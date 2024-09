Die Hit-Show "Friends" machte nicht nur Jennifer Aniston berühmt, sondern auch den Stufenschnitt ihrer Serienfigur. Jetzt verhilft der Hollywood-Star dem Rachel Cut zum Comeback. So tragen wir die angesagte Frisur heute.

Anzeige

Der Rachel Cut ist zurück!

Jennifer Aniston überrascht bei den diesjährigen SAG-Awards mit einem frischen Haarschnitt, der an ihren "The Rachel"-Look aus den 90ern erinnert. Nachdem sie eine ähnliche Frisur bereits Anfang des Jahres bei den Golden Globes 2024 getragen hatte, können wir uns jetzt sicher sein: Der Rachel Cut ist wieder Trend! Der perfekt gestylte Long Bob der bezaubernden Rachel in der ersten Staffel der US-Serie "Friends", schaffte es mit Strähnchen und Seitenscheitel ganz oben auf den Trendradar und wurde Millionen Frauen zum Vorbild.

Anzeige

Anzeige

Erneut ist es Jennifer Aniston, die den Rachel Cut ins Rampenlicht holt und für Begeisterung sorgt. Leicht modifiziert für das Jahr 2024 bringt sie den Haircut mit etwas längeren Haaren in die Gegenwart. Statt rund und schwungvoll umrahmt der schulterlange Schnitt jetzt glatt und elegant das Gesicht, die leichten Stufen verleihen dem Haar Volumen und Bewegung. Mit diesem Look setzt Jennifer Aniston ein Statement für Natürlichkeit und beweist, dass Schönheit keine Extensions oder aufwendige Frisuren braucht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

So stylst du den Rachel Cut in 2024

Der klassische Rachel Cut ist stärker durchgestuft. Mit einer Rundbürste wird viel schwungvolles Volumen erzeugt. Die moderne Rachel-Variante setzt auf weniger Volumen und eine sanfte Welle in den Haarspitzen.

handtuchtrockenem Haar und arbeite etwas Beginne mit frisch gewaschenem undund arbeite etwas Volumenspray ein.

Föhne das Haar über Kopf, das sorgt für zusätzliches Volumen an den Wurzeln.

Anschließend wird das Haar mit einer Rundbürste geglättet, so erzeugst du die typische leichte Welle.

Bewegung an den Enden und damit den lässigen Undone-Look . Zum Schluss schafft ein Glätteisen oder Lockenstab eine etwasan den Enden und damit den lässigen

Glanz sorgt etwas Für intensivensorgt etwas Haaröl auf den Spitzen.

Fixiere den Style mit etwas Haarspray - jetzt sitzt der Rachel Cut perfekt!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen