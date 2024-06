Perfektes Flugwetter für das spektakuläre Helikopter-Shooting bei GNTM 2024 - und Modelchefin Heidi Klum hat sich warm und passend angezogen. Im grünen Overall und beigem Plüschmantel zeigt sie, wie man den Military-Style als Fashion-Statement inszeniert.

Anzeige

Mehr Fashion-Trends entdecken in der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Fashion im Flugmodus

Gewohnt selbstbewusst steigt Heidi Klum aus dem Helikopter und empfängt die GNTM-Models zum Heli-Shooting. Mit ihrem olivgrünen Overall, klobigen Schnür-Boots und der Piloten-Sonnenbrille erinnert sie an die spektakulären Action-Szenen aus dem Kultfilm "Top Gun". Der lässige Jumpsuit mit durchgehendem Reißverschluss wird mit einem Gürtel tailliert, an dem authentisch ein Walkie-Talkie befestigt ist. Doc Martens mit extra dicker Plateausohle geben dem Look einen rockigen, modernen Touch. Komplettiert wird das Outfit mit einem kuscheligen Teddymantel, der gekonnt zwei Farben und zwei Materialien mixt. Cremefarbenes Kuschelfell und olivgrünes Stepp-Design machen das flauschige It-Piece zu einem echten Hingucker.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Piloten-Styles im Alltag tragen - so geht’s

Heidi Klum macht es vor: Geschickt kombiniert lässt sich Berufskleidung wie Overalls und Uniformen casual stylen. Mit diesen Tipps perfektionierst du deinen Look:

Schuhe: Weiße oder farbige mit Plateausohle sind besonders authentisch und wirken robust und edgy. Hosenbeine in die Schuhe stecken oder hochkrempeln - so bringst du die Stiefel perfekt zur Geltung und kommst lässig rüber. Im Sommer sorgen Weiße oder farbige Sneaker sorgen für einen lässigen und bequemen Look, während Ankle Boots oder Stiefeletten mit Absätzen dem Outfit einen schicken Touch verleihen. Modelle zum Schnüren undsind besonders authentisch und wirken robust und edgy. Hosenbeine in die Schuhe stecken oder hochkrempeln - so bringst du die Stiefel perfekt zur Geltung und kommst lässig rüber. Im Sommer sorgen flache Schuhe für einen entspannteren Look.

Accessoires: Ein absolutes Must-have ist die legendäre Piloten-Sonnenbrille , der Tom Cruise in den 80ern durch "Top Gun" zum Kultstatus verholfen hat. Auch solltest du den Overall an deine Silhouette anpassen und deine Taille betonen. Ein Ein absolutes Must-have ist die legendäre, der Tom Cruise in den 80ern durch "Top Gun" zum Kultstatus verholfen hat. Auch solltest du den Overall an deine Silhouette anpassen und deine Taille betonen. Ein Gürtel in einer Kontrastfarbe oder Leder ist noch auffälliger als der olivgrüne Stoffgürtel. Mit Statement-Schmuck kannst du modische Akzente setzen.

Jacke: Eine Eine Bomberjacke verstärkt die Military Vibes, etwas softer wirkt eine Jeansjacke oder eine Teddyjacke. Eine schwarze oder braune Lederjacke sorgt für einen rockigen Touch.

Frisur und Make-up: Ein natürlicher Look passt besonders gut zum Overall, etwa dezentes Make-up, bei dem du mit einem Ein natürlicher Look passt besonders gut zum Overall, etwa lockere Wellen à la Heidi Klum , ein lässiger Dutt oder auch ein hoher Pferdeschwanz . Dazu ein, bei dem du mit einem roten Lippenstift ein mutiges Highlight setzen kannst.