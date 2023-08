Haarpflege im Sommer: 7 wichtige Tipps und Produkte für den perfekten Beach Style

Sonne und Meer: Die ultimative Wohlfühlkombi. Aber denkst du auch an den Schutz deiner Haare? Keine Sorge, du bist nicht allein. Viele vergessen, dass auch unsere Haare beim Schwimmen und in der Sonne besondere Pflege benötigen. Doch keine Panik! Mit ein paar einfachen Tricks kannst du deine Haare optimal schützen und sie unbeschadet durch den Sommer bringen. Bereit für den perfekten Beach-Style?

Tipps & Tricks für die ultimative Haarpflege im Sommer

Gut gepflegte Haare sind die Basis, um ohne Spliss und Haarbruch durch die heißen Monate zu kommen. Aber woran erkennt man, dass das Haar ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt ist? Geht man besser noch mal zum Friseur, bevor es an den Beach geht - oder Spitzen schneiden lieber auf danach verlegen? Haare besser offen tragen oder hochgesteckt? Was es alles zu beachten gibt, erfährst du in den folgenden Sonnenschutz-Tipps fürs Haar.

Den Sonnenschutz für die Haare haben wir meist nicht auf dem Schirm – mit feuchtigkeitsspendender Haarpflege schützt du deine Haare vor der Sonne. © GettyImages/Photoman

1. Tipp: Pflanzenöl für natürlich geschütztes Haar

Das Geheimnis von langfristig gesundem Haar? Feuchtigkeit! Denn ohne genügend Flüssigkeitszufuhr steht deine Mähne unter Dauerbeschuss der Sonne. Wer kennt das nicht: Trockene Spitzen, stumpfes Haar, im schlimmsten Fall sogar Haarbruch. Du denkst, du bist safe, weil dein Haar schön gesund glänzt? Denk nochmal nach! Salz- und Chlorwasser saugen deinem Haar die Feuchtigkeit aus und auch das Lufttrocknen in der Sonne ist ein echter Feuchtigkeits-Killer. Da geht es deinem Haar schneller an den Kragen, als du denkst. Was du brauchst, ist ein Retter, der dein Haar vor diesen trockenen Attacken schützt.

Der Held deiner Haare könnte ein natürliches Pflanzenöl sein, reich an Vitaminen und Nährstoffen. Und was passt besser zum Sommer als duftendes Kokosöl? Mit seinem hohen Gehalt an Vitamin E stärkt es dein Haar von innen und schützt es dank seiner antioxidativen Eigenschaften vor Umwelteinflüssen. Damit sagst du Spliss und Haarbruch den Kampf an! Bonus: Das tropische Öl umhüllt dein Haar mit einem Schutzfilm und versiegelt es, sodass die Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Unser Tipp: Investiere in ein hochwertiges Bio-Öl, denn in stark erhitzten, industriell verarbeiteten Varianten sind nur wenig bis keine Nährstoffe mehr enthalten.

Zur Anwendung: Kokosöl gerinnt ab 25 Grad. Im Sommer ist das Produkt also immer ready to take. Sollte es doch mal fest sein, zerreibst du eine haselnussgroße Menge zwischen deinen warmen Händen. Arbeite dich damit von den Spitzen in die Längen vor. So kannst du es als Leave-In-Pflege verwenden. Auch als Kur, über Nacht, eignet es sich hervorragend. Es sollte anschließend gründlich mit mildem Shampoo ausgewaschen werden, außer du willst den forever-wet-look. Arganöl hat ebenfalls einen natürlichen UV-Filter und kann genauso verwendet werden. Ist aber teurer und die Wirkung bleibt dieselbe. Doch am Ende zählt, dass dein Haar vor der Sonne geschützt wird.

