Wer wünscht sich nicht gesundes und glänzendes Haar – aber ist Apfelessig wirklich die Lösung? Dank seiner Inhaltsstoffe hat der Essig heilende Wirkung und ist deshalb als Hausmittel für gesunde Haare bekannt. Wir erklären dir, welche Effekte eine Pflege mit Apfelessig hat und wann und wie du eine Kur am besten anwendest.

Anzeige

Was ist Apfelessig genau?

Apfelessig gilt seit vielen Jahren als traditionelles Heilmittel und wird heute noch gerne als Hausmittel genutzt. Apfelessig hat unterschiedliche Wirkungen und kann dadurch vielseitig eingesetzt werden, unter anderem für die Pflege der Haare. Der Essig entsteht aus gegorenen Äpfeln, also im Grunde aus Apfelwein. Durch die Gärung enthält der Apfelessig unglaublich viele wirksame Inhaltsstoffe wie Mineralien, Vitamine, Enzyme und organische Säuren.

Was genau ist Apfelessig und warum kennen wir es als Haircare-Treatment und Wundermittel für die Haare? Wir haben die Fakten im Beauty-Artikel. © Hector Pertuz

Apfelessig– die Inhaltsstoffe

Apfelessig besteht eigentlich nur aus zwei Komponenten: Apfelwein und Essigsäurebakterien. Durch die Fermentierung der Äpfel bleiben die Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe erhalten. Und genau das macht den Apfelessig so interessant für Körper und Haare. Das sind die Inhaltsstoffe:

Anzeige

Anzeige

Vitamine: B1, B2 und B6, C, E, Provitamin A, Folsäure

Mineralien: Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Schwefel, Chlorid, Natrium

Aminosäuren

Gerbsäure

Flavonoide

Spurenelemente: Eisen, Fluor, Zink, Kupfer, Sizilium, Mangan

organische Säuren

Enzyme

Apfelessig für die Haare – die Wirkung

Dank seiner vielen wirksamen Inhaltsstoffe ist Apfelessig ein kleines Wundermittel für die Haare. Die Wirkungen des Essigs sind weitreichend: vom seidigen Glanz über einen Anti-Schuppen-Effekt bis hin zur desinfizierenden Wirkung des Apfelessigs. Ganz egal welche Haarlänge oder Frisur du hast, ob Diana Bob oder Langhaarschnitt: Apfelessig tut deinen Haaren gut – wichtig ist nur, dass du es auch richtig anwendest.

Ist Apfelessig schädlich für die Haare?

Da Apfelessig einen hohen Säureanteil besitzt, kann der Essig starke Reizungen der Kopfhaut hervorrufen und deine Haare austrocknen. Das passiert aber nur, wenn du zu große Mengen an unverdünntem Apfelessig verwendest und ihn zu lange einwirken lässt. Solange du dich an die Empfehlungen und die richtige Anwendung hältst, ist Apfelessig ein hervorragendes Pflegemittel.

Anzeige

Auch interessant:

Haarewaschen mit Apfelessig – die Reinigung

Apfelessig reinigt dein Haar besser als herkömmliche Shampoos und entfernt Rückstände von Haarprodukten wie Gel oder Seifenreste. Zudem neutralisiert der Apfelessig den ph-Wert der Kopfhaut. Wer seine Haare mit Apfelessig wäscht, tut vor allem seiner Kopfhaut und den Poren etwas Gutes. Neben dem reinigenden Effekt des Apfelessigs kann die Kur zusätzlich das Haarwachstum anregen.

Apfelessig gegen fettige Haare

Apfelessig wirkt einer schnell fettenden Kopfhaut entgegen, indem der Essig den ph-Wert der Kopfhaut reguliert und die Talgproduktion mindert. Durch die Spülung mit Apfelessig wird die Haarstruktur geschlossen und geglättet, sodass sich das Nachfetten der Haare verzögert. Gleichzeitig solltest du das Haar nicht zu häufig waschen.

