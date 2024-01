Hailey Biebers Nail-Designs: Das sind ihre 11 schönsten Lieblings-Nagellack-Trends!

Ihre Glazed Donut Nails waren der Start für eine Serie an kunstvollen - am liebsten glasierten - Nagellack-Kreationen, die Hailey Bieber zur Nail-Art-Ikone der Gen Z gemacht haben. Wir haben ihre perfekt manikürten Hände das ganze Jahr über nicht aus den Augen gelassen und blicken jetzt zurück auf die Glanzlichter unter all den viralen Tutorials und Trends.

Mit der Met Gala 2022 und den ikonischen Glazed Donut Nails fing alles an! Das Internet und die Beauty-Community entdeckte Hailey Bieber als Nagel-Influencerin und ihre Nail-Artistin Zola Ganzorigt erklärte Schritt für Schritt erklärt, wie man das verchromte Finish selbst nachstylen kann. Später im Jahr folgten dann Strawberry Glazed Donut Nails und kurz vor Weihnachten noch Candy Cane Glazed Nails. Wir sind schon gespannt auf Haileys diesjährigen Festtags-Look.

2023 war ein ähnlich erfolgreiches Jahr für das Duo Bieber und Ganzorigt. Gemeinsam entwickelten sie eine Hochglanz-Maniküre nach der anderen. Die NailTok-Crowd kam mit den Reaction-Clips gar nicht mehr hinterher, so oft wechselte Hailey ihr Nagel-Design auf den charakteristischen mandelförmigen Spitzen. Wir haben die coolsten Styles unter ihren gehyptesten Nail-Art-Looks des Jahres herausgesucht.

Im Clip: 5 Tipps für gepflegte Nägel und Hände

Die heißesten Nail Art Looks des Jahres 2023 - von und mit Hailey Bieber

Barbie Glazed Nails

Dank Margot Robbie und Greta Gerwig war der Barbiecore-Beauty-Hype diesen Sommer allgegenwärtig. Hailey setzte als eine der Ersten auf den Hot-Pink-Trend und trug bereits im Februar eine Maniküre in Flamingo-Pink mit ihrem favorisierten Chrom-Schimmer. Haileys Nail-Art in Barbie-Rosa ist einer ihrer bisher lebhaftesten Chrom-Looks.

Lemonade Nails

Anfang März kombinierte die Beautyqueen einen rosa Lidstrich mit auffälligen neongelben Nägeln. Der leuchtende, durchsichtige Farbton, den sie Lemonade Nails nannte, wurde erneut zum viralen Hit. Wie alle ihre glasierten Chrome-Maniküren. Auch dieser war übrigens eine der farbenfrohen Ausnahmen unter ihren ansonsten neutralen Nagel-Looks in Nudetönen.

Lipgloss Nails

Lipgloss Nails waren schon früh im Jahr zum Trend erklärt worden, aber spätestens seitdem Hailey Bieber sie Anfang April trug und in ihrer Instastory zeigte, war der Hype nicht mehr zu bremsen. Sie präsentierte stolz das Werk in diesem Fall von Nail-Artistin Dawn Sterling. Sie hatte Haileys Nägel wie immer in die klassische Mandelform gefeilt und einen Ombré-Look kreiert, der von einem sanften Rosa in Nude überging. Anschließend überzog sie den neutralen Style mit einer Hochglanz-Schicht, um die Lipgloss-Optik nachzuahmen.

Glow In the Dark Neon Nails

Hailey Biebers Coachella-Look lebte von den Details. Da war zum Beispiel die Body Chain, die unter dem winzigen Top hervor funkelte, die Ohrringe mit JB-Anhängern und ihre leuchtenden grünen Nägel mit goldener Marmorierung. Auf ihrem Instagram-Account @nailsbyzola erklärt Zola Ganzorigt ihre Nagel-Künstlerin des Vertrauens, die auch schon die legendären Glazed Donut Nails kreiert hatte, Schritt für Schritt, wie die Glow-in-the-Dark-Maniküre zustande gekommen ist.