2. Tipp: Pflege deine Haare mit Sonnenschutz

Eine Menge Haarpflegeprodukte mit UV-Filtern warten darauf, deine Haare zu schützen. Fang mit Shampoo und Spülung an. Wenn dein Haar gefärbt oder dunkel ist, leg Wert auf Farbschutz in beiden Produkten - damit bleibt deine Farbe länger frisch. Ein Profi-Geheimtipp, der oft unterschätzt wird: Lass vor den Beach Days die Spitzen schneiden! Salz- und Chlorwasser sind nicht gerade die besten Freunde von splissigen Spitzen. Schneidest du sie vorher, wird dein Haar schnell robuster. Rüste dich zusätzlich für heiße Tage am Strand aus, indem du dein Haar auf die bevorstehende Beanspruchung vorbereitest und mit ausreichend Feuchtigkeit versorgst.

3. Tipp: Lass dein Haar mit grünem Tee glänzen

Der Geheimtipp für strahlendes Urlaubshaar? Grüntee - und zwar nicht zum Trinken, sondern als antioxidative Spülung für seidigen Glanz. Kalzium und Magnesium kräftigen die Haarstruktur, deswegen ist der grüne Zaubertrank in vielen Pflegeserien enthalten. Braust du dir deine Haarpflege selbst, solltest du unnötige chemische Zusätze oder Parfüms vermeiden. Die enthaltenen Polyphenole (sekundäre Pflanzenstoffe) im grünen Tee bewahren dein Haar vor Sonnenschäden und schädlichen Umwelteinflüssen wie Smog. Gesundes Haar hat immer eine geschlossene Schuppenschicht, die es vor Salz- und Poolwasser schützt und es erst richtig glänzen lässt, indem sie das Licht reflektiert. Fühlst du nach dem Urlaub, dass deine Haare nicht mehr so schön glänzen und matt wirken - gönn ihnen einfach eine weitere Grüntee-Spülung. Die bringt deinem Haar garantiert wieder Glanz und Leben zurück.

Salz- und Poolwasser trocknen dein Haar stark aus - unterbinde den Prozess bei einer kühlenden Stranddusche und schütze so deine Haare. © GettyImages/Fotostorm

4. Tipp: Ultimative Pflege für dein Haar vor der Sonne

Was du noch tun kannst, um dein Haar optimal vor der Sonne zu schützen? Ein Sonnenschutzspray verpasst gut gepflegtem Haar den letzten Schliff. Das Produkt aus ca. 8 cm Entfernung aufsprühen und mit einem Kamm oder den Händen einarbeiten. Kämm das Produkt nicht nur scheitelabwärts, sondern auch vom Gesicht weg nach hinten, sodass du alle Haare schützt. Vergiss dabei deine Kopfhaut nicht. Der Großteil ist natürlich durch deine Haare abgedeckt und somit geschützt, der Scheitel wird allerdings oft vernachlässigt. Und wer schon mal einen Sonnenbrand auf der Kopfhaut hatte weiß wie unangenehm das ist. Ein Spray, das sich für (Kopf-) Haut und Haar eignet, ist die beste Wahl. Auch eine Leave-in-Conditioner kann ein super Begleiter für einen entspannten Pooltag sein. Durch die Wärme wirkt das Pflegeprodukt intensiver und die Inhaltsstoffe können ihre ganze Kraft entfalten. Das Kämmen nach dem Wasserspaß ist so ein Leichtes.

5. Tipp: Richtige Pflege für dein Haar nach der Sonne

Du hast den ganzen Tag mit deiner liebsten Strandfrisur in der Sonne gebrutzelt und dich immer mal wieder im kühlen Nass abgekühlt? Das Erste, was dein Haar nach einem Urlaubstag braucht, ist Wasser! Was? Schon wieder? Oh ja, diesmal aber bitte Süßwasser. Salz- und Poolwasser trocknen dein Haar stark aus, diesen Prozess unterbindest du, indem du es mit klarem Wasser ausspülst. Verwende dafür ein mildes Shampoo oder ein spezielles After-Sun-Produkt.

Nach der Haarwäsche kannst du noch zusätzlich zu einem Haarspitzenfluid greifen: Das ist dein Lebensretter, wenn es um Spliss geht! Denn dieses legt einen Schutzfilm um deine bereits vorhandenen brüchigen Spitzen und verhindert so ein weiteres Ausbreiten. Am essentiellsten ist das natürlich am Abend, nach deinem letzten Dip. Für die richtig Motivierten unter euch gibt's jetzt den Streber-Tipp: direkt nach jedem Tauchgang ab unter die Stranddusche. Denn zum Trocknen legen wir uns ja alle gerne in die pralle Sonne. Das hat zur Folge, dass sich die schädigende Wirkung von Chlor- und Salzwasser sogar noch multipliziert. Fleißiges Zwischenspülen werden dir deine Haare also bestimmt mit strahlendem Glanz danken.

