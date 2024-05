Heidi Klum in trendy Jeans-Looks: Die entspannten Alltags-Outfits der GNTM Style-Queen

Heidi Klum setzt mal wieder ein Fashion-Statement: Mitten im GNTM-Trubel zeigt sie, dass Denim aktuell ein absolutes Must-have ist. Auf ihrem Instagram-Post hüllt sich das 50-jährige Model von Kopf bis Fuß in Jeans. Wie auch du den Trend tragen kannst.

Heidi Klums freshe Jeans-Styles

Alltagstauglich heißt nicht langweilig - zumindest bei Heidi Klum. Denn während die GNTM-Chefin mit ihrem Team auf der Suche nach Nachwuchsmodels ist, gewährt sie uns mit ihren Instagram-Posts regelmäßig Einblicke in die GNTM-Bubble. Insbesondere die Looks der Model-Mama fallen uns ins Auge und die sind die diesem Jahr absolut trendy und alltagstauglich. Es müssen nicht immer Abendroben oder extravagante Styles sein - manchmal reicht die gute alte Jeans.

Allover-Denim? So funktioniert der Look!

Supermodel Heidi Klum macht es vor: So stylt man den Trend für Frühling 2024. Jeans von Kopf bis Fuß lautet das Motto. Wie du den Hype mitmachen kannst? Hol dir einfach dein liebstes Denim-Piece aus dem Schrank und kombiniere es mit weiteren Jeans-Teilen wie Hosen oder Röcken. Lässige Boots dazu und du hast eine simple, aber coole Kombi, die du zu fast jeder Gelegenheit tragen kannst. Dezenter Schmuck wie Ringe oder Hoop-Ohrringe setzen einen zarten Stilbruch zum legeren Denim.

Auch beim diesjährigen Kampagnenplakat glänzt Heidi im Allover-Denim-Look. © Rankin / Germany’s Next Topmodel - by Heidi Klum / ProSieben

Der Bootcut ist zurück! Heidi Klum in stylishen Schlaghosen

Weit, weiter, Schlaghose! Im Frühjahr sagen wir definitiv "Auf Wiedersehen" zu engen Hosen und begrüßen stattdessen ausgestellte Hosenbeine und lange Säume. Auch Model-Chefin Heidi Klum liebt den angesagten Look und weiß, wie man den 70er-Jahre-Trend perfekt in Szene setzt. Denn ihre Jeans hat einen besonderen Style: eine lässige Bootcut-Form mit einer auffallenden Bügelfalte an der Vorder- und der Rückseite des Hosenbeins. Das verleiht der Jeans eine klare, strukturierte Linie und einen dezenten Business-Charakter, sie wirkt elegant und professionell. Die Trend-Jeans mit heller Waschung liegt locker auf den Hüften und Oberschenkeln, vom Knie abwärts ist sie ausgestellt. Der leichte Schlag lässt sich perfekt mit Boots kombinieren.

Casual Fashion wie Heidi Klum

Heidi Klum hat ein Händchen für besondere Stylings, und das beweist sie auch bei diesem alltäglichen Outfit. Denn obwohl die Jeans an sich schon ein Hingucker ist, wirkt sie im Zusammenspiel mit den gewählten Pieces einfach sensationell. Das Model kombiniert die Trend-Jeans mit einem beigen Oversized-Blazer über einer farblich passenden Anzugweste und spitz zulaufenden Wildleder-Stiefeln in der Farbe des Blazers. Stilsicher kreiert sie ein harmonisches Ensemble, indem sie eine Farbe innerhalb des Outfits mehrfach einsetzt. Wow, was für ein Look!

