Hochzeitssaison 2023: So findet ihr das perfekte Brautmutterkleid

Im festlichen Brautmutterkleid stilvoll und dezent neben der Braut glänzen: So findet die Brautmutter das passende Kleid für Standesamt und Kirche.

Anzeige

Brautmutterkleider – dezent und stilvoll neben der Tochter glänzen

Der schönste Tag deines Lebens rückt langsam näher? Die Vorfreude steigt, Freunde und Verwandte sind eingeladen, der Termin im Standesamt steht, das Traumkleid ist auch schon ausgesucht. Jetzt fehlt nur noch ein festliches Kleid zur Hochzeit für die Brautmutter. Während es Hochzeitsgäste meist relativ leicht haben, dem Dresscode zu folgen, ist die Wahl des passenden Outifts für die engste Familie der Braut - vor allem für die eigene Mutter - natürlich etwas ganz Besonderes sein. Doch wie findet man das perfekte Brautmutterkleid und worauf sollte man achten? All das erfährst du hier.

Als Hochzeitgast gibt es einige Fashion-Regeln zu beachten - manche davon sind aber überholt. Was dieses Jahr wirklich im Trend liegt, gibt's hier. Brautkleider-Trends 2023: Entdeckt hier die 14 schönsten Looks der Hochzeitssaison. Noch auf der Suche nach dem perfekten Outfit für die standesamtliche Trauung? Hier gibt es die die schönsten Looks für euch.

Anzeige

Anzeige

So hilft das Sternzeichen bei der Wahl des richtigen Kleids für die Hochzeit - und für die Brautmutter!

Das richtige Brautmutterkleid finden: Darauf solltet ihr achten

Der Hochzeitstag soll so harmonisch wie bei Schauspielerin Lea Michele und ihrer Mutter Edith Sarfati ablaufen? Damit es kein Dress-Drama gibt, sollte die Brautmutter als Erstes mit ihrer Tochter sprechen und schauen, ob sie Wünsche oder eigene Vorstellungen hat. Ansonsten gilt es, sich frühzeitig um das Thema zu kümmern. "Vielleicht schaut die Mutter im Brautmodenladen der Tochter, ob dort auch Festgarderobe angeboten wird. Oder bei der eigenen Lieblingsmarke", rät Nadine Metgenberg, Wedding Plannerin und Gründerin von Fine Weddings & Parties. Für alle Brautmütter, die sich ein individuelles Kleid zum großen Tag der Tochter wünschen, hat Nadine Metgenberg noch eine Idee: "Wer etwas ganz Besonderes möchte, kann sich auch ein eigenes Kleid anfertigen lassen." So besteht zumindest nicht die Gefahr, dass ein anderer Gast im gleichen Look aufschlägt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Brautmutterkleid: So wählt ihr die richtige Länge aus

Am besten stimmen sich Braut und Brautmutter genau ab. Welche Vorstellungen haben beide? Worin fühlt sich die Mama wohl und worin würde die Braut ihre Mutter am liebsten sehen? Generell gilt: Zu kurz sollte das Kleid nicht sein. Ab Knie- bzw. Wadenlänge ist aber alles erlaubt, was euch beiden gefällt. Wer auf ein kürzeres Modell setzt, sollte sich beim Dekolleté dafür zurückhalten und auf einen dezenten Ausschnitt setzen.

Brautmutterkleider knielang

Knielang bedeutet in diesem Fall, dass das Kleid bis knapp unter die Knie reichen und nicht schon darüber enden sollte. Wie apart diese Variante aussieht, zeigte die Mutter von Schauspielerin Ashley Tisdale auf deren Hochzeit. Modelle aus Chiffon oder Seide eignen sich perfekt für einen stilvollen Auftritt. Falls die Braut in einem kurzen Kleid heiratet, sollte die Brautmutter auf keinen Fall zu einer langen Robe greifen – dann ist die knielange Option die perfekte Wahl. Läden für Brautmode bieten festliche Kleidung zur Hochzeit unter der Rubrik Cocktail Dress an.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Brautmutterkleider wadenlang

Mit Midikleidern kann man wenig falsch machen. Sie zeigen nicht zu viel Haut, sind feminin und gleichzeitig maximal elegant. Ob die Brautmutter lieber zum edlen Etui-Cut greift oder zum romantisch-verspielten Modell mit fließendem Stoff, bleibt ihr – und natürlich der Braut – überlassen. Wer sich für ein längeres Modell entscheidet, darf dafür gern ein wenig mehr Dekolleté zeigen.

