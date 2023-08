Hitzeschutzspray, Creme oder Öl: Das sind die besten Haarschutz-Produkte beim Styling

Unsere Haare sind super sensibel, wenn es um Hitze geht. Deswegen ist der richtige Hitzeschutz beim Stylen besonders wichtig, um brüchiges Haar zu vermeiden. Schon allein die Sonnenstrahlen im Sommer können die Haare austrocknen. Ob beim täglichen Styling der Haare oder beim gelegentlichen Glätten oder Locken - ohne Hitzeschutz schädigen wir unsere Haare. Wir haben alle Informationen rund um den Hitzeschutz für eure Haare zusammengestellt und verraten euch unsere Favoriten, wenn es ums Styling geht.

Wie schadet Hitze unseren Haaren?

Gesunde und gut gepflegte Haare sind weich und glänzend. Doch durch übermäßige Hitze beim Stylen können wir trockene Haare und Spliss bekommen. Hitze entzieht nämlich Feuchtigkeit aus unserer Haut und unseren Haaren. Wegen der Heizungsluft im Winter haben wir oft trockene Lippen und Hände und müssen uns viel stärker um die tägliche Hautpflege kümmern.

Genauso ist es auch mit unseren Haaren: Heiße Luft aus dem Föhn oder ein heißes Stylingtool erhitzen die Haare und ziehen die Feuchtigkeit heraus. Die Nutzung eines Glätteisens für glatte Haare oder eines Lockenstabs für große Locken sollte also immer mit einem Hitzeschutz für eure Haare verbunden sein. Selbst im Sommer solltet ihr die Haare vor der Sonne schützen, um Sun Damage zu vermeiden. Haarpflege im Sommer ist also genauso wichtig wie im Winter.

Die besten Hitzeschutz-Produkte

In der Welt der Haarpflege gibt es viele Artikel mit Hitzeschutz. Ob vegan, mit natürlichen Inhaltsstoffen oder ein Hitzeschutz ohne Silikone - für jeden gibt es das passende Haircare-Produkt. Wir stellen euch unsere Hitzeschutz-Favoriten vor.

Das Hitzeschutzspray

Ganz klarer Hitzeschutz-Favorit ist das Hitzeschutzspray. Das Hitzespray ist super einfach in der Anwendung: Einfach vor dem Styling über die Haare sprühen, trocknen lassen und schon könnt ihr die Frisur wie gewohnt stylen. Hitzeschutzspray existiert in vielen Varianten: für Locken, glatte Haare, mit Color-Schutz oder mit Anti-Frizz-Wirkung. Für jeden Haartyp findet sich das passende Haarschutzspray, und damit ist es ein klares Must-have.

Hitzeschutzspray, Hitzeschutz-Öl und Co. - wir verraten euch, auf welche Haarpflegeprodukte ihr zurückgreifen solltet.

Das Hitzeschutz-Öl

Neben dem pflegenden Effekt bieten viele Haaröle auch einen Hitzeschutz. Einfach etwas Haaröl in den Händen verreiben und in Längen und Spitzen geben. So könnt ihr euer trockenes Haar pflegen und gleichzeitig auch vor Hitzeschäden bewahren.

Die Hitzeschutzcreme

Der Hitzeschutz als Creme ist ähnlich einem Leave-In-Conditioner oder einem Pflegeserum. Die Anwendung ist super einfach: Nach dem Haarewaschen einfach etwas Hitzeschutzcreme in den feuchten Haaren verteilen und anschließend normal trocknen und stylen. Diese Art von Hitzeschutz für die Haare ist besonders praktisch, wenn ihr die Haare nach dem Waschen föhnen und stylen wollt. Daneben spendet die Hitzeschutz-Creme Feuchtigkeit und Pflege für eure Haare.

Ein Pflegeserum für die Haare: Ähnlich wie ein Leave-in Conditioner verteilt ihr die Hitzeschutz Creme direkt in eure feuchten Haare.

Hitzeschutz-Shampoo, -Spülung und Co.