Anzeige

Anzeige

Apfelessig gegen fettige Haare – das benötigst du:

100 ml Apfelessig

200 ml Wasser

einige Tropfen Thymianöl

Die Anwendung:

Vermenge den Apfelessig mit dem Wasser und gib wenige Tropfen Thymianöl hinzu. Nach der Haarwäsche mit einem milden Shampoo massierst du das Gemisch in die Kopfhaut ein und verteilst es in den Haarlängen. Die Kur wird nicht ausgespült.

Apfelessig für glänzendes Haar

Abgesehen von seiner heilenden Wirkung sorgt Apfelessig auch für seidig glänzendes Haar. Die Essig-Kur schließt die Schuppenschicht, sodass die Haare das Licht besser reflektieren können. Dadurch werden spröde, stumpfe Haare zu einer glänzenden Haarpracht.

Mit Apfelessig Spliss vorbeugen

Wenn das Haar zu sehr gereizt wird, brechen zuerst einzelne Hornschuppen und anschließend das ganze Haar – dies nennt man Spliss. Spliss in den Haaren sieht unschön aus und lässt sich nur noch mit der Schere behandeln. Um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, kannst du mit Apfelessig dem Spliss vorbeugen.

Spliss und Schuppen vorbeugen – warum du Apfelessig in deine Haarpflege-Routine einbauen solltest, verraten wir dir hier. © OleJohny

Apfelessig-Haarspülung gegen Schuppen

Kopfschuppen sind völlig normal und gehören zu einer gesunden Kopfhaut, im Normalfall sind die Schuppen jedoch nicht sichtbar. Wenn die Haarschuppen vermehrt auftreten, werden sie sichtbar und können eine gerötete und juckende Kopfhaut verursachen. Ein Grund für Schuppen ist oft eine gereizte und überpflegte Kopfhaut. Apfelessig kann helfen, die Kopfhaut zu regenerieren. Eine Spülung mit Essig reinigt das Haar intensiv und neutralisiert den pH-Wert der Kopfhaut.

Apfelessig gegen Schuppen – das benötigst du:

¼ Liter Apfelessig

1 Tasse Brennnesselblätter

Erhitze den Apfelessig auf dem Herd ohne dass der Essig kocht. Übergieße anschließend die Brennnesselblätter mit dem heißen Essig und lass das Gemisch etwa 15 Minuten ziehen. Nach der Haarwäsche, am besten mit einem silikonfreien Shampoo , massierst du das Gemisch in die Haare ein. Die Apfelessig-Kur kannst du ohne Ausspülen in den Haaren lassen.

Juckende Kopfhaut – Apfelessig hilft

Eine trockene und juckende Kopfhaut ist meist sehr unangenehm und weist auf eine gestörte Hautbarriere hin. Eine Ursache dafür kann eine durchlässige Hautbarriere sein, die schädliche Substanzen eindringen lässt und Entzündungen hervorruft. Bei einer juckenden Kopfhaut hilft Apfelessig. Der Essig beruhigt die Kopfhaut, wirkt entzündungshemmend, lindert den Juckreiz und normalisiert den Säure-Basen-Haushalt der Kopfhaut.

Apfelessig für gefärbtes Haar

Haare färben strapaziert das Haar und die Kopfhaut enorm. Die chemischen Kolorationen lassen die Haare brechen und stumpf wirken. Apfelessig pflegt die Haare, hilft gegen Spliss und verleiht dem Haar neuen Glanz.

Apfelessig für das Aufhellen der Haare

Neben der Pflege von gefärbtem Haar kann Apfelessig auch aufhellend auf die Haare wirken. Dank der Säure wirkt der Essig ähnlich wie ein natürliches Bleichmittel für die Haare. Lässt man den Apfelessig etwa 30 Minuten einwirken, können die Haare um wenige Nuancen heller werden.

Desinfektion – Apfelessig gegen Hautkrankheiten

Apfelessig hat auch eine desinfizierende Wirkung und hilft daher gegen Hautpilze und bakterielle Erkrankungen. Zusätzlich ist der Essig eine wirksame Methode gegen Läuse. Kopfläuse sind eine lästige Plage und treten vor allem bei Kindern auf. Apfelessig ist eine natürliche Spülung gegen den Befall und tötet nicht nur die Läuse ab, sondern verhindert auch die Vermehrung der Tiere.

