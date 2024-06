Heidi Klum im Paisley-Print: Sie macht das Muster zum Must-have des Sommers 2024

Während die GNTM-Models am Bungee-Seil fliegend die Blicke auf sich ziehen, ist "Germany's Next Topmodel"-Chefin Heidi Klum auch ohne Challenge ein Hingucker. Ihr extravagantes Outfit hält nicht sie nur kuschelig warm, sondern überrascht mit einem fast vergessenen Stoffmuster. Wie du Paisley im Alltag stylst.

Paisley im Allover-Look? Heidi Klum macht’s vor

Der Sprung ins Halbfinale wird vor malerischer Strandkulisse ausgefochten und von 6 Augen genauestens beobachtet. Mit Mode-Fotograf Kristian Schuller und Creative Director Thomas Hayo stehen zwei hochkarätige GNTM-Allstars an der Seite von Heidi Klum - doch optisch kann ihr keiner von beiden das Wasser reichen. Denn mit ihrem außergewöhnlichen Outfit fällt sie selbst in der Abenddämmerung direkt ins Auge. Verspielte Ornamente und exotische Schnörkel in Blau, Rot und Weiß verbinden sich zum angesagten Trendmuster und verschaffen dem Paisley-Print ein Comeback. Mit einer XXL-Daunenjacke und einem dazu passenden Rock trägt Heidi Klum den Trend direkt im Allover-Look. Rote Leggings, kniehohe Stiefel und Sonnenbrille komplettieren ihren Look, mit dem sie wieder einmal absolutes Fashion-Gespür beweist.

Paisley-Print erlebt einen Hype

Trugen nicht die Hippies das farbenfrohe Design einst auf wallenden Kleidern und Maxiröcken? Und später die konservativen Manager auf ihren Business-Krawatten? Das gehört jetzt alles der Vergangenheit an, denn heute tragen wir das orientalische Muster in Statement-Tönen und verpassen dem Klassiker damit ein Trend-Update. Statt in gedeckten Braun- und Rottönen präsentiert sich der Print jetzt in strahlendem Pink, Türkis, Gelb, Rot oder Blau. Bunte Sommerhosen, Jumpsuits, Kurz-Overalls, Crop-Tops und Oversize-Tops - das verspielte Design ist in jedem Fall ein echter Hingucker.

So kombinierst du den Paisley-Look

Das Hippie-Muster wird zum Sommer-Highlight - aber wie inszeniert man so ein auffälliges Muster richtig? Wir haben die wichtigsten Styling-Tipps zusammengestellt.