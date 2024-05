Joan Collins mit 90: ihr Erfolgsrezept für ein schickes und jugendliches Aussehen

Schauspiel-Ikone Joan Collins unterstützt Heidi Klum als Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" in Folge 14. Kaum zu glauben, dass die Dame 90 Jahre alt ist! Wir sind dem Geheimnis ihrer jugendlichen Ausstrahlung auf der Spur.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Joan Collins: Glanz und Glamour mit 90 Jahren

Die britische Schauspielerin strahlt zwischen ihren Kolleginnen Heidi Klum und Nikeata Thompson. Dass mehr als eine Generation zwischen ihnen liegt, sieht man Joan Collins wirklich nicht an. Mit 90 Jahren verblüfft sie weiterhin mit ihrem jugendlichen Aussehen und einem unfehlbaren Sinn für Mode. Bekannt geworden durch ihre Rolle als Alexis Carrington in der TV-Serie "Denver Clan" in den 1980er-Jahren, hat Collins ihren Status als Glamour-Queen nie verloren.

Trendy mit 90: Das ist ihr Style-Secret

Im Interview verrät Joan Collins ihre Geheimnisse für ihr anhaltend jugendliches Aussehen und ihre stilsicheren Outfits: Hautpflege, Ernährung und ein Gespür für Fashion.

So pflegt der Filmstar seinen Teint

Ein wichtiger Aspekt ist ihre disziplinierte Hautpflege-Routine: Sie schwört auf hochwertige Feuchtigkeitscremes und betont, wie wichtig täglicher Sonnenschutz ist. In 2014 brachte sie die Hautpflege-Serie Joan Collins Timeless Beauty auf den Markt, die sich auf Anti-Aging und Hautpflege konzentriert. Joan Collins ist sich bewusst, dass gute Pflege allein nicht ausreichend ist und gute Gene einen großen Anteil an einem jugendlichen Aussehen haben. Schönheit-OPs sind dagegen keine Option für sie. Nach einer schmerzlichen Erfahrung mit Botox in jungen Jahren lässt sie die Finger von Schönheitseingriffen.

Im Clip: Hautpflege für den perfekten Glow

Gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung

Zusätzlich zur äußeren Pflege achtet die Schauspielerin auch auf ihre Ernährung. Frisches Obst, Gemüse und viel Wasser gehören zu ihrem täglichen Speiseplan, während sie auf übermäßigen Zucker und Junk Food verzichtet. Neben gesunden Gewohnheiten ist auch Collins positive Einstellung ein wichtiger Faktor für ihr jugendliches Aussehen. "Das Alter ist nur eine Zahl", betont sie immer wieder und erklärt, dass sie sich weigere, sich davon definieren zu lassen. Regelmäßige Bewegung, insbesondere Tanzen, hält sie fit und aktiv. Auch ihr 31 Jahre jüngerer Ehemann trägt seinen Teil zu ihrem jungen Lebensstil bei, indem er einfach mithält - was ein gleichaltriger Partner wahrscheinlich nicht könnte.

Joan Collins zeitloser Stil: Eleganz und Glamour

Nicht zuletzt spielt auch Mode eine große Rolle in ihrem Leben. Joan Collins hat immer noch ein ausgeprägtes Fashion-Gespür und trägt gerne elegante und glamouröse Kleidung, die ihrer Figur schmeichelt. "Stil ist für mich Ausdruck von Selbstrespekt", erklärt sie. Erst im Januar begeistert sie bei der Emmy-Verleihung mit einem glanzvollen Auftritt: In einem hellblauen, mit Pailletten verziertem Kleid, farblich abgestimmten Opernhandschuhen und großen, funkelnden Ohrringen bezaubert sie nicht nur den Ehemann an ihrer Seite, sondern das gesamte Publikum.