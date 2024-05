GNTM-2024-Kandidatin Mare: Diese Leggings ist der absolute Mode-Trend 

Mare beweist wieder einmal, dass sie ein Gespür für aktuelle und nicht alltägliche Mode-Trends hat. In Folge 10 bei "Germany's Next Topmodel" trägt sie Leggings mit Steg, die im Frühjahr 2024 total angesagt sind! Wir zeigen, wie vielseitig du das It-Piece stylen kannst.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Kandidatin Mare trägt Leggings mit Steg und High Heels

Mare ist bekannt für ihre ungewöhnlichen Looks, die ihren individuellen Style hervorheben. Häufig präsentiert oder kreiert sie damit ausgefallene Fashion-Trends - bewusst oder unbewusst. Wie bei diesem Look mit Steg-Leggings und High Heels, der im Frühjahr 2024 total angesagt ist. Denn selbst auf und neben den Laufstegen der Fashion Weeks waren Hosen mit Steg zahlreich vertreten. Mare trägt transparente schwarze Leggings in Streifenoptik zu Minirock und bauchfreiem Oberteil.

Die nackten Füße stecken in High Heels und das elastische Fersenband der Leggings sorgt für den extravaganten Twist. Denn durch den Steg fällt der Saum der Leggings von innen nach außen ab und verleiht dem Fuß eine lange, schlanke Form, die in Kombination mit High Heels endlos lange Beine zaubert. Tattoos schimmern durch die transparenten Leggings und machen den ohnehin schon krassen Look noch aufregender. Wow!

Im Clip: So klappt der perfekte Gang auf High Heels

Styling-Tipps für den Frühlings-Trend

Leggings mit Steg sind im Frühjahr und Sommer 2024 mega angesagt und lassen sich vielfach kombinieren. Wir zeigen dir, wie du einen stylishen und zugleich bequemen Look kreieren kannst und dabei nicht nur edgy und sinnlich wie Mare, sondern auch sportlich oder casual chic wirken kannst.

Steg-Leggings elegant und sexy

Feminin wirkt die Steghose mit High Heels. Dazu kombinierst du Bluse, Blazer und Mantel für einen stilvollen Auftritt, bauchfreies Top und Minirock für einen heißen Look à la Mare.

Casual Chic mit Steghosen

Steg-Leggings mit einem lockeren Shirt oder Hemd und einer leichten Strickjacke sorgen für einen entspannten, dennoch stylishen Fashion-Moment. Trend-Sneaker, Loafer oder Sandalen komplettieren den Look.

Leggings mit Steg sportlich inszeniert

Kombiniere Steg-Leggings mit einem Crop-Top und Bomberjacke und runde den Look mit Sneakers, Sonnenbrille oder Hut ab. So kreierst du einen lässigen und dynamischen Style.

