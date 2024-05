GNTM-Kandidatin Xenia zeigt: So stylst du durchsichtige Kleider blickdicht und doch sexy

Atemberaubend und fast magisch ist Xenias Auftritt in dem transparenten Kleid des Star-Designers Kévin Germanier. Durchsichtig und doch dezent - wie funktioniert das? Wir zeigen, wie du See-Through-Dresses stylen kannst, ohne allzu tiefe Einblicke zu gewähren.

Anzeige

So glamourös stylt Xenia ein durchsichtiges Kleid

Bunte Perlen, glitzernde Fransen und glänzende Schmucksteine mit Facettenschliff wirken, als wären sie direkt auf Xenias Körper appliziert und sorgen für einen atemberaubenden Anblick. GNTM-Model Xenia trägt in Folge 12 von "Germany's Next Topmodel" eine der zauberhaften Kreationen des Schweizer Modemachers Kévin Germanier. Seine Entwürfe werden auch als Upcycled Glamour bezeichnet, denn der Meister des Upcyclings arbeitet mit dem, was andere wegwerfen - und schafft damit wahre Kunstwerke.

Anzeige

Anzeige

Xenia trägt eine seiner Roben und sieht damit einfach umwerfend aus: Hauchdünner, transparenter Stoff umspielt fast unsichtbar ihren Körper, auf dem zarten Gewebe verteilen sich kunstvoll Perlen und glitzernde Verzierungen. Wie eine Schärpe schlängeln sich langen Silberfäden, Perlenstränge und bunte Schmucksteine von der Schulter über die Hüfte bis fast auf den Boden. Glamourös und selbstbewusst präsentiert Xenia die Modekunst des Designers auf dem Laufsteg und zeigt sich dabei sehr sexy und verführerisch. Und obwohl das Kleid viel Haut zeigt, ist es doch blickdicht und für den Laufsteg oder den roten Teppich geeignet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch Heidi Klum beherrscht die Kunst perfekt, ein durchsichtiges Kleid zu tragen und dabei stilvoll Haut zu zeigen. Das bewies sie bei den Golden Globe Awards im Januar dieses Jahres.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Durchsichtige Kleider: So gelingt der Look im Alltag

Transparente Kleider sind angesagt, sie lassen dich selbstbewusst und sinnlich wirken. Die Kunst durchscheinender Stoffe wie Nylon oder Mesh ist es jedoch, einerseits Haut zu zeigen und gleichzeitig blickdicht zu bleiben - denn nur so ist der Style alltagstauglich. Mit diesen Tipps wirst du zum eleganten Blickfang:

Unterkleid: Xenia zeigt, wie ein hautfarbenes Negligé durch geschickt platzierte Verzierungen fast unsichtbar. Achte darauf, dass die Unterwäsche eng am Körper liegt, aber trotzdem bequem ist und nicht einschneidet. Ein Unterkleid mit Pfunde wegschummeln . Xenia zeigt, wie eindurch geschickt platzierte Verzierungen fast unsichtbar. Achte darauf, dass die Unterwäscheliegt, aber trotzdem bequem ist und nicht einschneidet. Ein Unterkleid mit Shaping-Effekt bringt gleichzeitig die Figur in Form und kann optisch ein paar

Top und Unterrock: Ein durchsichtiges Oberteil wird mit einem Top, ein transparenter keine auftragenden Nähte haben. Ein durchsichtiges Oberteil wird mit einem Top, ein transparenter Rock mit einer Radler-Shorts oder einem Unterrock in Nude-Tönen alltagstauglich. Achte darauf, dass die Teile gut sitzen undhaben.

Rote Unterwäsche: Unter weißer, leicht transparenter Kleidung ist rote Unterwäsche nahezu unsichtbar. Je nach deinem schlichte Unterwäsche , die sich nicht abzeichnet, eignet sich besonders gut. Unter weißer, leicht transparenter Kleidung ist rote Unterwäsche nahezu unsichtbar. Je nach deinem Hautton kannst du den passenden Rotton wählen - von hellem Blassrosa bis Dunkelrot. Nahtlose,, die sich nicht abzeichnet, eignet sich besonders gut.

Farbige Unterwäsche: Statt die Unterwäsche unsichtbar zu machen, kannst du sie auch extra sichtbar machen. Aufregende Body eine tolle Alternative, er ist entspannter und wirkt genauso sexy. Statt die Unterwäsche unsichtbar zu machen, kannst du sie auch extra sichtbar machen. Aufregende Dessous in Schwarz oder einer anderen Kontrastfarbe verpasst deinem luftigen Outfit einen sexy Twist. Statt BH und Slip ist eineine tolle Alternative, er ist entspannter und wirkt genauso sexy.