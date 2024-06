Halbfinale: So rocken die Models die krassen Looks von Designer Yannik Zamboni

Entscheidungswalk im Halbfinale in extravaganten Haute-Couture-Outfits: Wer kann Heidi Klum und die Jury in den ausgefallenen Looks von Yannik Zamboni überzeugen? Warum die "Germany's Next Topmodel"-Chefin auf den talentierten Designer steht.

Anzeige

Mehr Fashion-Trends entdecken in der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Extravagante Haute-Couture Outfits und krasse Frisuren

Der Schweizer Designer Yannik Zamboni ist bekannt für seine kreativen und innovativen Entwürfe, mit denen er 2022 in der TV-Show "Making The Cut" von Heidi Klum begeistern konnte. Mit dem Titel ist sein Modelabel Maison Blanche quasi über Nacht berühmt geworden.

Jetzt dürfen die Topmodel-Anwärter:innen seine Haute-Couture Outfits in einem spektakulären Entscheidungswalk präsentieren. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Avantgarde-Looks des Schweizers lassen nicht immer viel Bewegungsfreiheit.

Lea scheinbar hinter Gittern, Jermaine gefangen in einem Stuhl, Grace durchbricht ein Gemälde: Die dekonstruieren Looks setzen nicht nur auf Kleidungsstücke, die zerlegt und neu interpretiert werden, sondern auf Alltagsgegenstände wie ein Stuhl oder ein Gemälde, die das Outfit integriert werden.

Ob er sich damit setzen kann? Jermain mit einem Stuhl als Beinkleid. © ProSieben/Sven Doornkaat

Viel nackte Haut, Plateau-Stiefeletten und extravagante Frisuren, bei denen das lange Haar steil noch oben frisiert wird, runden den ausgefallenen Look ab.

Im Clip: Action und Haute-Couture im Halbfinale bei GNTM 2024

Anzeige

Heidi Klum feiert den Designer und seine Outfits

Heidi Klum ist ein echter Fan des talentierten Designers: Bereits in letztem Jahr war Zamboni als Gastjuror bei GNTM, dieses Jahr steht er im Halbfinale an der Seite von Heidi Klum und Supermodel Elsa Hosk.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Doch die Modelchefin feiert auch die ausgefallenen Outfits. Der weißen Trenchcoat von Maison Blanche ist alltagstauglich und sogar für einen verregneten Tag geeignet. Das bewies Heidi Klum erst kürzlich in Pasadena.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auf dem roten Teppich sorgt Heidi Klum dagegen in einem maßgeschneiderten Kleid des Designers für Aufsehen. Bei den People’s Choice Award 2022 trägt sie einen ausgefallenen Entwurf des Künstlers, der erst kurz zuvor als Gewinner der Show "Making The Cut" gefeiert wurde.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Und Heidi trägt Yanniks Mode nicht nur gern, sie versteht sich auch super mit dem Designer. Das bewieß das Duo dieses Jahr beim Coachella-Festival, das sie gemeinsam besuchten.