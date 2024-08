Ihre Athleisure-Looks haben einen eigenen TikTok-Sound. Ihr Revenge Dress ist in die Geschichte eingegangen. Und ihre Kombis aus Jeans, Boots und Blazern fluten aktuell wieder unsere Pinterest Walls. Lady Diana Spencer war und ist bis heute ein Fashion-Vorbild. Während die Teile, die sie damals trug, direkt ausverkauft waren, können wir sie jetzt mit modernen Remakes und Retro-Teilen nachstylen.

Lady Di - die Message hinter ihren Outfits

Sie ist und bleibt die Prinzessin der Herzen. Auch wenn sich immer schon sowohl glamouröser Gossip als auch tragische Gerüchte um Lady Di rankten. Dank ihres aufregenden Lebens im Blitzlichtgewitter standen auch ihr Streetstyle, ihre Frisuren, wie der typische Diana Bob, ihr Make-up, ihre Düfte und die Brands, die sie trug im Zentrum der Aufmerksamkeit. Heute ebenso wie damals.

Auf TikTok rekreiert die Gen Z die schönsten Looks von Diana Spencer. Und die britische Modeschriftstellerin Eloise Moran analysiert in ihrem neuen Buch "The Lady Di Look Book: What Diana Was Trying To Tell Us Through Her Clothes", wie die junge Prinzessin mit ihren Looks versuchte, gegen das Königshaus, Konventionen, Erwartungshaltungen und gesellschaftliche Zwänge zu rebellieren. Gleichzeitig rücken Hollywood-Projekte wie "The Crown" und "Spencer" Lady Di wieder ins Rampenlicht.

Ihre Looks von damals, sei es die klassische Kombi aus Radlerhosen und Sweatshirt oder ihr unvergessliches Revenge Dress, aber auch die ikonischen Power-Blazer oder der zarte Perlenschmuck haben längst Kultstatus erreicht. Außerdem kehren mit den aktuellen Trends auch andere 80er- und 90er-Looks auf die Laufstege, in die Styling-Ateliers und schließlich in unsere Kleiderschränke zurück. Manche Brands stellen sogar gezielt Duplikate oder exakte Repliken von Outfits her oder kopieren und modernisieren die Schlüssel-Stücke ihrer Looks. Kurz: Wir können gerade nicht genug kriegen von der Diana-Ästhetik. Enge Radlerhosen und Oversize-Pullover, weiße Blusen mit Schleifen, Jeans mit hoher Taille, klobige Sneakers und Oberteile mit Puffärmeln à la Lady Di hängen aktuell in den Läden - und wir verraten dir, wo du sie findest.

Im Clip: Mit diesen Outfits schrieb Lady Diana Modegeschichte

Den einzigartigen Lady-Di-Look stylst du mit diesen 5 It-Pieces nach

Für alle, die Dianas Outfits, vor allem aber ihren unvergleichlichen Stil nachahmen wollen, hat Moran in ihrem Buch auch ein paar Tipps parat: Kopiere die Prinzessin nicht einfach. Entscheide dich, welche Merkmale ihres Stils du am ehesten in deinen eigenen integrieren kannst. Vielleicht ihre kitschigen Muster? Die üppigen Ärmel oder schulterfreien Dekolletés? Ihren Athleisure-Stil?

Dann suche dir ein paar Investitionsgüter aus, um die du deinen eigenen Look aufbauen kannst. Zum Beispiel das kleine Schwarze, Retro-Blusen und spitze Pumps oder eben die dicken Sneaker und Sweater. Zur Inspiration haben wir einige von Dianas ikonischsten Kleidungsstücken hier gesammelt, von welchen du ähnliche Modelle auch bei Zara, H&M und Co. findest.

Look #1: Das schwarze Schaf

Ein scheinbar unschuldiger, sehr süßer Look - aber der Schaf-Pullover wird heute als eine von Dianas bedeutungsvollsten modischen Entscheidungen angesehen. Während ihren sehr frühen Jahren mit der Royal Family rebellierte sie mit unkonventionellen, verspielten Mustern und Prints. Das eine schwarze Schaf auf ihrem roten Strickpullover war eine ganz klare Message. Das Original wurde kürzlich bei einer Auktion für 1,14 Millionen Pfund versteigert. Ein Remake findet man bei Rowing Blazers - nicht nur in Signalrot, sondern auch in Hellblau, Rosa oder Knallgrün. Sogar Socken, Taschen und Fußball-Trikots gibt es mit dem ikonischen Print. Jetzt müsst ihr euch nur noch für eine der Trendfarben entscheiden.

Look #2: Der Logo-Sweater

Diana war Patin der British Lung Foundation und trug das Sweatshirt mit Logo und dem inzwischen berühmten roten Ballon während eines Polospiels. Ensembles wie diese haben sie zur Queen of Casual gemacht. Den schicken Blazer über dem betont lässigen Pulli zu tragen und die Cowboystiefel zur High-Rise-Jeans waren damals bahnbrechend. Retro-Jeans, boxy Blazer und vor allem mega trendy Cowboystiefel findet man diese Saison zuhauf. Und das legendäre Sweatshirt gibt es nach wie vor im Charity Shop von Asthma + Lung UK.

Look #3: Das kleine Schwarze

Das wahrscheinlich denkwürdigste und bekannteste Outfit von Prinzessin Diana ist das schulterfreie Kleid von Christina Stambolian, besser bekannt als das "Revenge Dress". Kurz nachdem das royale Paar, Prinzessin Diana und Prinz Charles ihre Trennung bekannt gegeben hatten, präsentierte sich das It-Girl von damals in diesem engen, schulterfreien Little-Black-Dress und schrieb Modegeschichte. Seitdem diente das Kleid als Vorlage für eine ganze Reihe an Kopien. Aber aktuell feiern wir günstigere, moderne Versionen, wie die von & Other Stories.

Look #4: Radlerhose & Designer-Handtasche

Es gibt unzählige Paparazzi-Fotos von Diana in Radlerhosen. Beim Einkaufen, beim Joggen oder unterwegs mit den Kids William und Harry. Sie hatte ein Paar in einem Lachston, natürlich in Schwarz und Grau, in Blau und Lila, aber eben auch dieses Paar in Weiß. In Kombination mit dem mintfarbenen Sloppy-Joe-Sweatshirt, der Birkin-Bag, einer von Lady Dianas liebsten Handtaschen, und den klobigen Sneakern, ist das Outfit zu unserem Favoriten für den anstehenden Urlaub oder sommerliche Tage in der Heimat geworden. Die passende Hose in so ziemlich allen vorstellbaren Farben - auch Weiß - haben wir bei Oysho gefunden, sodass wir uns schon mal ein Diana-würdigen Vorrat anlegen können.

Look #5: Barbiecore

Ab in die zweite Reihe, Margot Robbie! Bevor die Hollywood-Beauty nämlich den aktuellen Barbiecore-Trend ausgelöst hat, sorgte schon Diana Spencers Vorliebe für rosa Outfits vor 30 Jahren für einen Pink-Hype. Dieser rosafarbene Look aus Karo-Hose und Pullover, in welchem die Prinzessin vor ihrem Haus in Highgrove fotografiert wurde, ist auch an Emma Corrin in Staffel 4 von "The Crown" nachgestellt zu sehen. Wir shoppen pinke Allover-Looks in der Barbie Capsule Collection von Reserved, pinke Hosen und rosa Pullover gibt es aber auch bei H&M, Mango & Co. zu entdecken.