Apfelessig pflegt und stärkt die Haare, hat eine antibakterielle Wirkung auf die Kopfhaut und wirkt als natürliches Bleichmittel. © Bogdan Kurylo

Apfelessig gegen Haarausfall

Haarausfall hat oft eine genetische oder krankheitsbedingte Ursache – in diesen Fällen kann Apfelessig natürlich nicht helfen. Wenn der Haarausfall jedoch von Bakterien oder Pilzen verursacht wird, ist Apfelessig eine gute Methode, um dagegen vorzugehen. Denn auch hier hilft die desinfizierende Wirkung des Essigs, das Haarwachstum wieder zu normalisieren.

Apfelessig für die Haare – die Anwendung

Apfelessig wirkt pflegend und lässt die Haarpracht wieder glänzend und frisch aussehen. Die Anwendung der Apfelessig-Kur ohne Zusätze könnte einfacher nicht sein. Du kannst sie schnell in deine tägliche Dusch-Routine integrieren. Für die Apfelessig-Kur benötigst du 2 Esslöffel Apfelessig, die du mit einem Liter Wasser vermengst. Die Anwendung der Kur ist super einfach: Du mischst die Essigessenz nach der Haarwäsche mit einem ph-neutralen Shampoo in die Haare. Die Kur kannst du nun 3 -10 Minuten einwirken lassen und anschließend ausspülen. Alternativ gibst du den Apfelessig ins feuchte Haar und lässt ihn ohne Ausspülen in den Haaren. Der saure Geruch des Essigs verfliegt, wenn die Essenz trocknet.

Wie kannst du Apfelessig in deine Haircare-Routine integrieren? Wir haben ein DIY-Rezept für eine pflegende Haarkur mit Apfelessig. © Vladimir Sukhachev

Wo kann man Apfelessig kaufen?

Apfelessig ist in allen Supermärkten, in manchen Drogerien und auch online ganz einfach erhältlich. Aber Apfelessig ist nicht gleich Apfelessig. Wenn du Apfelessig für deine Haare verwenden willst, ist es wichtig, keinen Apfelessig zu nehmen, der gefiltert und pasteurisiert wurde, da er dann viele der wertvollen Inhaltsstoffe gar nicht mehr besitzt. Ein naturbelassener, naturtrüber Bio-Apfelessig ist daher die bessere und wirkungsvollere Wahl. Den bekommst du aber auch problemlos im Supermarkt, in der Drogerie oder online.

Was ist Apfelessig für die Haare?

Apfelessig ist ein Hausmittel, das effektiv gegen Haarprobleme wie Schuppen, juckende und gereizte Kopfhaut oder Spliss hilft und viele weitere Benefits hat. Die Apfelessig-Kur wird nach der Haarwäsche in die Haare einmassiert und entweder ausgewaschen oder in den Haaren gelassen.

Hilft Apfelessig gegen Schuppen?

Schuppen entstehen oft bei einer gereizten und überpflegten Kopfhaut. Apfelessig reinigt die Kopfhaut intensiv und normalisiert den pH-Wert der Kopfhaut, so kann der Essig auch gegen Schuppen helfen.

Kann Apfelessig die Haare spülen?

Die Reinigung mit Apfelessig ist effektiver als mit herkömmlichen Shampoos, da Essig Rückstände von Haarprodukten entfernt und den pH-Wert der Kopfhaut neutralisiert. Zur Anwendung wird die Apfelessig-Kur nach der Haarwäsche in die Haare einmassiert und nach einigen Minuten Einwirkzeit ausgespült.

Hilft Apfelessig bei der Pflege der Kopfhaut?

Die vielen wirksamen Inhaltsstoffe des Apfelessigs reinigen und pflegen die Kopfhaut intensiv. Apfelessig hilft gegen eine gereizte und juckende Kopfhaut und hat zusätzlich eine desinfizierende Wirkung.