Jeremy Fragrance: Der Parfum-Influencer verrät seine Top 25 Lieblings-Düfte 2023

Parfum-Influencer Jeremy Fragrance weiß, welche Düfte magisch wirken. Wir haben seine Tipps gecheckt und stellen dir hier die 25 Top Fragrances approved by Jeremy Fragrance vor. Einmal tief einatmen bitte!

Anzeige

Die Must-have Parfums laut Jeremy Fragrance

Duft-Guru, Reality-TV-Drama-King, Mantra-Brüllaffe oder genialer Geschäftsmann? Man kann Jeremy Fragrance viele Titel geben. Aber einer steht über allen: Er ist der erfolgreichste Parfum-Influencer Deutschlands und – nach eigenen Angaben – sogar der größte weltweit.

Wir besuchen seine Accounts weniger wegen der #MorningRituals, der #Fitnessroutine, der Power-Mantras oder seiner religiösen Predigten, sondern tatsächlich wegen seiner Duftempfehlungen, die wirklich gut sind. Ein feines Näschen hat er, der Jeremy. Und zugegeben, der eben genannte Rest ist auch ziemlich unterhaltsam. Bevor du im Jeremy Fragrance-Tunnel verschwindest und dir sämtliche YouTube-Videos und TikTok-Clips zu Parfums ansiehst, haben wir das längst für dich erledigt. Und falls du dich fragst, wie deine Lieblingsduftempfehlungen von Jeremy am längsten halten, schau hier vorbei.

Hier kommen die Top Must-have Parfums laut Jeremy Fragrance:

DIe erfolgreichsten Beauty-Influencer weltweit gibt's hier.

"Düfte unterstreichen euren eigenen Stil" – Duft-Guru Jeremy weiß, was Signature Parfums ausmacht. © Geisler Fotopress

Anzeige

Anzeige

Wer ist Jeremy Fragrance?

Bevor wir zu seinen Herzensempfelungen kommen, wollen wir den duften Typen der Stunde kurz vorstellen. Jeremy Fragrance heißt eigentlich Daniel Schütz, ist 1989 geboren, groß gewachsen, streng katholisch, ruft oft, laut und gerne "Power" oder "Strength" (oder auch beides) und hegt eine Vorliebe für Fitness, Ernährung, aber vor allem für Parfüms, Eau de Toilettes und alles was mit der Welt der Düfte zu tun hat.

Er ist kein Neuling, weder im Showbiz, noch auf Social Media oder im Fragrance Cosmos. Er war Tänzer, Model, Theaterschauspieler, Teil der Boyband "Part Six" und schließlich YouTuber. Seit 2014 stellt er Düfte auf Social Media vor, rankt und bewertet sie, gibt Empfehlungen und Tipps zum richtigen Auftragen von Parfums.

Besonders erfolgreich war beispielsweise sein Video "5 Reasons to Wear Fragrances", für das er sogar den "Fifi"-Award absahnte.

Jeremy Fragrances bestes Video

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heute hat er 1,95 Millionen Abonnent:innen auf YouTube, sein deutschsprachiger Kanal zählt 188.000, auf Instagram sehen 681.000 Follower:innen seine Posts und auf TikTok schauen ihm 6.1 Millionen zu. Und auch im klassichen TV macht er eine gute Figur. Bei Promi Big Brother entwickelte er sich schnell zum Geheimfavoriten.

Es gibt auf diesen Kanälen mehr als genug Content rund um Jeremy Fragrance. Wir haben die Videos rund um seine Duft-Empfehlungen gecheckt, um dir die absoluten Must-haves, approved by Jeremy Fragrance, selbst vorstellen zu können.

Anzeige

Die besten Düfte laut Jeremy Fragrance

Eins vorweg: Jeremy Fragrance unterscheidet ganz klassisch Düfte für Männer, Frauen und Unisex Fragrances. Wir geben hier zwar seine Tipps weiter, finden wir aber, dass es an der Zeit ist, diese Unterscheidungen aufzuheben. Wenn Jeremy also von den "Best Date Fragrances for Men" oder den "Top 5 Sexiest Women Perfumes" spricht, dann wollen wir dazu ermutigen, diese Hinweise getrost zu ignorieren. Jeder Duft kann ein Unisex-Duft sein!