6. Tipp: Obst & Gemüse für den Sonnenschutz deiner Haare

Papaya, Mango und Co. sind absolute Vitaminbomben mit denen du dein Haar optimal schützen kannst. Da dein Haar immer nur so gesund sein kann wie du, spielt die richtige Ernährung eine entscheidende Rolle. Stell dir deinen Körper wie eine Maschine vor, die genau so gut funktioniert (also gesund ist) wie der Treibstoff (in dem Fall die Nahrung), den du hineinsteckst. Frisches Obst und Gemüse ist somit ein köstlicher Strand-Snack mit tollen Beauty Benefits.

Mindestens genauso wichtig: Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr - zwei Liter dürfen es an heißen Tagen locker sein. Genug trinken zählt nicht zu deinen leichtesten Übungen? Wassermelone, Gurke und Tomate bestehen zu über 90 % aus Wasser. Also schnibbel dir eine große Salatschüssel und hau rein. Auf's Trinken solltest du deshalb trotzdem nicht ganz verzichten – aber ein paar extra Milliliter schaden bestimmt nicht. Rotes Gemüse ist ein wahres Beauty Food und steigert die Lichtverträglichkeit. Das enthaltene Lycopin (Paprika) filtert außerdem Schadstoffe aus unseren Zellen. Nehmen wir mit, oder? Das wohl bekannteste Superfood für Haut und Haar ist die Avocado. Mit Vitamin A und E fördert sie die Zellerneuerung. Zum Abschluss noch ein feines Früchtchen: die Aprikose. Oft unterschätzt, ist die kleine Steinfrucht (auch als Trockenobst) der Haar-Booster überhaupt. Ihr Vitamin B5 ist ein Garant für kräftige Haare und Nägel. Also worauf warten, snack dich in den healthy Haar-Himmel!

Die Avocado - das Superfood für Haut und Haar. Mit reichhaltigen Vitaminen fördert dieses Früchtchen die Zellerneuerung. © IMAGO/Agefotostock

7. Tipp: Flechtfrisuren

Du läufst den Strand entlang, sonnengebleachte Strähnen wehen dir ums gebräunte Gesicht, du wirfst deiner Begleitung einen Blick über die Schulter zu und fährst dir mit der Hand durch die Beach Waves... Ah, halt! Stopp! Du warst schon mal am Strand, oder? Dann ist dir sicherlich aufgefallen, dass es sich hier nur um eine unrealistische Filmszene handeln kann. Denn im wahren Leben würde das niemals so ablaufen. Warum, fragst du? Na mal ehrlich, offene Haare am Pool oder Strand kleben ständig im cremig-schwitzigen Gesicht, sie verfilzen nach dem ersten Meergang gefühlt zu einem unansehnlichen Knäuel, vom späteren Entwirren wollen wir gar nicht erst anfangen. Und statt in den Spitzen etwas heller zu werden, fährst du nach 10 Tagen mit einer matten, splissigen Mähne nach Hause.

