Italian Glamour heißt die neue Trend-Ästhetik, die die italienischen Mode-Metropolen in den Fokus rückt. Was den Look auszeichnet und welche Key-Looks und Accessoires zu dem Modetrend gehören, erfährst du hier.

Ist Italian Glamour der neue French Chic?

Der French Chic mit seiner "Je ne sais quoi"-Ästhetik wird weltweit für seine Zeitlosigkeit, Eleganz, den Hauch von Lässigkeit geschätzt. Doch jetzt rückt das Nachbarland ins Visier und die Blicke richten sich auf die italienischen Mode-Metropolen Mailand, Rom und Florenz. Denn dort bringt die Trendbewegung Italian Glamour Frische und Opulenz in die Garderobe. Und nicht nur das, denn Italian Glamour ist mehr als ein Kleidungsstil. Der Modetrend verkörpert auch die Einstellung der starken, selbstbewussten Frau, die ihre Weiblichkeit und Sexualität zur Schau stellt und sich wertschätzt.

Inspiriert von Ikonen wie Sophia Loren oder Gina Lollobrigida und den Looks von Versace, Dolce & Gabbana, Cavalli und Valentino, die für feminine Sinnlichkeit und glamouröse Kompositionen stehen.

Italian Glamour: Mit diesen Key-Looks stylst du den neuen Modetrend

Ciao, ihr sanften Farben und minimalistischen Outfits - jetzt kommt Glamour in unseren Look! Opulente Elemente mit fast protziger Ausdruckskraft stehen für Luxus und Eleganz, strahlen Stärke und sinnliche Weiblichkeit aus. Und das Schöne an dem Italian-Glamour-Modetrend? Er lässt sich ganz individuell nach den persönlichen Vorlieben interpretieren. Wir zeigen dir die Key-Looks, mit denen du den Trend toll zur Geltung bringen kannst:

Rot und Schwarz stehen für Eleganz und Stärke und sind damit die idealen Grundfarben für die Trend-Ästhetik.

Leo-Muster sind ein absolutes Must-Have für den Italian Glamour-Look: trage die Leo-Prints als Kleid, Mantel oder Accessoires.

Spitze bringt die feminine Note ins Spiel und verleiht einen sinnlichen und sexy Touch. Spitze kommt super bei Lingerie-Top, Hose, Kleid oder Bluse zur Geltung.

Fake-Fur -Coats und lange Wollmäntel sorgen für einen opulenten Auftritt.

Metallic-Nuancen setzen flashy Akzente, beispielsweise als Ankle-Boots oder Partykleid.

Taillierte Blazer unterstützen den selbstbewussten Auftritt, indem sie die weiblichen Kurven betonen.

Lederröcke, Hosenanzüge und edle Overalls gehören zu den typischen Looks des Italian-Glamour-Trends.

Passende Accessoires zum Modetrend Italian Glamour

Abgerundet wird die Trend-Ästhetik mit üppigen, edlen Accessoires: Auffälliger Goldschmuck, schwere Halsketten, Statement-Ohrringe, Perlen-Details oder aufgesetzte Goldknöpfe unterstützen die Opulenz des Looks. Cat-Eye-Sonnenbrillen, Pumps oder Plateau-Heels und die ultimativen roten Lippen vollenden die neue Trend-Ästhetik in Perfektion.

Der neue Modetrend Italian Glamour erinnert ein wenig an die Mob-Wives-Aesthetic, die ebenfalls für Eleganz, Stärke und Selbstbewusstsein steht und mit glamourösen Outfits daherkommt.