Brautmutterkleider lang

Es soll für diesen besonderen Tag ein wirklich besonderes Kleid sein? Dann ist ein Modell in Maxi-Länge genau das Richtige. Bodenlange Roben sehen äußerst edel aus und versprühen einen fast schon royalen Flair. Wenn der Dresscode "Abendkleid" oder "Black Tie" lautet, sollte die Wahl unbedingt auf ein langes Kleid fallen. Ärmel aus Spitze oder ein edler U-Boot-Ausschnitt sehen bei diesen Modellen so richtig elegant aus. Wie der Look funktioniert hat Kathy Hilton, Mama von It-Girl Paris Hilton, vorgemacht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Brautmutterkleid: die passende Farbe finden

Die einzige wichtige Frage lautet hier: Welche Farben stehen der Brautmutter? Wenn die Antwort gefunden ist, dann kann die Suche nach dem Kleid beginnen. Am besten eignen sich edle Töne, die zum Haut- und Haartyp passen. Elegante Farben wie Bordeaux, Blau, Beige oder Dunkelgrün gehen immer. Einziges No Go: selbstverständlich Weiß oder Cremetöne – es sei denn, das ist der ausdrückliche Wunsch der Tochter. Auch pastellige Farben können neben der Braut wunderschön strahlen, wie man an der Mutter von Schauspielerin Priyanka Chopras auf der Hochzeit mit Sänger Nick Jonas bewundern konnte. Dann nur vorher klären, ob Pastelltöne nicht den Brautjungfern vorbehalten sind. Die Outfits sollten sich von dem der Mutter nämlich deutlich unterscheiden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Brautmutterkleid für Standesamt oder Kirche

In der Kirche darf es gern bunt und fröhlich sein, etwa mit großen floralen Mustern. Dennoch sollte das Kleid nicht nach sommerlichem Freizeit-Outfit aussehen, sondern Eleganz ausstrahlen. "Im Standesamt wird der wichtigste Vertrag im Leben der Tochter unterschrieben, der Look sollte also seriös bis chic sein. Die Brautmutter kann zum Beispiel auch zum Overall greifen", sagt Nadine Metgenberg. Es muss nämlich nicht immer unbedingt ein Kleid sein. Auch Overalls können geschmackvoll aussehen. Mit Pumps und edlem Schmuck kombiniert stehen sie Kleidern in nichts nach.

Brautmutterkleid für Sommer oder Winter

Nicht jede Hochzeit findet im Sommer statt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Garderobe der Gäste sowie der Brautmutter. Im Sommer eignen sich luftige Stoffe wie Seide, Satin oder Chiffon. Im Winter hingegen kann eine Samtjacke oder ein Bolero über dem Kleid getragen werden. Wer zu einer Strumpfhose greift, sollte hier auf die Farbe achten. Schwarze Tights zum bunten Kleid sind leider ein Tabu. Bei niedrigen Temperaturen lieber auf ein hautfarbenes Modell setzen.

Dos & Dont’s beim Kleid der Brautmutter

"Never outshine the bride! Und bitte kein Partnerlook", fasst Hochzeitsexpertin Nadine Metgenberg die wichtigsten Regeln zusammen. Opulenter und spektakulärer als das Brautkleid sollte kein anderes auf der Hochzeit sein – natürlich auch nicht das der Brautmutter. "Gerne kräftige Farben nehmen wie ein edles Smaragdgrün. Dazu eine Statementkette – Mamas dürfen auch ihr Dekolleté betonen."

Im Zweifel gilt: Erlaubt ist, was Mutter und Tochter gefällt. Wer es schafft, ein Modell zu finden, das umwerfend aussieht, in dem getanzt und geschlemmt werden kann und welches das Hochzeitskleid der Braut nicht überstrahlt, landet einen Volltreffer und kann sich auf ein unvergessliches Fest freuen.

Ist das eigene Kleid und das für die Brautmutter ausgesucht, fehlt nur noch das perfekte Braut-Make-up und das passende Parfum zur Hochzeit!