Los geht’s also mit den Must-have Duft-Empfehlungen á la Jeremy Fragrance:

Bleu de Chanel Eau de Parfum, laut Jeremy Fragrance einer der besten Office-Düfte überhaupt. Acqua die Gio Profumo von Giorgio Armani ist nach Angaben des Fragrance-Fluncers noch besser als der Klassiker Acqua di Gio. Molecule 01 ist Jeremy Fragrance heißer Tipp für besonders heiße Tage. Jean Paul Gaultier Ultra Male nennt er einen der besten Clubbing-Fragrances ever und fügt hinzu: "Wer auf der Suche nach einem One-Night-Stand ist, der hat damit den passenden Duft gefunden." Mit Versace Dylan Blue verspricht er nicht nur extra viele Komplimente, sondern auch besonders langen Halt. Zu Valentino Uomo Intense sollte man kein T-Shirt oder eine Lederjacke anziehen. Wer diese Top Empfehlung tragen will, sollte sich in Schale werfen, meint Jeremy Fragrance. Mit Abercrombie and Fitch First Instinct hat es auch ein wesentlich günstigerer Duft in seine Hitliste geschafft. Dolce Gabbana The One Eau de Parfum ist ein echter Klassiker, der in keiner Duft-Sammlung fehlen sollte. Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme hat "Shower Gel Vibes", wie Jeremy Fragrance es nennt. Ideal, um es tagsüber zu einem legeren Outfit zu tragen oder auch um es mit anderen Düften zu layern. La Nuit de L'Homme soll ihm wohl die meisten Komplimente in seiner Karriere als Duft-Kompliment-Sammler eingebracht haben. Auch wenn der Klassiker inzwischen etwas gealtert ist und von jüngeren Performern überholt wurde, ist er immer noch einer seiner Lieblingsdüfte. Carolina Herrera CH Men Privé ist laut Jeremy Fragrance der "Black Leather Jacket"-Duft und zudem der, den man zum Date tragen sollte. Prada L’Homme ist eines seiner liebsten Day Time und Office Fragrances und hat ihm wohl sogar Komplimente von seinem Anzugschneider eingebracht. Dior Sauvage punktet vor allem mit seinem "Fresh-Out-Of-the-Shower"-Style und seinem langen Halt. Nur leider ist es für Jeremys Geschmack zu populär geworden. Creed Aventus hat ihm unzählige Komplimente eingebracht, egal ob von Fremden beim Shoppen oder Frauen in einer Bar. Auf diesen Duft scheint wirklich jede:r zu reagieren. Dolce Gabbana Light Blue ist ein leichter toller Sommerduft für Frauen, egal ob man zum Sport oder zum Eis-Essen geht, meint Jeremy Fragrance. Marc Jacobs Decadence ist ein sexy Party Duft, perfekt für eine Nacht auf dem Dance Floor, aber auch ein Duft für reife, erwachsene Frauen. Giorgio Armani Code Satin würde Jeremy Fragrance Frauen für ein Date empfehlen. Damit soll das Interesse beim Gegenüber auf jeden Fall wachsen. Er nennt Dior J’adore einen "All-Time-Superstar in the Womens Fragrance Category" den man sowohl abends zu einem Event, aber genauso morgens beim Frühstück mit der Familie tragen kann. I am Juicy Couture gibt Frauen Selbstsicherheit. Sie müssen sie nicht zwangsläufig mitbringen, um den Duft tragen zu können, aber sie werden sie dadurch definitiv entwickeln. Dior Poison Girl hat das Zeug zur Signature Fragrance. Vor allem für junge Träger:innen ist es ein toller Allrounderduft. Narciso Rodriguez for Her nennt er einen hervorragenden Office Duft. Es ist nämlich frisch und trotzdem professionell. Jeremy Fragrance empfiehlt, ein Top mit Viva la Juicy Gold Couture einzusprühen und es anschließend absichtlich unabsichtlich beim Boyfriend zu vergessen. Trésor La Nuit ist fruchtig, feminin, aber vor allem powerful. Es wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Loverdose Red von Diesel nennt er underrated. Nach seiner Empfehlung sollte es definitiv mehr Aufmerksamkeit bekommen. Black Opium hat für Jeremy Fragrance etwas zu wenig Alleinstellungsmerkmale. Trotzdem hat der allseits beliebte Duft es auch in sein Ranking geschafft.

