Golden Globes 2024: Saltburn-Star Rosamund Pike trägt Schleier - und das ist der dramatische Grund!

Rosamund Pike sorgte bei den Golden Globes sicherlich für den ungewöhnlichsten und gleichzeitig auch dramatischsten Look des Abends. Die Schauspielerin, die für ihre Leistung in dem Film "Saltburn" für einen Globe nominiert war, überraschte mit einem Spitzen besetzten Fascinator inklusive Schleier auf dem roten Teppich.

Anzeige

Der Schleier verdeckte schlimmen Unfall

Den herzförmigen Schleier trug die Schauspielerin aus einem ganz bestimmten Grund, wie sie "Variety" auf dem Event verriet. "Ich hatte über Weihnachten einen Skiunfall. Nicht gerade das, was man will, wenn man am 7. Januar zu den Golden Globes muss."

Ihr Gesicht sei dabei "völlig zerstört" worden und sie habe gedacht, dass sie da "etwas tun" müsse. Auch wenn die Verletzungen inzwischen kaum mehr zu sehen seien, beschloss sie doch, den Schleier zu behalten. "Ich habe mich in diesen Look verliebt."

Anzeige

Anzeige

Rosamund Pike glänzte in Dior

Pikes dramatischer Schleier war die perfekte Ergänzung zu ihrem Haute-Couture-Traum aus dem Hause Dior aus dem Jahr 2019. Das schwarze, schulterfreie Kleid mit ausgestelltem Rock war von oben bis unten mit schwarzen Spitzen übersät und endete auf Höhe der Fußknöchel. Eine interessante Länge für den Red Carpet.

Besonderer Hingucker war der durchsichtige Netzstoff, der ihre Schultern und Arme bedeckte und ebenfalls mit schwarzen Spitzenapplikationen besetzt, raffinierte Details setzte.

Dazu trug sie schwarze Plattform-Heels (die ihre farblich abgestimmte schwarze Pediküre zeigte) und silbernen Schmuck - alles sehr dezent gehalten.

Auch ihr Make-up aus von Dior Beauty setzte die Schauspielerin spärlich ein, markante Augenbrauen, rosige Wangen und Lippen in einem Rosenholzton setzten die Highlights. Die Haare waren streng nach hinten frisiert. Alles am Styling war darauf bedacht, das Kleid und den Fascinator scheinen zu lassen.

Anzeige

Im Clip: Das sind die Golden Globes Gewinner

Das Kleid erinnert an Rolle in Saltburn

Das Kleid und der gesamte "Beerdigungslook", wie Rosamund ihn selbstironisch nannte, erinnert stark an ihre Rolle im Film "Saltburn", für den sie überhaupt beim Event war. Darauf im "Variety"-Interview angesprochen erweiterte sie: "Nun, weißt du, man muss es kanalisieren, weißt du?" Und erklärte weiter, dass ihre Rolle, das Dress bestimmt bei einer Beerdigung oder sogar ihrer Hochzeit getragen hätte.