Nie wieder Urlaub ist jetzt natürlich auch nicht die Lösung. Aber keine Panik, wir haben die Anti-Zausel-Formel für dich: Flechten! Dafür kommt zuerst großzügig Sonnenschutz-Spray auf die Haare. Dieses mit einem Kamm gut verteilen, sodass vom Ansatz bis zu den Spitzen alle was abbekommen. Auch die Kopfhaut einsprühen, denn gerade am Scheitel riskiert man schnell einen Sonnenbrand. Dann wird losgeflochten. Von kunstvollen Braids über lockere Hippie-Zöpfe ist alles erlaubt, was deine Mähne bändigt. Denn dadurch ersparst du dir später mühsames Entwirren, was zu Bruchstellen und Spliss führen kann. Im nassen Zustand verliert das Haar nämlich stark an Elastizität: Sind die Längen dann noch zusätzlich mit Salz und Sand verklebt, kann ruppiges Bürsten irreparable Schäden verursachen. Du bist nicht so der Zöpfchen-Typ? Ein hoher Zopf, den du dann zum Dutt drehst, hat denselben Schutzeffekt. Achtet hierbei aber drauf, ein Haargummi ohne Metallbinder zu verwenden, um brüchiges Haar nicht noch zusätzlich zu fördern. Wer trotz allem die romantische Beach-Hair-Vorstellung aus der Filmszene mal ausleben will, go for it! Nobody is perfect - und das muss auch dein Haar nicht jeden Tag sein. Ein vernünftiges Flechtwerk ab und an macht langfristig gesehen aber definitiv einen sichtbaren Unterschied.

Flechtfrisuren und Hippie-Zöpfe schmeicheln nicht nur deinem Strand-Look, sondern du ersparst dir damit auch späteres Entwirren der Haare nach dem Sonnenbaden. © GettyImages/Fotostorm

Sonnenschutz für dein Haar – SOS Tipps

Dein Haar ist schon etwas angegriffen und könnte trotz aller Vorkehrungen Sonnenschäden davon tragen? Ein Tuch zum Turban gebunden passt super zum Urlaubsfeeling und bietet UV-Schutz für strapazierte Haare. Auch ein Strohhut in Kombi mit einem niedrigen Dutt ist ein haarschonendes Styling. Auf das Sonnenschutzspray musst du trotzdem nicht verzichten – denn die Kopfbedeckung hält nur einen Teil der schädigenden Strahlung ab. Und doppelt hält ja bekanntlich besser. Um einen Sonnenbrand auf dem Kopf vorzubeugen, kann man auch hin und wieder vom Seiten- zum Mittelscheitel wechseln. Das schützt nicht nur vor späteren Verbrennungen, sondern ermöglicht es dir, deinen Look von einer Minute auf die andere zu verändern!

Ups, dafür ist es schon zu spät? Der Sonnenbrand hat sich bereits auf deiner Kopfhaut breitgemacht? Erst mal hast du unser Mitgefühl, denn das ist definitiv eins der Dinge, die niemand braucht. Aber lass uns nach vorne schauen. Die schlechte Nachricht zuerst: Direkte Sonne ist natürlich gar nicht mehr angesagt. Auch Hitze auf dem Kopf ist nicht förderlich. Chill also am besten (ohne Hut oder Tuch) im Schatten. Die gute Nachricht? Kinnabwärts kannst du heiter weiter sonnen. Beim Haarewaschen greifst du am besten zu mildem (Baby-)Shampoo und spülst bei niedriger Temperatur. Auf den Föhn oder andere Hitze-Tools verzichtest du mit Sicherheit freiwillig (autsch!).

Ok, der worst case ist eingetroffen! Du steigst aus dem Pool und wunderst dich, warum plötzlich alle so glotzen? Könnte deine umwerfende Erscheinung sein, oder der dezente Grünstich auf deinem blondierten Haar. Dafür empfiehlt es sich natürlich den Friseurbesuch auf nach dem Urlaub zu verschieben, um solche Horrorszenarien zu vermeiden. Sollte es dafür allerdings zu spät sein, kommt für diesen Fall hier das SOS-Treatment. Ab auf's Zimmer, worauf wartest du. Gibt deine Reiseapotheke zwei Aspirin C her? Perfekt! Die Brausetabletten in einem Liter Wasser auflösen, über die Haare kippen, 15 min einwirken lassen und mit Shampoo ausspülen. Ansonsten kann ein saftiges Tomatenprodukt schnelle Abhilfe schaffen. Tomatensaft, Ketchup oder Tomatenmark wirken mit ihren Rotpigmenten schnell gegen den moosigen Schleier. Ebenso 15 min einwirken lassen, mit Shampoo ausspülen und hoffen. Hilft das alles nichts, Haare zusammenbinden, Hut drauf, locker bleiben und zu Hause zum Friseur.