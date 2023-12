Hailey Biebers Beauty-Geheimnis: So schminkst du ihre "Watercolor Blush Technique" ganz einfach nach

Hailey Bieber sieht immer so strahlend und dewy aus! Wie macht sie das nur? Beauty Content Creatorin Tara Sighary verrät, mit welchem Trick Biebers Make-up-Artistin Leah Darcy den zarten, natürlichen Look kreiert. Wir zeigen dir, wie du den Look ganz einfach zu Hause nachschminken kannst.

"Watercolor Blush Technique": Dieser Rouge-Hack sorgt für einen strahlenden Teint à la Hailey Bieber

Während wir gerade im Winter mit trockener Haut zu kämpfen haben und am liebsten komplett auf das Schminken verzichten würden, sieht der Teint von Stars wie Hailey Bieber oder Kim Kardashian immer taufrisch aus. Ihre Haut strahlt mit einem natürlichen, gesunden Glow, den wir uns für unseren Teint nur wünschen können.

Beauty Content Creatorin Tara Sighary ist bekannt dafür, die Make-up-Techniken der Star-Visagist:innen zu enthüllen. So hat sie auch die Technik des natürlichen Glows von Hailey Bieber & Co. aufgedeckt. In einem Instagram-Video erklärt Tara Sighary, mit welchen Rouge-Trick die Visagistin Leah Darcy den zarten und natürlichen Teint kreiert: mit einer Mischung aus Creme-Rouge und Feuchtigkeitscreme. Die Influencerin bezeichnet den natürlichen Look als "Watercolor-Rouge-Technique", also Aquarell-Rouge-Technik. Der Mix aus Rouge und Creme erinnert an Wasserfarben, die mit der Haut verschmelzen und eine Illusion von perfekter Haut erzeugen. "Es entsteht so etwas wie Aquarellfarben, […] es ist durchsichtig und wirkt als hätte ich perfekte Haut ohne Make-up." erklärt Tara Sighary.

"Watercolor Blush Technique": So schminkst du den Look zu Hause

Den taufrischen Look kannst du ganz einfach zu Hause nachschminken. Das brauchst du dafür:

Creme-Rouge, vorzugsweise in beerenfarbener Nuance

eine Feuchtigkeitscreme

Und so geht’s:

Vermische die beiden Texturen mit einem Pinsel auf deinem Handrücken. Trage jetzt den Mix entlang der Wangenknochen auf. Gib nun noch etwas Rouge direkt mit dem Finger auf die Wangenknochen, um die Farbe hervorzuheben. Zum Schluss malst du ein paar Sommersprossen auf Nase und Wangen, dadurch erzielst du den perfekten No-Make-up-Look. Fertig ist ein wunderschöner, natürlicher Look!