Heidi und Leni Klum: Mutter und Tochter  ziehen vor der Kamera wieder (fast) blank

Heidi Klum und Leni Klum werden zu Wiederholungstäterinnen: In Berlin haben Mutter und Tochter wieder eine neue Dessous-Kollektion vorgestellt.

Nicht die erste Dessous-Kollektion des Model-Duos

Heidi Klum und Tochter Leni Klum haben einmal mehr ihre kreative Ader unter Beweis gestellt. Am Freitagabend stellte das Mutter-Tochter-Duo zusammen mit Intimissimi wieder eine neue Dessous-Kollektion vor. Die Unterwäsche kam auch unter ihren durchsichtigen Red-Carpet-Looks zum Vorschein.

Zum Dinner-Event im Berliner Bode-Museum, wo Heidi Klum derzeit die neue "Germany's Next Topmodel"-Staffel für 2024 dreht, zeigte sich Leni in einem hochgeschlossenen und bodenlangen schwarzen Kleid. Der transparente Stoff gab den Blick auf ihre edle und ebenfalls schwarze Spitzen-Lingerie frei. Ihre haselnussbraunen Haare hatte Leni zu leichten Wellen frisiert.

Heidi Klum war mit ihrem fuchsiafarbenen Spitzenkleid mit langen Ärmeln ebenfalls ein Hingucker - auch dank BH-Blitzer. Dass Heidi nichts gegen ein bisschen sexy hat, wissen wir spätestens seit ihrem legendären Tanga-Look aus der GNTM-Staffel 2023. Zum kurzen Dress wählte sie kupferfarbene Stilettos mit hohem Absatz und knallrote Fingernägel. Ihre blonden Haare ließ Klum offen über die Schultern fallen.

Im Clip: Noch mehr zum Red Carpet Auftritt von Heidi und Leni Klum

Heidi Klum: Das antwortet sie den Hatern

Die erste gemeinsame Kollektion mit Intimissimi stellten Heidi und Leni Klum im Oktober 2022 vor - und sorgten damit für viel Aufsehen. Denn nicht jede:r war angetan davon, dass sich Mutter und Tochter gemeinsam halbnackt vor der Kamera zeigte. Fiese Bezeichnungen kursierten im Netz und nannten Heidi u.a. "Puffmutter". Autsch! Heidi wehrte sich auf Instagram im Mai dazu und sagte in einem Story-Video, wie es ihr mit den Anfeindungen so ging: "Ich muss sagen, dass ich sehr stolz bin, dass meine Tochter überhaupt diese Kampagne mit mir machen wollte und dass sie sich vor ihrer eigenen Mutter nicht schämt in ihrer Haut und umgekehrt."

Im Hause Klum ist man mit sich im Reinen. Nacktheit sei, wie sie selbst 2016 im US-Magazin "OceanDrive" erklärte, überhaupt kein Problem für sie. Dem "People"-Magazin verriet Heidi zudem, wieso sie auch zu Hause oft nackt ist: "Ich mag einfach keine Bräunungsstreifen, weil ich so viele verschiedene Outfits trage. Das ist sehr strategisch." Kein Wunder also, dass auch Leni eine liberale Einstellung zu einem freizügigen Kleidungsstil hat - Mama Heidi hat ihr vorgelebt, sich im eigenen Körper wohl zu fühlen. Dementsprechend erfolgreich war die erste Kampagne auch, es folgten weitere Linien, darunter eine Festtags-Kollektion in besinnlichem Rot. Nun also eine Neuauflage des Dessous-Erfolgs.

Diese "GNTM"-Stars waren auch da

Bei ihrem Dinner-Event in Berlin am Freitag waren auch Stars und bekannte Gesichter aus dem "GNTM"-Universum zu Gast, darunter etwa Familienfreund Thomas Hayo (54). Auch die Teilnehmerinnen Ida Kulis, Dascha Carriero sowie die Gewinnerinnen Vivien Blotzki (22) und Alex Mariah Peter (25) waren vor Ort.