits seit 2016 Mitglied der GNTM-Familie und unterstützt Heidi Klum als Coachin und Gastjurorin.

Im Clip: So kam Nikeata Thompson zu GNTM

Den Look von Nikeata Thompson nachstylen

Was macht die schwarzen Outfits der Tänzerin so besonders? Es sind die verschiedenen Elemente, die Nikeata Thompson geschickt zu sportlich-eleganten Looks kombiniert, welche ihre dynamische Persönlichkeit und ihren aktiven Alltag widerspiegeln.

Hoch taillierte Leggings oder enge Hosen, oft aus einem dehnbaren, atmungsaktiven Material gefertigt, das sich perfekt für Bewegung eignet.

anliegende T-Shirts , die ihre sportliche Crop-Tops oder eng, die ihre sportliche Figur betonen. Oft sind sie kurz geschnitten und machen die Taille sichtbar.

Oversized-Jacken , - , - Hemden oder Hoodies sind häufig Teil ihres Looks, wobei sie oft für ein lässiges, aber dennoch gepflegtes Erscheinungsbild sorgen.

Als Tänzerin bevorzugt sie bequeme, aber stylishe Schuhe , die sowohl für Tanz-Performances als auch für den Alltag geeignet sind.

Bei den Accessoires setzt sie auf XXL-Formate. Mit auffallenden Ketten , Statement-Ohrringen, Sonnenbrillen oder stylishen Hüten setzt sie gezielte Eyecatcher.

Stoffen und Texturen reflektiert sie ihre Anforderungen als Tänzerin und Performerin, bei denen Komfort, Flexibilität und Ausdruck eine zentrale Rolle spielen. Mit einem Mix aus verschiedenenreflektiert sie ihre Anforderungen als Tänzerin und Performerin, bei deneneine zentrale Rolle spielen. Spandex , Mesh, Baumwolle, synthetische Fasern, Leder oder Kunstleder werden zu den verschiedensten Styles kombiniert.