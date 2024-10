Von Hindu-Göttin, über Alien, bis hin zum Wurm - gibt es ein Kostüm, das Heidi Klum nicht tragen kann? Wir finden, die Halloween-Party-Queen sah in jeder ihrer Halloween-Styles fantastisch aus! Jetzt gibt's die ersten Einblicke, was sie 2024 tragen will - etwa wieder ein Partnerkostüm mit Ehemann Tom Kaulitz? Alles, was wir dazu wissen, plus ihre besten Kostüme durch die Jahre.

Heidi Klum: Erster Teaser für ihr Kostüm 2024

"Heidi-Halloween beginnt Formen anzunehmen", schreibt Supermodel Heidi Klum zu ihrem Video, das sie auf Instagram gepostet hat. Zu sehen: eine Art modellierter Panzer mit Spitzen. Ein bisschen erinnert es optisch an den Panzer von "Super Mario"-Bösewicht "Bowser". Aber wer weiß? Noch hält sich die Halloween-Queen Heidi bedeckt. Geben etwa die beiden Geister-Emojis einen weiteren Hinweis, in was für ein krasses Kostüm sie sich dieses Jahr schmeißen wird? Möglich - oder es ist eben einfach nur ein universelles Symbol für die gruseligste Zeit des Jahres.

Zuvor postete Heidi ein realistisch aussehendes Fake-Auge mit dem Zusatz: "I see a clue of what’s to come on October 31 … can you? 👀🎃👻🕷️🕸️" - also "Ich erkenne einen Hinweis auf das, was am 31. Oktober kommt ... du auch?". Es bleibt also (noch) mysteriös. Doch was klar ist: Es wird ein Partnerkostüm mit Ehemann Tom Kaulitz werden - und mit Sicherheit auch spektakulär, wie immer!

Im Clip: Ihre krassen Kostüme

Halloween: Heidi Klums krasseste Kostüme

Ihr Halloween-Look könnte sogar für Polizei-Einsatz sorgen: Straßensperrung wegen XXL-Halloween-Kostüm von Heidi Klum? So crazy wird es!

Das war Halloween 2023 für Heidi Klum

Was für ein Auftritt! Heidi Klum begeisterte 2023 mit einem Kostüm, das sie nur mithilfe von Zirkusartisten auf die Beine stellen konnte! Das Model verwandelte sich in einen Pfau, die Artisten wurden ihre Pfauenfedern, die sich so um sie drapierten, dass es aussah als würde der Heidi-Pfau ein Rad schlagen! Ehemann Tom ging übrigens als Pfauen-Ei - was seinen Sinn für Humor einfach noch mal unterstrichen hat.

Bereits am Freitag vor Halloween postete Heidi Klum auf ihrem Instagram-Account ein Video, das den Entstehungsprozess einer gruseligen Kohlezeichnung von Josh Hernandez (@mad.charcoal) im Schnelldurchlauf zeigt. In der Bildunterschrift gibt sie mit reichlich Emojis 👻🕷️🧛🏻‍♀️🎃🦇🧟‍♂️💀🕸️🖤 und den Hashtags #heidihalloween2023 #comingsoon genügend Hinweise, dass das Artwork-Video etwas mit ihrer anstehenden Halloween-Party oder ihrem Kostüm zu tun haben könnte.

Heidi Klums Halloween-Kostüm im Jahr 2001: Lady Godiva

Kam sie als Lady Godiva oder als Bianca Jagger? Irgendwie beides. 2001 schmiss Heidi Klum ihre erste eigene Halloween-Party im New Yorker Club "Lot 61" und erschien wie Jahrzehnte zuvor Misses Jagger auf einem echten Pferd. Dabei verkörperte sie aber tatsächlich die legendäre adelige Lady Godiva, der man nachsagt, sie sei nackt, nur von ihren Haaren bedeckt, auf ihrem Pferd geritten. In einem glitzernden Bodysuit und einer XXL-Mähne à la Godiva setzte sie die Messlatte für alle noch folgenden Kostüme schon zu Beginn sehr hoch.

Auf einem Pferd ritt Heidi Klum mit XXL-Perücke an. © picture-alliance / dpa | Ipol Zissel / Adobe Stock

Heidi Klums Halloween-Kostüm im Jahr 2004: Rote Hexe

Drei Jahre später legte sie mit einem echten Knaller-Kostüm nach. Das rote Mini-Kleid verschwindet fast unter der mega voluminösen roten Perücke. Knochen, die aus dem Kostüm ragten, sorgten für die Extraportion Grusel-Faktor.

Auch als Hexe trug Heidi ihre Perücke extralang. © picture-alliance / dpa | Keystone Herrick / Adobe Stock

Heidi Klums Halloween-Kostüm 2006: Apfel und Schlange

Noch nicht mal eine Schwangerschaft konnte Heidi Klum 2006 davon abhalten, ihre Halloween-Party-Reihe weiter am Laufen zu halten. Hinter dem knackigen Gehäuse eines roten Apfels aus dem Garten Eden versteckte sie ihren 6-Monats-Babybauch und kombinierte dazu noch die passende Schlange, die Eva dazu verführt hatte in den Apfel zu beißen.

Heidi Klums Halloween-Kostüm im Jahr 2008: Kali

Damals dachten wir schon, dieses aufwendige Kostüm würde nichts mehr toppen, aber damals wussten wir nicht, welche Ideen die Verkleidungskünstlerin noch aus ihrem Ärmel schütteln würde. Als Hindu-Göttin Kali mit blauer Haut, mehreren Armen und einer dicken Kette mit Totenköpfen um den Hals erschien Klum 2008 zur Halloween-Sause.

Heidi Klums Halloween-Kostüm im Jahr 2010: Alien

2010 war Heidi Klums Kostüm wirklich nicht von dieser Welt. Sigourney Weaver lässt grüßen! Als die GNTM-Chefin 2010 als Alien in rot-violetter Plastikrüstung und passender Perücke auf dem roten Teppich erschien, war sie einmal mehr kaum zu erkennen.

Wie lange Heidi wohl noch pink geglitzert hat, nachdem sie die Farbe abgewaschen hat? © picture alliance / abaca

Heidi Klums Halloween-Kostüm im Jahr 2011: Kadaver

Ein Jahr später präsentierte sie ihr wohl gruseligstes Kostüm. Am 29. Oktober 2011 feierte sie die Halloween-Nacht als Leiche verkleidet. Wie an einem Kadaver, dem man die Haut abgezogen hatte, waren an ihrem hautengen Bodysuit jeder Muskel und jede Sehne zu sehen.

Wie aus dem Naturwissenschaftlichen Museum: Heidi ohne Haut... © picture alliance / abaca | AJM

Heidi Klums Halloween-Kostüm im Jahr 2013: Old Lady

Die sonst so glamouröse Heidi Klum erschien zu ihrem inzwischen legendären Fest als (wie sie es selbst nannte): "little old me". Ihr Kostüm sollte eine gealterte Oma-Version der Party-Queen darstellen, inklusive Krampfadern, grauen Haaren und Gehstock. Auf den Minirock verzichtete sie aber auch als Oma Klum nicht.

Hier sitzt jede Falte: Heidi als alte Frau! © picture alliance / abaca | Morgan Dessalles / Adobe Stock

Heidi Klums Halloween-Kostüm im Jahr 2015: Jessica Rabbit

Angeblich sollten Maskenbildner:innen rund zehn Stunden an Heidi Klums Gesicht als Jessica Rabbit gebastelt haben. Damals teilte die Party-Veranstalterin den ganzen Styling-Prozess ihres Kostüms am Tag der Party. Als sie schließlich in die legendäre Cartoon-Figur verwandelt im "Lavo" in New York City erschien, war kaum noch zu erahnen, wer hinter dem kurvigen Körper, den XXL-Lippen und den großartig vollen roten Haaren steckt.

Heidi Klums Halloween-Kostüm 2016: Klone

Was ist besser als eine Party-Heidi? Richtig: Sechs Party-Heidis auf einem Dancefloor! 2016 sorgte Heidi Klum für Verwirrung unter den Gästen als sie fünf Klone mitbrachte, die ihr wirklich zum Verwechseln ähnlich sahen. Besonders praktisch: Diesmal dauerten die Vorbereitungen und das Styling für Heidi nicht lange. Schließlich ging sie als sie selbst. Für ihre fünf Klum-Klone war die Verwandlung deutlich aufwendiger.

Heidi Klums Halloween-Kostüm 2017: Werwolf

"Michael Jackson war schon immer eine Ikone, und das 'Thriller'-Video ist so ein ikonisches Video, dass ich dachte: 'Das muss ich nachmachen'", sagte Heidi Klum über ihre Kostümwahl 2017. Sie hatte wenige Tage zuvor noch versprochen, dass ihr Kostüm wirklich gruselig sein würde. Und daran hatte sie sich gehalten, als sie die Halloween-Party im Moxy Times Square in N.Y.C. als der Werwolf aus Michael Jacksons Musikvideo "Thriller" eröffnete.

Heidi Klums Halloween-Kostüm 2018: Prinzessin Fiona

Von 2005 bis 2012 war Ex-Mann Seal an ihrer Seite und war oft Teil ihrer Kostüme, aber 2018 tauchte der damals noch neue Freund Tom Kaulitz als Shrek und ihr neuer Pärchenkostüm-Partner auf. Heidi Klum selbst feierte damals als die grüne Oger-Prinzessin Fiona im "Lavo" in New York. Ein paar Monate später, zu Weihnachten, feierten die beiden Kuschelmonster dann Verlobung.

Heidi Klums Halloween-Kostüm 2019: Alien-Zombie-Kreatur

Tom Kaulitz schien seine Rolle als Co-Host der traditionellen Halloweenparty sehr ernst zu nehmen. Er hatte für das Pärchen-Kostüm 2019 sogar eine Geschichte parat. In einem Interview erzählte er der Klatschpresse im blutverschmierten Astronauten-Kostüm, er sei "im Weltraum auf der Suche nach einem neuen Planeten gewesen, auf dem Menschen leben können“ und habe dabei eine Kreatur "gefunden", die er nun "nach Hause bringen will." Besagte Kreatur war - surprise - mittlerweile Ehefrau Heidi Klum selbst im wirklich skurrilen Alien-Kostüm.

Heidi Klums Halloween-Kostüm im Jahr 2022: Wurm

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause und ohne Heidi Klum Halloween Partys war es 2022 endlich wieder so weit. Die Königin der Kostüme hatte ihre kreative Pause gut genutzt und sich ein wirklich spezielles Kostüm einfallen lassen. Heidi Klum kehrte am 31. Oktober 2022 als Regenwurm nach New York City zurück. Ihr Team soll angeblich, um die 10 Stunden gebraucht haben, um den Star in einen Wurm zu verwandeln. Tom war natürlich auch wieder mit dabei, diesmal als blutverschmierter Fischer.