Super praktisch sind Haarpflegeprodukte, die bereits einen Hitzeschutz integriert haben. Viele Shampoos, Haarkuren oder andere Haarprodukte haben einen UV-Schutz, manche davon sogar einen Hitzeschutz. Mit diesen Produkten könnt ihr das Haar ganz normal waschen, trocknen, glätten oder locken, ohne einen zusätzlichen Hitzeschutz zu verwenden.

Hitzeschutz - diese Tipps & Tricks solltest du kennen

Neben den klassischen Hitzeschutz-Produkten könnt ihr auch im Alltag auf andere Dinge achten, um eure Haare zu schützen:

Benutzt den Lockenstab oder das Glätteisen niemals an nassen oder feuchten Haaren. Verwendet einen vernünftigen und nicht beschädigten Lockenstab oder Glätteisen für euer Haar. Trocknet und stylt die Haare nicht mit heißer, sondern warmer Luft. Gebt immer ausreichend Pflege in eure Haare, um sie mit genügend Feuchtigkeit zu versorgen. Benutzt ein Hitzeschutzspray mit UV-Filter , wenn ihr viel Zeit in der Sonne verbringt. Auch ein Sonnenhut wirkt wahre Wunder! Pflegt die Haare und schneidet die Spitzen regelmäßig, um sie widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse zu machen. Legt ab und zu einen Wellnesstag für die Haare ein: keine Locken, kein Glätten und nur an der Luft trocknen.

DIY Hitzeschutz: Diese Alternativen hat jeder zu Hause

Für guten Hitzeschutz braucht ihr gar kein Geld auszugeben, denn ihr habt ihn wahrscheinlich schon im Haus! Hausmittel als natürliche Hitzeschutz-Alternative schützen eure Haare genauso gut wie Haarpflegeprodukte aus der Drogerie. Was es für gute Hitzeschutz-Alternativen gibt und wie ihr sie anwendet, erfahrt ihr hier:

Apfelessig: In der nachhaltigen Haarpflege wird Apfelessig schon oft in selbstgemachten Haarspülungen verwendet. Das Beste ist, dass Apfelessig nicht nur pflegt, sondern auch schützt. Ihr nutzt einfach eine Mischung aus Apfelessig und Wasser als Haarspülung, anschließend könnt ihr eure Haare wie gewohnt mit Föhn oder Glätteisen stylen. Apfelessig bewirkt ein Zusammenziehen der äußeren Schuppenschicht der Haare, sodass sich ein perfekter Schutzfilm bildet.

Aloe vera: Mit Aloe vera gebt ihr euren Haaren und eurer Kopfhaut viel Feuchtigkeit und Pflege. Gerade ein heißes Stylingtool entzieht den Haaren die Feuchtigkeit, daher ist die reichhaltige Pflege von Aloe vera ein guter Ausgleich. So bietet sich Aloe Vera perfekt als Hitzeschutz an.

Kalter Kamillentee: Der wohltuende Kamillentee eignet sich perfekt als Alternative zu einem Hitzeschutz-Produkt. Einfach den heißen Tee abkühlen lassen und in eine Sprühflasche füllen. Jetzt könnt ihr den kalten Kamillentee wie ein normales Hitzeschutzspray vor dem Styling nutzen. Der Kamillentee schützt die Haare vor der Hitze und verleiht ihnen einen seidigen Glanz.

Olivenöl: Das reichhaltige Olivenöl pflegt sprödes und trockenes Haar. Es lässt euer Haar glänzen und macht es geschmeidig. Zudem schützen natürliche Öle die Haare vor hohen Temperaturen. Ein wenig Öl vor dem Styling in die Haare einmassiert, wirkt wie ein Schutzschild.

Sheabutter: Die cremige Textur pflegt euer Haar und hilft, Knoten zu entfernen. Da Sheabutter eine effektive Wärmeleitfähigkeit besitzt, werden eure Längen beim Styling vor der Hitze geschützt. Verteilt einfach ein wenig Sheabutter in den Haaren und stylt die Haare wie gewohnt.