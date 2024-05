Intensive Farben, Eleganz & Glitzer: Die Bademode der Models bei GNTM 2024

Beach-Looks bei GNTM: Die Kandidat:innen präsentieren beim Casting angesagte Bade-Outfits der renommierten Marke Calzedonia. In knappen Bikinis und bunten Bade-Boxershorts treten die Models zum Casting an. Welche Beachwear jetzt angesagt ist.

Fabienne und Armin harmonieren im Team-Shooting

Fabienne weiß, wie sie ihren femininen Körper ästhetisch in Szene setzt: mit einem raffinierten Push-up-Bra. Die gerafften Details in der Brustmitte lenken den Blick aufs Dekolleté. Auch die Brazilian-Bikinihose ist die perfekte Wahl für Fabienne: Ihre ohnehin schon langen Beine wirken durch den hohen Beinausschnitt nahezu endlos! Das abstrakte Blumenmuster in leuchtenden Farben ist ein schöner Kontrast zu Fabiennes Hautton.

Ein tolles Match dazu ist die Wahl von Shooting-Partner Armin: Die dunkelblauen Badeshorts werden von einem pinkfarbenen Allover-Muster in Form kleiner Flamingos geprägt. Farbe und Style harmonieren perfekt mit Fabiennes Bikini, was auch die Jury beeindruckt.

Kadidja und Sara: Limettengrün trifft Glitzersteine

Kadidja hat einen heißen Bikini in knackigem Grün gewählt, der mit kleinen Nieten verziert ist. Das Push-up-Bikinioberteil mit Bügeln und wattierten Cups sorgt für einen tollen Volumeneffekt. Der Brazilian-Slip mit seitlichen Schleifen trägt sie in klassischer Manier mit niedrigem Beinausschnitt. Style und Farbe des Bikinis bringen den sportlichen Körper von Kadidja toll zur Geltung und machen nicht nur das Outfit, sondern auch Kadidja definitiv zum Hingucker.

Da hat es Sara an ihrer Seite gar nicht so einfach, präsent zu sein. Aber auch sie überzeugt mit der Wahl ihres Outfits. Sie hat sich für einen Triangel-Bikini in einem neutralen Beige entschieden, der mit funkelnden Applikationen besetzt ist und dadurch einen eleganten und luxuriösen Touch bekommt. Auch das bügellose Triangel-Oberteil und die Brazilian-Bikinihose mit hohem Beinausschnitt und zarten Bändchen an der Seite scheinen komplett aus Glitzersteinen zu bestehen, da der Nude-Stoff fast mit der Hautfarbe von Sara verschmilzt.

Heiße Bademode für den Sommer

Bei den Bikinis sind es nicht nur die Farben, die überzeugen, sondern vor allem die Glitzer-Element: Nieten, Kristalle, Perlen und Steinchen verzieren die Bikini-Oberteile und -Hosen. Triangel, Bügel oder Push-up: in diesem Sommer ist alles möglich! Bei den Bikini-Hosen dominieren die knappen Brazilians, die mit seitlichen Bändern angepasst und klassisch oder mit hohem Beinausschnitt getragen werden können.

Bei den Männern sind Badeshorts das Must-have des Sommers. Die lässigen, bunten Boxerhosen werden knapp auf Knielänge getragen und sehen nicht nur am Pool oder Strand richtig stylish aus. Mit einem lässigen weißen Shirt, sportlichen Tanktop oder locker sitzendem Hemd bist du ruckzuck für einen entspannten Strandtag oder eine heiße Beachparty gestylt.