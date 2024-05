Heidi Klums Lieblings-Düfte: Das Topmodel trägt diese 5 angesagten Parfums

Kaum ein Star ist weltweit so populär und präsent wie Heidi Klum - und das schon seit rund drei Jahrzehnten. Ob bei GNTM oder auf dem roten Teppich, sie begeistert ihre Fans immer wieder mit coolen Outfits und lässigen Hairstyles! Wir verraten, mit welchen Parfums Heidi ihre angesagten Looks abrundet.

Heidi Klum: Faible für Details und blumige Parfums

Das Geheimnis von Heidis anhaltendem Erfolg? Gute Laune, Fleiß, Ehrgeiz - und sicherlich auch ihr Perfektionismus. Wie viel Wert das Style-Vorbild auf Details legt, können Fans und Model-Nachwuchs aktuell in der 19. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" erleben.

Was hier nicht zu sehen ist? Heidi Klum achtet sogar darauf, dass ihr Duft mit dem Outfit harmoniert, wie im Magazin "Freundin" zu lesen war: "Für mich gibt Parfum den letzten Schliff, der einen Look ausmacht." Besonders Blütenaromen wie Maiglöckchenduft, der sie an ihre Kindheit erinnert, haben es der schönen Blondine dabei angetan. Sie hat sogar eine eigens für sie kreierte Rosensorte auf ihren Namen getauft.

Die Heidi-Klum-Rose in der Trendfarbe Magenta ist eine üppig gefüllte, intensiv duftende Beetrose, die von Juni bis Ende November blüht. Wir verraten dir, welche Parfums mit diesen beiden Blütennoten Heidi am liebsten auf der Haut trägt.

Heidis erster Duft: Ein Klassiker von Gabriela Sabatini

Schon gewusst: Papa Günther Klum arbeitete 25 Jahre als Produktionsleiter beim Parfumhersteller 4711 und versorgte sein Töchterchen regelmäßig mit Duftproben. Einer ihrer Favoriten: der erste Duft von Tennislegende Gabriela Sabatini, der Angstgegnerin von Steffi Graf. Ein unverwüstlicher Klassiker unter den lieblichen Damendüften, der sich seit 1989 in den Regalen der Drogerien hält. Auf die fruchtige Kopfnote mit Bergamotte, Zitrone und roten Früchten folgt ein blumiges Herz aus Orangenblüte, Jasmin und natürlich Heidis liebsten Aromen Maiglöckchen und Rose.

Heidi Klums eigene Duftlinie: Time to Shine!

Ganze drei Heidi-Klum-Düfte und ein Topmodel-Duft, der übrigens heute noch unter dem Namen "Beautyqueen" erhältlich ist, entstanden während ihrer Kooperation mit dem Unternehmen LR Health & Beauty. Danach wechselte die smarte Unternehmerin zum Kosmetik-Riesen Coty, der unter anderem für seine erfolgreichen Celebrity-Düfte bekannt ist. 2011 erschien das Erste von insgesamt vier Shine-Parfums. Heidi wollte, dass es "sinnlich und feminin ist, aber dennoch luxuriös und teuer riecht". Für die würzig-süße Kreation mit Mandarine, rosa Pfeffer, Tonkabohne und Heidis geliebten Maiglöckchen gab es eine Auszeichnung bei den sogenannten FiFi Awards, den Oscars der Duftbranche. Inzwischen wird leider keiner der Düfte der Serie mehr produziert, allerdings lassen sich gelegentlich Restbestände in Online-Shops finden.

Heidis Duftgeheimnis: L'Ambre des Merveilles von Hermès

Mittlerweile hat Heidi Klum offensichtlich erst mal genug von Signature Scents. Stattdessen probiert sie viele Parfums aus, wie sie in der amerikanischen "Harper’s Bazaar" verriet, und entdeckt neue Nuancen und Outfit-Matches für sich: "Ich bin ein großer Fan von Hermès L’Ambre des Merveilles, aber ich wechsle ab, je nach meiner Stimmung". Die warm-holzige Komposition betört mit Patschuli, Perubalsam und Amber - und kommt ganz ohne Blütenaromen aus.

Der Duft der Stars: Opium von Yves Saint Laurent

Der elegant-sinnliche Kultduft Opium von Yves Saint Laurent, der auch Emily Blunt, Salma Hayek, Linda Evangelista und Gisele Bündchen begeistert, soll ebenfalls zu Heidi Klums absoluten Duftlieblingen zählen. Und hier taucht im Auftakt direkt wieder Heidis Maiglöckchen auf, neben Mandarine und Bergamotte. Die Herznoten Jasmin und Myrrhe entfalten sich auf einer Basis aus süßem Räucherharz, Vanille und Patschuli. Glamour pur!

Duftfamilie: Leni Klums Lieblingsparfum von Dior

Offensichtlich hat Heidi nicht nur Model-Gene und Stilbewusstsein an ihre älteste Tochter vererbt, sondern auch die Liebe zu blumigen Düften. Leni Klum postete auf Instagram ein Selfie mit einem Flakon von J’adore Parfum d’Eau von Dior. Die Neuinterpretation des Klassikers von 1999 verführt mit einem Bouquet aus Jasmin, Magnolie, Neroli und Rosen. Kein Wunder, dass das zarte Blütenwasser einer von Lenis Lieblingsdüften ist - und bestimmt auch ganz nach Mamas Geschmack!

