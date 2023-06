Hollywood-Star Selena Gomez: Das sind die 10 schönsten Frisuren der Schauspielerin zum Nachstylen

Als Sängerin, Schauspielerin und Synchronsprecherin ist Selena Gomez ein Vorbild für viele Frauen. Schon seit vielen Jahren ist sie im Showgeschäft tätig und hat uns hier nicht nur mit ihrer Kunst und ihrer klaren Haltung zu gesellschaftlichen Themen wie Body Positivity beeindruckt, sondern auch mit ihrem Stilbewusstsein. Besonders begeistert waren wir in den vergangenen Jahren von ihren immer wieder neuen und coolen Frisuren. Wir zeigen euch Selena Gomez Top 10 Hairstyles!

Anzeige

Die krassesten Looks von Selena Gomez

Anzeige

Anzeige

1. Voluminöser Flechtzopf

Schon in ihrer Kindheit war Selena Gomez durch Fernsehserien oder Filme bekannt. Auch 2013 feierte die erst 21-Jährige in ihrer Karriere große Erfolge. Bei den MTV Movie Awards zog sie nicht nur mit ihrer Performance auf der Bühne alle in ihren Bann, sondern stahl den anderen Stars auch auf dem roten Teppich mit ihrer ausgefallenen und voluminösen Flechtfrisur die Show. Ihre obere Haarpartie toupierte sie für das ultimative Volumen. Ein hoher, geflochtener Zopf vollendete die Red-Carpet-Frisur!

Was für ein Hingucker! Selena Gomez mit einem ausgefallenen Flechtzopf auf den MTV Movie Awards 2013. © picture alliance / Invision for MTV

2. Beach Waves

Lange, offene Haare mit leichten Wellen: Beach Waves waren lange Selena Gomez Markenzeichen. Vor allem zu Beginn ihrer Musikkarriere erschien sie mit diesem Styling bei verschiedenen Events und absolviert damit souverän und elegant jeden Auftritt.

Selena Gomez zeigt uns: Beach Waves gehen immer! © picture alliance / picture alliance/AP/Invision

Anzeige

3. Angesagter Pferdeschwanz

2016 war Selena Gomez bei den American Music Awards nominiert und ergatterte letztendlich auch den Preis in der Kategorie "Beste weibliche Pop/Rock-Künstlerin". Selena hat es eben drauf - auch bei ihrem Hairstyling. An diesem Tag entschied sie sich für einen Look, der zwar casual, aber trotzdem elegant wirkte. Sie trug einen Mittelscheitel mit einem tiefsitzenden Pferdeschwanz. Zusammen mit ihren auffälligen Ohrringen und einem roten Kleid sah sie einfach nur bezaubernd aus.

Zu den American Music Awards 2016 setzte Selena Gomez auf einen klassischen Pferdeschwanz. © picture alliance/AP Photo

4. Schnipp, schnapp, Haare ab!

Als Selena Gomez zu den American Music Awards 2017 erschien, war viel passiert: Wenige Monate zuvor überstand Selena Gomez eine Nieren-OP, wo ihre Freundin, die Schauspielerin Francia Raisa, ihr eine Niere spendete. Auch ihr Styling hatte sich komplett verändert - nicht ungewöhnlich nach solch einer einschneidenden Erfahrung. Statt langen, dunklen Haaren trug die Sängerin einen blonden Bob, den sie bei weiteren Events rockig stylte. Definitiv eine der abwechslungsreichsten Frisuren in Selenas Karriere.

Selena Gomez überzeugt 2017 mit einem komplett, neuen Look. © picture alliance / NurPhoto

Anzeige

Anzeige

5. Brauner Bob

Back to the Roots! 2018 blieb Selena Gomez der Kurzhaarfrisur treu, kehrte aber wieder zurück zu ihrer dunklen Naturhaarfarbe. Von straight bis wellig: Die Sängerin setzte dabei auf viele verschiedene Stylings, mit denen sie ihre Fans jedes Mal aufs Neue überraschte.

Casual & stylisch: Selena Gomez setzt auf einen klassischen Bob in ihrer Naturhaarfarbe. © picture alliance/AP Images

6. Lässiger Pony

Cool trifft auf elegant: Für die den Hollywood Beauty Awards 2020 setzte Selena Gomez auf eine lockere Hochsteckfrisur. Das Highlight: Ihr Pony, den sie mit leichten Wellen zu einem Mittelscheitel stylte.

Selena Gomez überzeugte mit einer Hochsteckfrisur und einem lässigen Pony. © picture alliance / Photoshot

7. Sleek Bun

Der Sleek Bun gehört definitiv zu den Lieblingsfrisuren von Selena Gomez. Bereits bei vielen Events trug die Sängerin ihre Haare streng und trotzdem stylisch nach hinten. In Kombination mit einem auffälligen und angesagten Outfit war sie damit auf jedem Event ein echter Eyecatcher. Unser Lieblingslook: Selenas Styling zu der Premiere des Films "Dolittle" in Los Angeles. Zusammen mit einem rosafarbenen Rollkragenpullover und glitzernden Ohrringen setzte sie ihren Sleek Bun in Szene.

Der Sleek Bun ist für Selena Gomez immer ein Perfect Match! © picture alliance / Richard Shotwell/Invision/AP

8. Messy Bun

Warum nicht einfach mal einen Messy Bun auf einem roten Teppich tragen? Das dachte sich auch Selena Gomez 2022 beim “ABC Disney Upfront"-Event und trug zu ihrem Zweiteiler diese lässige Frisur. Es muss eben nicht immer ein auffälliges Styling sein, um zum Blickfang zu werden.

Modern & classy: Messy Bun trifft auf schicken Zweiteiler. © picture alliance / NurPhoto

9. Glatt und straight

Neben Hochsteckfrisuren oder Locken stylt die Sängerin ihre Haare auch gerne mal straight. Ihre glatten Haare trägt sie meist mit Mittelscheitel und hinter ihre Schultern gelegt. Zusammen mit ihrem schwarzen, eleganten Zweiteiler und silbernen Ohrringen zog sie mit diesem Glamour-Look auf der Annual Academy Museum Gala das Blitzlichtgewitter auf sich.

Mit ihren glatten Haaren sorgte Selena Gomez für einen sexy und eleganten Auftritt. © picture alliance / Photoshot

10. Pferdeschwanz mit Locken

Dass ein hoher Zopf auch für den Red Carpet geeignet ist, zeigte uns Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2023. Ihren Zopf versah sie mit leichten Wellen, was ihrer Frisur prompt Eleganz velieh. Selena weiß eben, wie es geht.

Selena Gomez mit einem hohen, stylishen Zopf bei den Golden Globe Awards 2023. © picture alliance / Invision

Übrigens: Selena Gomez ist Sternzeichen Krebs. DAS habt ihr gemeinsam!