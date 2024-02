GNTM geht los! Heidi Klum startet in der Trend-Farbe Blau in die 19. Staffel

Am 15. Februar geht die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" los. Natürlich trägt Heidi Klum den neuesten Trend: ein Outfit in der Gute-Laune-Farbe Blau - aber mit interessanten Style-Details. Welche das sind, erfährst du hier.

GNTM 2024: Heidi Klum macht es spannend

Heidi Klum weiß, wie sie die Spannung und Vorfreude auf die neue Staffel GNTM steigern kann. Tröpfchenweise sickern Informationen zu "Germany's Next Topmodel" 2024 durch: Wir kennen bereits die ersten Kandidatinnen und Kandidaten, spekulieren über die Locations und wissen, welche Stars aus der Fashion-Welt uns erwarten. Doch welches Outfit wird sie in Folge 1 tragen? Auch das wissen wir jetzt!

So sieht Heidi Klums GNTM-Outfit 2024 aus

Wow, wir sind geflasht! In einem königsblauen Kombi-Set des georgischen Modedesigners David Koma startet Heidi Klum in die 19. Staffel GNTM. Sie trägt eine extralange, ausgestellte Hose, kombiniert mit einem locker geschnittenen Hemd. Überraschend und außergewöhnlich an dieser Kombi ist das Material, denn Hose und Hemd sind komplett mit glänzenden, königsblauen Pailletten besetzt. Sie reflektieren das Licht, erzeugen einen spektakulär funkelnden Effekt und geben dem Outfit den Touch von Glamour, den wir an Heidi Klum so lieben. Und damit liegt Heidi total im Trend - denn Blau, sei es als blaues Augen-Make-up oder eben als Outfit, wird das Jahr 2024 prägen.

Das Material bildet einen gewollten Kontrast zum Schnitt des Outfits: Die an den Oberschenkeln eng geschnittene Hose ist vom Knie an deutlich ausgestellt und könnte auch eine Jeans sein - wären da nicht die Seguins. Das klassische Hemd im Oversized Style, ausgestattet mit überlangen Manschetten und schlichten Knöpfen, umspielt locker die schlanke Silhouette von Heidi Klum. Die Pailletten bringen Glamour und Leben in den Look, sie glänzen und funkeln bei jeder Bewegung und sorgen für den Wow-Effekt.

Heidis Style-Trick: Schuhe und Nagellack in anderen Farben

Heidi wäre aber nicht Heidi, wenn sie nicht mit wenigen Handgriffen das blaue Outfit von stylish zum Mode-Hingucker upgraden würde. Das traut sich nicht jede:r, aber Heidi kombiniert gleich zwei mit dem Blau konkurrierende Farben. Abgerundet wird der Look mit High Heels, von denen unter der extralangen Schlaghose nur die Spitze in einem fluoreszierendem Limegreen hervorblitzt. Ihre Nägel trägt sie in ihrer Go-to-Maniküre: in Rot, lang und spitz. Megacoole Akzente, die das Blau ihres Looks nur noch mehr betonen - und ihren Ruf als Fashion-Icon bestätigen.

Offenes Casting mit Heidi Klum

Funfact: Bereits im Oktober vergangenen Jahres postete Heidi Klum zum Beginn des offenen Castings für die 19. Staffel mehrere Reels, in denen sie das königsblaue Seguin-Set von David Koma trägt. Ergänzt wird der Look mit einem übergroßen Plüsch-Mantel in der Farbe Limegreen, der perfekt zum Farbton ihrer High Heels passt.

Im Clip: Der erste offizielle Trailer zu GNTM 2024

David Koma ist der Designer von Heidi Klums Outfit

David Koma ist bekannt für Designs mit einer körperbetonten Silhouette, skulpturale Statement-Kleider und atemberaubende Red-Carpet-Looks. Seine Brand-Aesthetic ist verführerisch, feminin und zeitlos, aber auch von Kontrasten geprägt. Zahlreiche Celebrities hat er schon ausgestattet, darunter Beyoncé, Kendall Jenner, Dua Lipa und Jennifer Lopez.

Metall-Applikationen, ausgeprägte Schnitte und luxuriöse Materialien kennzeichnen die Arbeiten von David Koma. Neben der Arbeit für seine eigene Marke war David Koma mehrere Jahre als Kreativdirektor für die französische Modemarke Mugler tätig.