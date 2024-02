Von wegen spießig! Heidi Klum rockt Hosenanzug mit Nadelstreifen

Dass Heidi Klum und Jean Paul Gaultier ein gutes Match sind, beweisen die beiden auch diese GNTM-Staffel wieder. Heidi glänzt in einer seiner Kreationen und zeigt: Ein Hosenanzug kann auch ganz schön für Rock 'n' Roll sorgen.

Heidi Klum belebt den Hosenanzug-Trend wieder

Na gut, dann holen wir unseren eben auch wieder aus dem Schrank! Die Rede ist natürlich vom Hosenanzug, den Heidi Klum in der 2. Folge von "Germany's Next Topmodel" (nächsten Donnerstag, 22. Februar, 22:15 Uhr auf ProSieben). Oder besser: rockt! Denn natürlich trägt Frau Klum nicht irgendeinen schnöden cremefarbenen Nadelstreifen-Anzug, bei ihr ist das Modell von Jean Paul Gaultier mit interessanten Eyecatchern versehen.

Schultern, Rücken, die Frontseite sowie Ärmel des Blazers haben grobe Flecht-Details, wo man ansonsten zurückhaltende Nähte erwarten würde. Der Geniestreich im Design: Es wirkt so, als könnte der Blazer in seine Einzelteile zerfallen, würde man auch nur eine der geflochtenen Schnüre lösen, was dem schicken Jäckchen Coolness verleiht. Punk meets Business-Look sozusagen.

Dazu kombiniert Heidi die passende Hose mit ausgestelltem Bein und ein sexy Bustier-Top. Ins Büro geht sie mit diesem Nadelstreifen-Anzug sicher nicht! Wer das oder ein ähnliches Modell im Office tragen will, der sollte das Bustier gegen eine Bluse tauschen. Vorteil: Hier blitzt dann keine Haut durch die Flecht-Nähte und der Look switcht von sexy zu Business Casual.

Heidi weiß, dass der Hosenanzug schon alle Blick auf sich zieht und lenkt deswegen mit ihrem restlichen Styling nicht davon ab. Ihre Haare trägt sie in lässigen Wellen offen, am Hals funkelt eine Diamantkette. Ihr Make-up ist ihr Signature-Look: zu Lippen in Nude kombiniert sie klassische Smokey Eyes. Der einzige Farbklecks sind ihre leuchtend roten Fingernägel.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Jean Paul Gaultier als Gastjuror bei GNTM

Ob Gastjuror und Modedesigner Jean Paul Gaultier stolz auf Heidis Styling ist? Schließlich ist der Dreiteiler von seinem eigenen Label, von dem er sich 2020 übrigens zurückgezogen hat. Er überlässt jetzt Gast-Designer:innen wie zuletzt Simone Rocha die kreative Leitung der Fashion-Shows und erfreut sich an deren Ideen (wenn man sein breites Grinsen in der Front Row so richtig deutet).

Zwei Ikonen unter sich: Designer Jean Paul Gaultier und Supermodel Heidi Klum sind bei GNTM wieder besonders stylisch unterwegs. © ProSieben/Richard Hübner

Selbst wenn er nicht mehr aktiv in der Modeszene mitmischt, so ist Gaultiers Einfluss immer noch zu spüren. Sein Mix aus verschiedenen Genres, Popkultur, LGBTQIA+-Elementen und extravaganten Materialien sind aus der Fashion-Bubble nicht mehr wegzudenken. Bestes Beispiel: Heidis cooler Business-meets-Party-Suit!

Und dass in seinen Designs auch immer ein bisschen Humor steckt, erkennt man an Jean Pauls Outfit. Er entscheidet sich für seine ikonischen blauen Matrosenstreifen, die ihn übrigens auch zum Flakon eines seiner Duft-Bestseller inspiriert haben. Der edgy Twist an diesem Look? Er trägt das Sailor-Top als Foto auf ein Shirt gedruckt.

