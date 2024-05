GNTM-Shooting: Wunderbar farbenfroh - Diese bunten Outfits feiert Topmodel Heidi Klum

GNTM-Chefin Heidi Klum versprüht im mehrfarbigen Zweiteiler neben Fashion-Designer Kilian Kerner positive Vibes, während die GNTM-Kandidat:innen von Star-Fotograf Yu Tsai abgelichtet werden. Wir zeigen, wie extravagante Looks à la Heidi gelingen!

Heidi Klum im farbenfrohen Outfit

Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz und Weiß: Der Look von Heidi Klum umfasst die gesamte Farbpalette. Das gemusterte Outfit der GNTM-Chefin enthält neben einem schwarz-weißen Schachbrett-Design große, unregelmäßig geformte Bereiche in unterschiedlichen Nuancen. Das zweiteilige Ensemble besteht aus einem schmalen, knielangen Trägerkleid und einem langen Mantel mit Gürtel, die Trendfarben verleihen dem Look einen fröhlichen Ausdruck und machen gute Laune.

Da das Outfit an sich schon ein echter Hingucker ist, verzichtet Heidi komplett auf Accessoires und bleibt auch beim Make-up dezent. Nur ihre Fingernägel trägt sie in ihrer Go-to-Maniküre: lang, spitz und knallrot. Die im gleichen Farbton lackierten Fußnägel blitzen aus den zierlichen, schwarz-weißen Pantoletten mit Stiletto-Absatz hervor. Sonnengebräunte Haut und blondes Haar, das Heidi Klum in sanften Wellen über die Schulter fällt, vollenden den farbenfrohen Wow-Look.

Heidi Klum setzt auf Abwechslung

Der Red-Carpet-Profi liebt es seine Fans bei offiziellen Anlässen immer wieder zu überraschen. Mal mit bunt gemustertem Outfits, genauso gerne auch in monochromen Looks, bei denen sich ihr Outfit innerhalb einer Farbfamilie bewegt. Durch farbige Accessoires bekommen die Ton-in-Ton-Outfits einen besonderen Twist.

Bei Mustern setzt Heidi Klum oft auf Animal-Prints. Immer wieder überrascht sie mit ausgefallenen Designs, die von Leo über Zebra bis zum Schlangenmuster reichen.

So stylst du Heidi Klums bunte Outfits nach

Farbenfrohe Klamotten schenken Leichtigkeit und können echte Mood-Booster sein, deshalb sollten sie in keinem Kleiderschrank fehlen. Sanfte Pastelltöne oder ein intensiver Farbmix - trage das, worin du dich am wohlsten fühlst. Je auffälliger deine Kleidung ausfällt, desto weniger Accessoires und Schmuck benötigst du. Eine filigrane Kette, eine schlichte Frisur sowie ein natürliches Make-up reichen meist völlig aus für den perfekten Look.



Besonderen Wert solltest du auf die Wahl der Schuhe legen: High Heels, Mules, Pumps oder Sandalen mit Absatz sind eine passende Wahl für elegante Abendmode, sie werten das Outfit auf und verleihen dem Look einen glamourösen Touch. Bei leichten Sommerkleidern liegst du mit flachen Schuhen wie Stiefeletten, Ballerinas oder Sneakers immer richtig. Die Farbe der Schuhe sollte mit dem Outfit harmonieren.

