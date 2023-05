Hausmittel bei spröden Lippen: Diese Beauty-Booster pflegen im Frühjahr 2023

Honig ist ein beliebtes Hausmittel bei spröden Lippen. Verteilt ihn dünn auf den Lippen und lasst ihn mindestens 10 Minuten, am besten über Nacht einwirken. Tupft den restlichen Honig anschließend mit einem sauberen Tuch ab.

