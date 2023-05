Das Wichtigste zu Choupette in Kürze Schneeweiße französische Birma-Katze mit Hang zum Luxus

Karl Lagerfelds Liebling Choupette wurde am 15. August 2011 in Paris geboren

Eins der berühmtesten Haustiere auf Instagram: ihr Account hat fast 200.000 Follower

Verfügt über eigenes Schönheitsteam, das sich um ihr Aussehen kümmert

Der verstorbene Modedesigner Karl Lagerfeld war nicht nur für seinen unverwechselbaren Stil und seine kreative Vision bekannt, sondern auch für seine Liebe zu seiner Katze, Choupette. Wie sich das Leben von Choupette seit dem Tod der Fashion-Ikone im Jahr 2019 verändert hat, erfahrt ihr hier.

Choupette war wie ein Familienmitglied für Karl

Choupette war das großartige Geschenk seines Freundes Baptiste Giabiconi an Lagerfeld. Die Katze war keine normale Hauskatze, sondern wurde von Lagerfeld mit exklusiven Mahlzeiten, besonderen Aufmerksamkeiten und Luxusartikeln verwöhnt. Die Liebe, die Karl für Choupette empfand, war etwas ganz Besonderes. Oder wie es der Modezar selbst einmal beschrieb: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich jemals so sehr in eine Katze verlieben könnte."

Choupette war seine Muse und er erzählte in Interviews von ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit. Die Katze begleitete ihn auf all seine Reisen und war sein ständiger Begleiter. Choupette wurde berühmt für ihre Vorliebe für Kaviar und ihre Sammlung von Diamanten. Die Birma-Katze war ein fester Bestandteil von Lagerfelds Leben und seiner Karriere. Nicht verwunderlich, dass sie auch zu einem Teil seines Vermächtnisses wurde. Obwohl Lagerfeld nicht mehr unter uns weilt, lebt Choupette weiterhin ein Leben im Luxus und erfreut sich an ihrer Popularität als eine der berühmtesten Katzen der Welt.

So lebt Choupette heute

Nach dem Tod von Karl Lagerfeld im Jahr 2019 fragten sich viele Fans, was mit Choupette passieren würde. Es stellte sich heraus, dass sie ein beträchtliches Vermögen von Lagerfelds Erbe geerbt hatte. Berichten zufolge soll Choupette nun bei Lagerfelds ehemaligem Hauspersonal in ihrer Heimatstadt Paris leben und von ihnen betreut werden.

Choupette genießt ihre Mahlzeiten aus handgefertigten Schalen und wird von ihrem eigenen Leibwächter bewacht. Sie wird oft von verschiedenen Luxusmarken für Werbekampagnen und Kooperationen angefragt und ist somit auch nach dem Tod von Karl Lagerfeld ein bekanntes Gesicht in der Modewelt. Auch zur diesjährigen Met Gala 2023 erhielt Choupette eine exklusive Einladung.

Choupettes pompöser Geburtstag im Privatjet

Ihren 11. Geburtstag am 15. August 2022 feierte die Luxuskatze im Privatjet - mit Ballons, Champagner, weißen Orchideen, Kuchen und Geschenken. Eine wahrlich glamouröse Geburtstagssause! Etwas abgehoben für eine Fellnase, aber vermutlich ganz im Sinne ihres ehemaligen Besitzers.

Warum war Choupette nicht auf der Met?

Im Vorfeld wurde eifrig spekuliert: Würde Choupette dem Motto der Met Gala 2023 zum Gedenken an ihr verstorbenes Herrchen Karl Lagerfeld mit einem Cat Walk der besonderen Art huldigen? Statt für Blitzlichtgewitter auf dem Red Carpet, entschied sich die flauschige Fashionista zum Bedauern ihrer Fans allerdings für entspannte Posen auf dem heimischen Bett. Zumindest gab sie noch ein emotionales Statement zu ihrem Fernbleiben ab: "Wir gedenken meines Vaters seit seinem Abschied jeden Tag und sind sehr bewegt, dass ihm ein weiterer Tag gewidmet ist."