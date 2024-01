Governors Awards 2024: Emily Blunt und Margot Robbie im fast identischen Kleid auf dem Red Carpet

Da entschied sich "Barbie"-Star Margot Robbie bei den Governors Awards in Los Angeles ausnahmsweise mal für ein schwarzes statt für ein pinkes Kleid. Doch damit kam sie im unfreiwilligen Partnerlook mit einer weiteren Schauspielerin: "Oppenheimer"-Darstellerin Emily Blunt erschien in einem fast identischen Look zur Preisverleihung.

Margot Robbie und Emily Blunt versehentlich im Partnerlook

Die beiden Schauspielerinnen trugen jeweils schwarze, enganliegende und bodenlange Roben mit silbernen Verzierungen im Ausschnitt. Robbies Kleid von Dior hatte neben den silbernen Verzierungen am Ausschnitt seitliche Cut-outs, Blunts Miu-Miu-Kleid hingegen silberne Verzierungen im Ausschnitt und in Choker-Form um den Hals.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Doch nicht nur das Kleid der beiden war fast gleich. Auch in Sachen Schmuck kombinierten die Blondinen ähnliche Stücke: Robbie trug diamantene Wasserfall-Ohrringe von Fred Leighton, Blunt hingegen silberne Hängeohrringe aus dem Schmuckhaus Tiffany. Und als wäre das nicht schon genug, sehen sich auch die Frisuren der Schauspielerinnen ähnlich. Blond und leichtgelockt, der einzige Unterschied: Margot trug einen Mittelscheitel und Emily einen Seitenscheitel.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Schon bei der Verleihung der Golden Globes konkurrierten Margot Robbie und Emily Blunt gegeneinander. Zwar nicht mit ihren Looks auf dem roten Teppich, sondern mit ihren jeweiligen Top-Filmen des Jahres. Robbies "Barbie" war insgesamt neunmal nominiert, konnte aber nur zwei Preise mit nach Hause nehmen. "Oppenheimer", in dem Blunt zu sehen ist, konnte in fünf von acht nominierten Kategorien glänzen und Preise einfahren.

Im Clip: Die Outfits der Stars bei den Governors Awards

Angela Bassett bei Governors Awards ausgezeichnet

Die Governors Awards sind eine seit 2009 jährlich von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences abgehaltene Preisverleihung, die zuvor Teil der eigentlichen Oscar-Verleihung war. Es werden jährlich drei Preise für das Lebenswerk an Filmschaffende verliehen. Aufgrund des SAG-AFTRA-Schauspielerstreiks wurde die Verleihung im Januar statt im November abgehalten. Unter anderem wurden Schauspielerin Angela Bassett und Schauspieler Mel Brooks mit einem Academy Honorary Award geehrt.