Golden Globes 2024: Die sind die schönsten Red-Carpet-Looks von Heidi Klum, Taylor Swift & Co.

Das neue Jahr beginnt direkt mit einem Höhepunkt: der Verleihung der Golden Globes 2024. Und da stehen nicht nur die Auszeichnungen im Mittelpunkt, sondern auch - oder vor allem - die Kleider der Stars. Wir haben die schönsten Looks vom roten Teppich für dich zusammengestellt.

Golden Globes 2024: Das sind die "best dressed stars"

In der Nacht vom 7. auf den 8. Januar fand die 81. Verleihung der begehrten Golden Globe Awards im Beverly Hilton Hotel in L.A. statt. Auf der Suche nach den "best dressed stars" haben wir die Nominees und Promis unter die Lupe genommen - und wir sind überwältigt! So viele, einfach umwerfende Looks, die garantiert die Red-Carpet-Trends der nächsten Monate prägen werden.

Apropos Rot: Rot ist die Farbe der Golden Globes 2024! Glamouröse Roben in der Farbe Rot dominierten den Eingang zum Beverly Hilton Hotel. Scroll dich durch unsere Galerie - hier sind unsere Best-ofs "Golden Globes Looks 2024".

Heidi Klum in ausladender roter Robe

Heidi Klum präsentierte sich im schulterfreien, voluminösen Sophie-Couture-Kleid mit XL-Beinschlitz, Ehemann Tom Kaulitz erschien im schwarzen Anzug, Hemd und Krawatte. Gestylt wurde Heidi von Fashion Stylist Rob Zangardi und Mariel Haenn, die auch für den Look von Jennifer Lopez verantwortlich war, weiter unten besprechen wir ihr Dress.

Der funkelnde Diamantschmuck kam von Lorraine Schwartz. Ihr Haar trug sie offen - passend zu Ehemann Toms wilder Rockermähne - in lässig fallenden, etwas definierten Beachwaves. Heidi weiß, dass Kleid und Make-up nie miteinander konkurrieren sollten: Daher trug sie zum roten Kleid eine nudefarbene Lippe und sexy Smokey Eyes in erdigen Tönen.

Selena Gomez im asymmetrischen Cut-Out-Dress

Selena Gomez begeisterte in einem maßgeschneiderten, rubinroten Armani-Privé-Faltenkleid aus Seide, das mit schwarzen Kristallblumen verziert war. Das Besondere bei dem Look war definit der asymmetrische Cut des Rocks - auf der einen Seite hörte er etwas über dem Knie auf, auf der anderen drapierte sich der Stoff in eine bodenlange Schleppe.

Cool - und sexy wurde der Look dank drei gut platzierten Cut-Outs am Oberkörper. Ihr Make-up wurde von ihrer Stylistin Melissa Murdick kreiert: Ähnlich wie Heidi Klum setzte auch Selena auf eine nudefarbene Lippe und braune Smokey Eyes, ihre Haare stylte ihre Hairstylistin Marissa Marino aber in einen strengen Sleek Bun zurück.

Ihre schwarze Maniküre griff die Applikationen und den schwarzen Gürtel ihres Kleides wieder auf und kam von niemand anderem als dem Nailart-Trendsetter der Stars, Tom Bachik.

Barry Keoghan mixt Muster

"Saltburn"-Star Barry Keoghan gehörte ebenfalls zum Team Rot - in einem roten Anzug von Louis Vuitton, dessen Hose und Anzugsjacke unterschiedlich kariert waren. Super interessant - denn die meisten Hollywood-Männer sind auf dem Red Carpet eher dafür bekannt, im schwarzen Smoking zwar gut, aber langweilig auszusehen.

Ilaria Urbinati, Barrys Stylistin, setzte noch die Krone auf den ohnehin spannenden Anzug mit perfekt eingesetzten Accessoires: Unter dem Kragen des schneeweißen Hemds blitze eine Perlenkette hervor, die mittig einen Rubin fasste. Der rote Stein funkelte auch an Barrys linkem Ohr, das Perlenelement fasst eine Kette, die am rechten Hosenbein herunterhing, wieder auf.

Am Revers prangte eine goldene Hirschbrosche und eine goldene Uhr blitzte unterm Anzugärmel hervor. Diese Liebe zu Details ließ Barry Keoghan zum männlichen Style-Star des Abends werden.

Florence Pugh mit Irokesen zum Blumenkleid

Schauspielerin Florence Pugh entschied sich für ein scharlachrotes, für sie gefertigtes Valentino-Kleid mit wehendem Tüllrock und aufgesetzten Tüllblumen. Eine Silhouette, die wir schon an ihr kennen. Auch die dreidimensionalen Blumenapplikationen sind nichts Neues. Was macht den Look dann so spannend? Ihr gekonnter Bruch des zarten Blumenkleids durch punkige Accessoires und Stylings.

Florence trug ein funkelndes Collier von Tiffany & Co., dazu silberne Plattform-Heels, die lässig unter dem Kleid hervorblitzten. Ihren kurzen, wasserstoffblonden Pixie Cut stylte sie zu einem Irokesen, der aber auch an eine Elvis-Tolle erinnerte.

Ihr goldener Nasenring komplettierte ihre zahlreichen Ohrpiercings. Dazu trug sie den Make-up-Look des Abends: nudefarbene Lippe und Smokey Eye.

Jennifer Lopez versprüht Old Hollywood Glam

Jennifer Lopez trug ein schulterfreies Couture Mermaid Dress von Nicole + Felicia in Rosa mit übergroßen Rosettenärmeln und Schleppe und erinnerte direkt an die alten Diven Hollywoods wie Marilyn Monroe oder Greta Garbo. Eine rosa funkelnde Clutch sowie rosa Diamantschmuck fassten den an Barbie-erinnernden Ton des Kleides perfekt auf.

Ihre offenen Haare stylte die Sängerin und Schauspielerin in einer tief gescheitelten Föhnwelle, die ebenfalls die Eleganz des alten Hollywoods versprühte. Ihre Augen betonte sich mit braunem smokey Lidschatten und ihre Lippen wurden passend auf den Gesamtlook in einem Hauch von Rosa geschminkt.

Lenny Kravitz interpretiert den klassischen Anzug neu

Lenny Kravitz erschien elegant im schwarzen Smoking-Overall von Alexander McQueen, der seitlich dank Cut-Outs einen Blick auf seine Taille ermöglichte. Er und sein Stylist Rodney Burns gehen eben gern die Extrameile, wenn es sich um Männermode handelt.

Seine Ringe bezog er über die Chrome Hearts, die Ohrringe waren Vintagstücke von Church Boutique. Seine glänzenden Schuhe sind von Christian Louboutin. Die passende XXL-Sonnenbrille ist natürlich bei diesem coolen Stying obligatorisch. Dazu trug er seine Dreadlocks offen und einen lässigen Dreitagebart.

Margot Robbie erinnert an Barbie

Hi, Barbie! Margot Robbie trug ein pinkes Paillettenkleid mit V-Ausschnitt und Tüllrüschchen-Ärmeln von Giorgio Armani Privé, inspiriert von der klassischen "Superstar Barbie"-Puppe aus dem Jahr 1977.

Und setzte so ihren Barbiecore-Style fort, den sie seit dem Filmrelease auf den Red Carpets zeigt. Ihre pinke Glitzerclutch und der rosafarbene Diamantschmuck funkelnden nicht weniger eindrucksvoll, als das über und über mit Pailletten verzierte Dress.

Übrigens: Ihr Schmuck soll circa drei Millionen Dollar wert gewesen sein und kam von Promijuwelieren Lorraine Schwartz, die auch Heidi Klum ausstattete. Ihr Haar ließ Margot glatt und wie zufällig über ihre Schultern fallen, was einen entspannten Kontrast zum pinken Puppenlook setzte.

Taylor Swift funkelt in Grün

Taylor Swift erschien in einem eleganten grünen Kleid von Gucci, das wie bei Margot Robbie von Kopf bis Fuß mit Pailletten bestickt war und Cut-Out-Elemente am Rücken zeigte.

Die Farbe gab Swifties nun Grund zur Spekulation, denn Taylor ist bekannt dafür, mit ihrer Kleiderwahl kleine Rätsel aufzugeben. Jetzt sind manche sich einig, dass das grüne Kleid auf den Re-Release von "Taylor Swift", ihrem Debütalbum, hinweist - andere sehen darin das Grün einer Schlange, die zum Symbol von "Reputation" wurde und auf diesen Album-Re-Release deuten soll. Und wieder andere denken sich: Es ist einfach nur ein richtig schönes, grünes Kleid.

Ihre grünen Christian Louboutin passten zum Kleid und ihr silberner Schmuck von De Beers setzte schöne Kontraste. Ihr Haar ließ Taylor lang und offen über ihre Schulter fallen, das Make-up war dezent und sie verzichtete zur Abwechslung auf ihre favorisierte rote Lippenfarbe und setzte auf ein dezentes Braun.

Billy Eilish in Anzugsjacke und Rock

Billie Eilish interpretierte den Librariancore in ihrer gewohnt punkigen Art in einem übergroßen Willy-Chavarria-Ensemble. Ungewohnt für den roten Teppich passte der Look, der einen stacheligen Sleek Bun und eine Metallgestell-Brille beinhaltete, total zur Sängerin. Denn Billy ist dafür bekannt, mit Silhouetten und Styles zu experimentieren. Der Blazer und die Schluppenbluse saßen extrem oversized, darunter blitzte ein biederer Rock aus festem Stoff hervor. Abschließend stylte sie rote, durchsichtige Söckchen und trendige Mary-Janes.