Gwyneth Paltrow hat einen holistischen plastischen Chirurgen - aber was ist damit eigentlich gemeint? Was bedeutet holistisch und was kennzeichnet die ganzheitliche plastische Chirurgie? Das erfährst du hier …

Anzeige

Gwyneth Paltrow verrät ihr ganzheitliches Schönheitsgeheimnis

Gwyneth Paltrow ist Schauspielerin, Unternehmerin, Model und Sängerin. Sie ist Oscar-, Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin und hat sich als Geschäftsführerin der berühmt-berüchtigten Wellnessmarke Goop einen Namen gemacht. Sie war das Gesicht eines Filler-Herstellers und ist eine wichtige Botschafterin für den No-Make-up-Look. Auch mit 51 Jahren strahlt sie ungeschminkt und wunderschön in die Kamera. Jetzt verrät sie ihr Geheimnis: Sie hat einen holistischen plastischen Chirurgen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Was zeichnet die holistische plastische Chirurgie aus?

Nach der Definition von Merriam-Webster bedeutet holistisch soviel wie ganzheitlich, also "sich auf das Ganze oder ein komplettes System beziehend [...] und nicht mit der Analyse, der Behandlung oder der Zerlegung in Teile". Dabei wird der Mensch als Ganzes gesehen, es werden nicht nur körperliche Aspekte, sondern auch emotionale, geistige und soziale Faktoren berücksichtigt.

Der plastische Chirurg Dr. Julius Few arbeitet mit Gwyneth Paltrow zusammen, er wurde als holistischer plastischer Chirurg bezeichnet: "Dies geschah, nachdem ich meine Erfahrungen mit der Kombination von chirurgischen, nicht-chirurgischen und naturheilkundlichen Anwendungen zur Verbesserung der Schönheitsergebnisse vorgestellt hatte. Dazu gehörte auch eine hochwertige, medizinische Hautpflege, die die Vorteile natürlicher Konservierungsmittel aus der botanischen Medizin nutzte, die auf jahrhundertealte Traditionen zurückgehen." erklärte Dr. Few gegenüber "Popsugar". Es sei wichtig, den Lebensstil des Patienten wie Schlaf, Stressfaktoren, Gesundheit und Ernährung in die Behandlung zu integrieren. "Ein gutes Facelifting wird durch bessere Hautpflege, bessere Ernährung und Optimierung des Stressabbaus noch viel besser."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

So sieht ganzheitliche plastische Chirurgie in der Praxis aus

Am Beispiel eines Faceliftings erklärt Dr. Few den ganzheitlichen Ansatz, der mehr Wert auf die Vor- und Nachsorge lege. Normalerweise beinhalte die Nachbehandlung ein Schmerzmittel, die Anweisung, auf dem Rücken zu schlafen, viel zu trinken und die Aktivitäten einzuschränken. Dr. Few empfiehlt zusätzlich eine medizinische Hautpflege aus pflanzlichen Seren, Retinol und CBD-Anwendungen sowie Nahrungsergänzungsmittel wie Bromelain, Arnika und Kollagen. Skin Enhancer wie die Biostimulation zur Steigerung der Kollagen- und Elastinproduktion durch die Injektion eines temporären Dermalfillers versprechen eine ganzheitliche Verbesserung des Erscheinungsbildes.