Tiffany Blue Nails

Anlässlich der Wiedereröffnung des kultigen Tiffany & Co. Shops in der 5th Avenue am 27. April verwandelte sich Hailey Bieber kurzerhand in Audrey Hepburn, mit eleganter Hochsteckfrisur, schmal geschnittenem, schwarzem Kleid und einer glamourösen Perlenkette. Allerdings nicht ohne dem Styling und der Maniküre jeweils ihre eigene Visitenkarte aufzudrücken. Ihre Nägel leuchteten in Tiffany Blue und waren wie von Hailey gewohnt extra glossy.

Pearly Girly Nails

Auf die Glazed Donut Nails folgten die Lipgloss-Nägel und schließlich die noch intensiver schimmernde perlmuttfarbene Girly-Maniküre: Die Pearly Girly Nails. Über einer halbdurchsichtigen, babyrosa Basis trug Hailey Bieber im Mai dieses Jahres ihren verchromten Signature-Look. Allerdings nur an den Spitzen. Der Rest des Nagels blieb natürlich. Aber noch viel wichtiger waren diesmal die kleinen, zarten Perlenaufkleber an der Spitze des Mittelfingers und an der Basis des Ringfingers, die für einen asymmetrischen, interessanten Look sorgten.

Passionfruit Glaze Nails

Kurz bevor das "passionfruit jelly peptide lip treatment" im Juni das Licht der Welt erblicken sollte, rührte Hailey Bieber fleißig die Werbetrommel mit farblich passenden Passionfruit-Jelly-Nägeln. Im Video-Tutorial auf Instagram erklärte Glaze-Profi Zola Ganzorigt, wie sie den sommerlichen, fruchtigen Look für Lippen und Nägel entwickelt hatte.

Mismatched Nails

Hailey Bieber stellte Anfang Juni ihre neue Mani auf Instagram zur Schau und läutete damit den Sommer ein. Während sie über neueste Produkteinführung ihrer Beautybrand Rhodes plauderte, konnten wir nur gebannt auf ihre Nägel starren. Jeder Nagel hat sein eigenes, extravagantes Design: von Wirbeln in sattem Lila über gelbe Farbverläufe mit rosa Punkten, bis hin zu Wabenmustern. An den XL-Nägel à la Bieber kommen solche detailverliebten fröhlichen Looks besonders toll zur Geltung. Aber keine Sorge, um ihn nachzustylen brauchst du keinen Termin im Nagelstudio, sondern nur ein paar ausgefallene Nagelfolien zum Kleben, die du nach Lust und Laune kombinieren kannst.

Chocolate Glazed Donut Nails

In den letzten Jahren hat Hailey Bieber mehr als deutlich gemacht, dass der Glazed-Donut-Style einer ihrer absoluten Favoriten ist. Zuletzt präsentierte sie uns Anfang September 2023 die Variante Chocolate Glazed Donut Nails. Laut Hailey der absolute Herbsttrend. Der dunkle, satte Braunton ist tatsächlich ein eleganter, dabei subtiler Hingucker zu den aktuellen Modetrends.

Schildkrötennägel

Tortoiseshell Nails also Nägel mit Schildkrötenpanzer-Muster standen zuletzt 2018 hoch im Trend-Kurs. Bis Hailey Bieber beschloss, sie im Spätsommer 2023 zurückzuholen. Erst band sie den Look in ihre bereits erwähnten Mismatched Nails ein und dann zeigte sie sich Ende September nochmals mit einer braunen Version der Schildkrötenmusterung und lässt sie unglaublich edel und luxuriös wirken.

Mirror Glazed Nails

Die Mani-Queen hatte sich zwar für den größten Teil des Sommers 2023 von ihrer charakteristischen Glaze-Ästhetik entfernt und mit allen möglichen Nail-Styles experimentiert, aber ihre Mirror-Mani im September bewies, dass das Glasur-Finish Ihr Signature-Look bleibt. Nail-Artistin Zola Ganzorigt nennt ihre Kreation "Mirror Glaze" und gemeint ist damit ein glitzernder, funkelnder Look mit fast blendendem Glanz-Finish, der alle vorangegangenen Glazed-Donuts-Varianten und Nagellacktrends, in den Schatten stellte.