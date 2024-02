Kanye West mit Grillz: Wie schädlich sind die Titan-Zähne?

Kanye West zeigte sich im Januar erstmals mit seinen neuen Titan-Zähnen. Dabei handelt es sich um die in der Hip-Hop-Kultur verbreiteten Grillz, also Schienen, die auf die natürlichen Zähne aufgesetzt werden. Aber: Ist der Zahnschmuck gefährlich?

Kanye West geht mit Titan-Zähnen viral

Als Kanye West erstmals seine Titan-Zähne präsentierte, war die Aufregung groß. Auf Social Media machen Begriffe wie Zahnprothese, Titan-Implantate und Titan-Gebiss machten die Runde. Mittlerweile hat der an der Zahn-Operation beteiligte Zahnarzt Thomas Conelly, auch bekannt als "Father of Diamond Dentistry", klargestellt, dass die Zähne des Sängers noch intakt sind. "Er hat noch sämtliche Zähne. Gesund und glücklich", erklärte Conelly. Ye selbst habe die Titanschienen entworfen, die von Conelly gefertigt und eingesetzt wurden - rund 780.000 Euro hat dieses Projekt den Sänger angeblich gekostet. Der als Grillz bezeichnete Zahnschmuck ist in der Rapkultur besonders beliebt.

Was sind Grillz?

Grillz ist die Bezeichnung für Zahnschmuck aus Edelmetallen wie Silber, Gold oder Platin. Sie sind mit Gravuren oder Edelsteinen verziert und werden wie eine Schiene über den Zähnen getragen. Bekannt sind Grillz vor allem aus der amerikanischen Hip-Hop-Kultur, wo überwiegend die vorderen sichtbaren Zähne teilweise oder vollständig von dem Zahnschmuck bedeckt werden. Im Gegensatz zu Veneers, die Zahnverfärbungen und Fehlstellungen ausgleichen und dabei möglichst unsichtbar bleiben sollen, sind Grillz reine Schmuckstücke, die den individuellen Stil - und vielleicht auch den Wohlstand - darstellen.

Grillz können als abnehmbare Gebissschiene einfach über die Zahnreihe gestülpt werden oder permanent, also dauerhaft, mit den Zähnen verbunden sein. Während zu Beginn in der amerikanischen Hip-Hop-Szene vor allem Männer Grillz trugen, gibt es mittlerweile eine steigende Nachfrage bei Frauen. Entsprechend hat sich das Angebot deutlich vergrößert: Neben den klassischen Grillz für komplette Zahnreihen gibt es inzwischen filigrane und kunstvoll verzierte Grillz in allen Formen, Farben und Größen.

Kanye Wests Grillz: Wie schädlich ist der Zahnschmuck?

Grundsätzlich sind weder das Material noch die Verwendung von Grillz schädlich. Insbesondere, wenn du herausnehmbare Grillz verwendest und den Zahnschmuck wie ein gutes Schmuckstück nur zu besonderen Anlässen trägst. Denn dann werden die Zähne wie gewohnt gepflegt und gereinigt. Bei Essen oder beim Sport sollten die Grillz herausgenommen werden, um sie nicht zu beschädigen.

Im Gegensatz dazu sind permanente Grillz wie eine feste Zahnspange dauerhaft mit den Zähnen verbunden. Das macht die gründliche Zahnreinigung deutlich schwieriger, Speisereste oder Bakterien sind nur schwer unter dem Grill zu entfernen. Menschen mit permanenten Grillz klagen häufiger über Karies, Zahnschmerzen und Mundgeruch.

Für den optimalen Sitz der Grillz ist ein individueller Zahnabdruck wichtig, der in einer zahnärztlichen Praxis genommen werden sollte. So werden Druck- und Scheuerstellen vermieden. Auch im Nachgang sollte eine zahnmedizinische Betreuung gewährleistet sein, um allergische Reaktionen ausschließen zu können. Aktuellen Spekulationen zufolge könnte es sich bei der Wucherung auf Kanyes Wests Oberlippe um eine allergische Reaktion handeln.

