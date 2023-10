Jennifer Lopez in Dessous: Mit 54 zeigt sich der Superstar so sinnlich und strahlend wie nie!

Ob als Sängerin, Schauspielerin oder Unternehmerin, was Jennifer Lopez anpackt, gelingt. Auch im Privatleben gab es im letzten Jahr endlich das Happy End mit ihrer großen Liebe Ben Affleck. Wie glücklich sie momentan ist, sieht man der 54-Jährigen auch auf den Fotos zu ihrer neuen Dessous-Kampagne an. Ihr unnachahmlicher J.Lo-Glow ist einfach atemberaubend!

J.Lo wieder in sexy Lingerie-Fotos auf Instagram

Nach Heidi Klum und Tochter Leni Klum hat sich nun auch Jennifer Lopez erneut in schicker Unterwäsche ablichten lassen. Aber nicht etwa für ihren Liebsten Ben Affleck, sondern für ihre neue Intimissimi-Kollektion "This is me... Now".



Zu ihrem 54. Geburtstag hatte La Lopez schon einmal in Dessous posiert. Und wieder kommen die Bilder bei ihren über 250 Millionen Followern gut an. Schauspiel-Kollegin Kerry Washington ist begeistert, Celebrity-Stylist Tom Bachik, dem J.Lo ihre angesagten Rich Girl Nails verdankt, macht ihr ein Kompliment und auch Paris Hilton lässt ein Herz-Emoji da.

Währenddessen rätseln ihre Fans, wie es der Pop-Diva gelingt, ihren makellosen Teint und eine so jugendliche Erscheinung zu bewahren. Hier erfahrt ihr, auf welches Hausmittel Jennifer Lopez schwört. Und wir verraten euch exklusiv ihre 5 Beauty-Geheimnisse für einen frischen Teint.

Schon gewusst? Nicht nur Weltstar Jennifer Lopez und GNTM-Chefin Heidi Klum und ihre Tochter Leni haben schon für das Dessous-Label posiert. Auch Kandidatin Ida Kulis aus der 18. Staffel stand als Werbegesicht für Intimissimi vor der Kamera. Außerdem spannend: Was machen die ehemaligen GNTM-Kandidatinnen heute? Hier bekommt ihr alle Infos.