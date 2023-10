Achtung, nicht erschrecken! Grusel-Barbies, Wednesday-Klone und alle möglichen kunstvoll geschminkten Party-Monster sind wieder unterwegs auf Insta, TikTok & Co. Schon inspiriert für euer Halloween-Make-up 2023? Dann haben wir hier günstige Drogerieprodukte, mit denen euch auch professionelle Looks ganz leicht gelingen.

1. Crackle Nails zum Zombie-Look

Klar könnt ihr euch mit rotem und weißem Nagellack der Eigenmarken von dm, Rossmann und Co. mit etwas Fingerspitzengefühl eine horrormäßig gute Halloween-Maniküre auf die Nägel pinseln. Für einen außergewöhnlichen Spezialeffekt eignet sich aber noch besser der schwarze Cracking Magic Nail Top Coat von Essence. Ihr könnt ihn über jeden beliebigen Nagellack geben und bekommt einen coolen Splitter-Look: die perfekte Ergänzung fürs Zombiebraut-Outfit!

Im Clip: Make-up-Look Zombiebraut

2. Kunstblut & Knallfarben für den Extra-Gruselfaktor

Von Vampir-Lippenstift über weiße Farbe fürs Gesicht bis zu intensiv schimmernden Metallic-Lidschatten gibt es bei den Halloween-Neuheiten von Revolution Beauty alles, was ihr für ein gelungenes Grusel-Make-up benötigt. Und das zu Preisen, bei denen euch nicht das Blut in den Adern gefriert. Unser Highlight: Das Fake Blood Jelly für realistische Schnittwunden - ist übrigens vegan und tierversuchsfrei.

3. Monstermäßiges Make-up

Auch diese Saison bringt NYX Cosmetics in seiner SFX-Make-up-Serie neue Trendfarben auf den Markt. In der aktuellen Monster-Kampagne liefert das Label die Schmink-Inspirationen für Klassiker wie Dracula, Mumie und Werwolf gleich mit.

4. Augen-Make-up im Pumpkin-Spice-Look

Um das Buzzword Pumpkin Spice kommen wir auch diesen Herbst nicht herum: ob in Form von Pflegeprodukten mit Kürbisflair, als Pumpkin Spice Latte Nails oder als "Pumpkin Spice"-Make-up. Passend dazu gibt es von Catrice eine Lidschattenpalette, mit der ihr euch den Trendlook ganz easy aufs Auge zaubern könnt. Auch für Anfänger kein Hexenwerk!

5. Barbie Girl à la Margot Robbie

Kunstvolle Kostüme zu Figuren aus Filmen und Seriencharaktere sind jedes Jahr zu Halloween angesagt. Dieses Jahr besonders gehypt: Barbiecore! Knalligen Lippenstift, Lipgloss, Lidschatten, Rouge und Nagellack in Pink- und Rosénuancen findet ihr in der Drogerie unter anderem bei Trend it up im Regal.

6. Nicht erschrecken, Pickel abdecken!

Die Party steigt in ein paar Stunden und plötzlich ist da ein fieser Pickel im Gesicht? Statt die Entzündung mit Concealer oder Make-up womöglich nur zu verschlimmern, greift lieber zu Anti-Pickel-Patches. Die neuen Anti-Pimple Glowing Stars von Selfie Project bekämpfen nicht nur die Entzündung, sondern leuchten im Dunkeln. Einfach geschickt in euren Make-up-Look integrieren - damit seid ihr garantiert die Stars des Abends!

7. Entspannungsmoment nach der Halloween-Party

Glitzer-Make-up und wasserfeste Schminke strapazieren beim Abschminken besonders die empfindliche Augenpartie. Gönnt ihr danach unbedingt ein kleines Wellness-Treatement. Die Hydrogel Halloween Augenpads von Isana (gibt es Rossmann) regenerieren die zarte Haut mit Hyaluron und Orangen-Extrakt, damit ihr euch vor dem Blick in den Spiegel am nächsten Tag nicht fürchten müsst.