Welche Düfte Bella Hadid liebt, liest du hier News Diese vier Düfte trägt Bella Hadid – und einer davon ist mega günstig! Wir verraten euch, welche sinnlichen Düfte Bella Hadid zu ihren aufregenden Looks am liebsten trägt! 30.11.2022

08:22 Uhr

Anzeige

Anzeige

Die Duft-Trend-Prognose für 2023 nach Jeremy Fragrance

Wer kurz vor dem Start ins neue Jahr noch einen Duft für 2023 sucht, der sollte laut Jeremy Fragrance zu einem der folgenden greifen.

Die Top 5 Düfte von Jeremy Fragrance für Männer:

Acqua di Gio Profumo Dior Sauvage L’Homme Prada Dolce Gabbana Light Blue Eau Intense Dolce Gabbana The One Eau de Parfum

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Top 5 Düfte von Jeremy Fragrance für Frauen:

Lancôme La Vie es Belle Eclat Dior Poison Girl Mon Guerlain Eau de Parfum Viva la Juicy Gold Couture Marc Jacobs Decadence

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie trägt man Düfte richtig auf? Die Tipps von Jeremy Fragrance

Die wichtigsten Tipps vom Fragrance-Fluencer persönlich: Jeremy Fragrance erklärt in seinen Videos nicht nur, welche Düfte man tragen sollte, sondern auch wie man seine Düfte richtig aufträgt.

Jeremy Fragrance-Tipp: Man sollte seinen Duft kennen. Ob man ein Eau de Parfum, ein Eau de Toilette, eine Eau de Cologne oder ein Pure Parfum trägt, macht einen Unterschied und entsprechend sollte man es aufsprühen und einsetzen. Trotzdem sollte man sich nicht blind darauf verlassen, sondern jeden Duft auf der Haut testen. Manche leichten Eau de Toilettes können mit extrem langanhaltendem Duft überraschen und dementsprechend auch wie ein Eau de Parfum angewandt werden.

Die 5-Spray-Routinen nach Jeremy Fragrance:

Spray 1 und 2 kommen hinter jedes Ohr

Spray 3 und 4 jeweils links und rechts auf den Kragen (wobei du nicht zu nah direkt auf das Schlüsselbein zielen solltest)

Spray 5 kommt auf den Nacken

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

So legt sich der Duft nicht zu stark in die eigene Nase und das Umfeld bekommt ihn vor allem dann mit, wenn man anderen Menschen näher kommt. Bei einer Bussi-links-Bussi-rechts-Begrüßung kann das Gegenüber den Duft riechen. Bei einer Umarmung bekommt man wahrscheinlich ein Kompliment dafür. Der Duft sollte nicht schon beim Gegenüber ankommen, bevor man das selbst getan hat. Außerdem haben wir hinter den Ohren Puls-Punkte. Unser Kreislauf sorgt dafür, dass der Duft lange frisch und lebendig bleibt. Indem man den Kragen und nicht die Haut einsprüht, bewahrt man vor allem rasierte Gesichtshaut vor Irritationen, zudem hält jeder Duft auf Stoff länger als auf der Haut. Der letzte Sprühstoß in den Nacken sorgt dafür, dass man einen Scent-Trail hinter sich hinterlässt. Jeremy Fragrance nennt es den Turn-the-Heads-Spot, der andere dazu bringen soll, sich nach dir umzudrehen.

Warum sollte man überhaupt Fragrances tragen? Das meint Jeremy: